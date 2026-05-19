/1 લાખની ઈલેક્ટ્રિક બાઇક પર તૂટી પડ્યા ગ્રાહકો, 15 દિવસમાં 25000ની પાર થયું બુકિંગ, 180 KM છે રેન્જ

New Electric Bike: ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર બજાર ઝડપથી વધી રહ્યું છે, અને હવે માત્ર ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર જ નહીં પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલની માંગ પણ વધી રહી છે. આ નવી ઇલેક્ટ્રિક બાઇક લોન્ચ થયાના માત્ર 15 દિવસમાં 25,000થી વધુ બુકિંગ મેળવી ચૂકી છે.
New Electric Bike: ભારતીય ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર બ્રાન્ડ ઓબેન ઇલેક્ટ્રિકે સોમવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેની તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલી રોર ઇવો ઇલેક્ટ્રિક બાઇકને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. બાઇક ખુલ્યાના માત્ર 15 દિવસમાં બુકિંગ 15,000 યુનિટને વટાવી ગયું છે.
નોંધપાત્ર રીતે, આ ઝડપી બુકિંગ સાથે, તે ભારતમાં સૌથી વધુ બુકિંગ મેળવનારી પ્રથમ ઇલેક્ટ્રિક બાઇક બની ગઈ છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે ડિલિવરી જૂન 2026માં શરૂ થશે. ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક બાઇક સેગમેન્ટની માંગ વધી રહી છે, પરંતુ ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં તેનો હિસ્સો ખૂબ ઓછો છે.
ઓબેન ઇલેક્ટ્રિકે તેની વેબસાઇટ પર એક ચુકવણી પોર્ટલ પણ શરૂ કર્યું છે, જ્યાં ગ્રાહકો પ્રારંભિક કિંમતે ઓર્ડરની પુષ્ટિ કરી શકે છે. કંપની આ બાઇક પ્રથમ 10,000 ગ્રાહકોને 99,999 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની પ્રારંભિક કિંમતે ઓફર કરી રહી છે. ત્યારબાદ, તેની નિયમિત કિંમત 1,24,999 (એક્સ-શોરૂમ) રૂપિયા હશે.
રેન્જ, સ્પીડ અને ચાર્જિંગ
બાઇકની વિશેષતાઓની વાત કરીએ તો, રોર ઇવોમાં કંપની દ્વારા વિકસિત IPMSM મોટર છે, જે 9 kW પાવર જનરેટ કરે છે. આ બાઇક 250 Nm વ્હીલ ટોર્ક પહોંચાડે છે અને માત્ર 3 સેકન્ડમાં 0 થી 40 km/hની ઝડપ પકડી શકે છે. તેની ટોપ સ્પીડ 110 km/h હોવાનો દાવો કરવામાં આવે છે.
આ ઇલેક્ટ્રિક બાઇક 3.4 kWh LFP બેટરીથી સજ્જ છે, જે એક જ ચાર્જ પર 180 કિમીની IDC રેન્જ આપવાનો દાવો કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ બાઇક ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે અને માત્ર 90 મિનિટમાં 0 થી 80% સુધી ચાર્જ થઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, કંપની બેટરી પર 8 વર્ષની વોરંટી પણ આપી રહી છે.
ઇલેક્ટ્રિક બાઇકની વિશેષતાઓ
LFP બેટરી ટેકનોલોજી સામાન્ય રીતે સુરક્ષિત અને લાંબા સમય સુધી ટકી રહે તેવી માનવામાં આવે છે. ઓબેન ઇલેક્ટ્રિક ભારતીય ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર બજારમાં આ ટેકનોલોજીનો પહેલો સ્વીકાર કરનાર કંપનીઓમાંનો એક હોવાનો દાવો કરે છે. સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ, બાઇક 5-ઇંચ TFT કલર ડિસ્પ્લે, OTA અપડેટ્સ, ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન, જીઓ-ફેન્સિંગ, રિમોટ ઇમોબિલાઇઝેશન અને ઇમરજન્સી SOS સહિત અનેક સ્માર્ટ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.
કંપનીની SmartIQ ટેકનોલોજી રાઇડિંગ સ્ટાઇલના આધારે રેન્જ 15% સુધી વધારવાનો દાવો કરે છે. દૈનિક ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખીને, કંપની સેગમેન્ટમાં સૌથી લાંબી સીટ અને 10 લિટર અંડર-સીટ સ્ટોરેજ ઓફર કરવાનો પણ દાવો કરે છે. આ આ બાઇકને માત્ર પ્રદર્શન માટે જ નહીં પરંતુ રોજિંદા ઉપયોગ માટે પણ એક શ્રેષ્ઠ પસંદગી બનાવે છે.
કંપની માટે એક મોટી સિદ્ધિ
કંપનીના સ્થાપક અને સીઈઓ મધુમિતા અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે આટલી મોટી સંખ્યામાં બુકિંગ મેળવવું એ કંપની માટે માત્ર એક સિદ્ધિ નથી, પરંતુ તે દર્શાવે છે કે ભારતીય ગ્રાહકો હવે ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ ઇચ્છે છે જે શક્તિશાળી પ્રદર્શન, દૈનિક ઉપયોગિતા અને વિશ્વસનીય સેવા પ્રદાન કરે છે. તેણીએ એમ પણ કહ્યું કે ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાયકલો ભારતના EV બજારમાં આગામી મોટી લહેર બની શકે છે, અને ઓબેન ઇલેક્ટ્રિક મોટા પાયે આ માંગને પૂર્ણ કરવા માટે તૈયાર છે.