પેટ્રોલ-ડીઝલ ગાડીને EVમાં કન્વર્ટ કરાવવામાં કેટલો ખર્ચ આવશે? અહીં સમજો પ્રોસેસ

Cost of converting petrol car to EV: શહેરોમાં વધતા પ્રદૂષણ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલ ગાડીઓને ઈલેક્ટ્રિકમાં કન્વર્ટ કરાવવી એક સ્માર્ટ વિકલ્પ બની રહ્યો છે. જાણો તેમાં આવનાર ખર્ચ અને તેની સાથે જોડાયેલા ફાયદા-નુકસાન...

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 21, 2026, 03:23 PM IST

પેટ્રોલ-ડીઝલ ગાડીને EVમાં કન્વર્ટ કરાવવામાં કેટલો ખર્ચ આવશે? અહીં સમજો પ્રોસેસ

દેશમાં ઈલેક્ટ્રિક વ્હીકલની માગ દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. સરકાર હવે ક્લીન મોબિલિટી (Clean Mobility) પર ભાર આપી રહી છે. સ્મોગ ટાવર અને કડક નિયમો વચ્ચે ઈલેક્ટ્રિક વાહન પ્રદૂષણ સામે લડવામાં અસરકારક સાબિત થઈ રહ્યાં છે. વધતા પ્રદૂષણ અને પેટ્રોલ-ડીઝલની આસમાને પહોંચતી કિંમત વચ્ચે હવે જૂની કારને ઈલેક્ટ્રિક વાહનમાં બદલવું એક વ્યાહારિક સમાધાન છે. 

પેટ્રોલ-ડીઝલ કારને EVમાં પરિવર્તિત કરવાની પ્રોસેસ
કન્વર્ઝન પ્રોસેસમાં કારના ઈન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન (ICE) અને તેની સાથે જોડાયેલા ભાગને હટાવી એક ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવટ્રેન લગાવવામાં આવે છે. તેમાં મુખ્ય રૂપથી એક ઈલેક્ટ્રિક મોટર, કંટ્રોલર, બેટરી પેક અને ચાર્જિંગ સિસ્ટમ ફિટ કરવામાં આવે છે. આ સિસ્ટમ વર્તમાન ગિયરબોક્સની સાથે મળી કામ કરે છે અને બેટરીથી મળનારી ઉર્જાથી ગાડી ચલાવે છે.

કુલ કેટલો ખર્ચ આવશે?
એક પેટ્રોલ કે ડીઝલ કારને ઈલેક્ટ્રિક કારમાં બદલવામાં અંદાજિત ખર્ચ 2 લાખથી 3.5 લાખ વચ્ચે આપે છે. આ કિંમત ગાડીની ઉંમર, મોડલ, બેટરીની ક્ષમતા અને લેબર કોસ્ટના આધાર પર બદલાઈ શકે છે. આ મોટો ખર્ચ લાગે છે પરંતુ ભવિષ્યની બચત તેને સસ્તો બનાવે છે.

EV કન્વર્ઝનના મુખ્ય ફાયદા
ઈલેક્ટ્રિક કિટ લગાવવાનો સૌથી મોટો ફાયદો ઓછો ઓપરેશનલ ખર્ચ છે. પેટ્રોલ-ડીઝલની તુલનામાં ઈલેક્ટ્રિક ગાડી ચલાવવી સસ્તી પડે છે. આ સિવાય ઈવી ચલાવવામાં સ્પેરપાર્ટ્સ ઓછા હોય છે, જેનાથી મેન્ટેનન્સ (જેમ કે ઓયલ ચેન્જ) ની ઝંઝટ ખતમ થઈ જાય છે અને ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.

જૂની ગાડીઓને મળશે નવું જીવન
રેટ્રોફિટિંગ કિટની મદદથી તમે તમારી જૂની પસંદગીની કારને કાયદાકીય રીતે રસ્તા પર ફરી ચલાવી શકો છો. આ ન માત્ર ટકાઉ છે પરંતુ તમારી જૂની ગાડીને કચરામાં જવાથી પણ બચાવે છે. રેટ્રોફિટિંગના કેટલાક નુકસાન પણ છે. ગાડીના મુખ્ય ભાગને બદલવાથી તેના ડાયનામિક્સ, સુરક્ષા અને વિશ્વસનીયતા પર અસર પડી શકે છે. આ સિવાય એન્જિન હટાવ્યા બાદ કારની રીસેલ વેલ્યુ ખૂબ ઘટી જાય છે.
 

