5.76 લાખની આ 7 સીટર SUV પર તૂટી પડ્યા ગ્રાહકો, વેચી 2 લાખથી વધુ યુનિટ, જાણો તેના ફીચર્સ
7 Seater Car: કિંમતમાં ઘટાડા પછી, કંપનીએ આ ગાડીના 200000 યુનિટ વેચાણનો આંકડો વટાવી દીધો છે. ચાલો તેની નવી કિંમત, સુવિધાઓ, માઇલેજ અને સેફ્ટી વિગતો પર નજીકથી નજર કરીએ.
7 Seater Car: જ્યારે પણ ભારતીય બજારમાં સસ્તી 7-સીટર કારની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે ગ્રાહકો સામાન્ય રીતે ઓછી કિંમતે વધુ સીટો અને સારી સુવિધાઓવાળી કાર પસંદ કરે છે. પરિણામે, આ લોકપ્રિય MPV પર કિંમત ઘટાડાની જાહેરાત થતાં જ, શોરૂમ ગ્રાહકોથી છલકાઈ ગયા. વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે કાર 200,000 યુનિટનો આંકડો વટાવી ગઈ છે, અને ઘણા શહેરોમાં વેઇટિંગનો સમય વધુ છે.
રેનો ટ્રાઇબરે મોટો રેકોર્ડ બનાવ્યો
રેનોની 7-સીટર MPV, રેનો ટ્રાઇબરે (Renault Triber) ભારતીય બજારમાં નોંધપાત્ર હાજરી સ્થાપિત કરી છે. જાન્યુઆરી 2025ના અંત સુધીમાં, કુલ 200,253 યુનિટ વેચાયા હતા. ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં, 34,238 યુનિટ વિદેશમાં પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઓગસ્ટ 2019માં લોન્ચ થયેલી, આ કાર છેલ્લા સાડા છ વર્ષથી કંપનીના સૌથી વધુ વેચાતા વાહનોમાંની એક છે. તે મોટા બજેટ પરિવારો માટે એક વિશ્વસનીય વિકલ્પ બની ગઈ છે.
માંગમાં વધારો કરે છે કિંમતમાં ઘટાડો
ફેસલિફ્ટેડ મોડેલ ગયા વર્ષે જુલાઈમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, જેની શરૂઆતની કિંમત 6.30 લાખ રૂપિયા હતી. જોકે, GST 2.0ના આવ્યા પછી, કિંમત ઘટાડીને 5.76 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી હતી. આ કિંમત ઘટાડાથી વેચાણ પર સીધી અસર પડી. હવે, 7-સીટર કાર હેચબેક જેવી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે, જે તેને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે વધુ આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે.
નવી ડિઝાઇન અને સુધારેલી સુવિધાઓ
23 જુલાઈ, 2025ના રોજ લોન્ચ કરાયેલ આ નવા મોડેલમાં ઘણા ફેરફારો છે. તેમાં નવી ફ્રન્ટ ડિઝાઇન, નવા હેડલેમ્પ્સ, LED DRLs, સ્લિમ ગ્લોસ બ્લેક ગ્રિલ અને નવો ડાયમંડ લોગો છે. અંદર, તેમાં 8-ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, Apple CarPlay, Android Auto, ક્રુઝ કંટ્રોલ, ઓટો હેડલેમ્પ્સ અને ઓટો-ફોલ્ડ મિરર્સ છે. આ સુવિધાઓ આ કારને પહેલા કરતા વધુ પ્રીમિયમ લાગે છે.
એન્જિન અને માઇલેજ
નવી ટ્રાઇબરમાં 1.0-લિટર, 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન છે જે 72 bhp અને 96 Nm ટોર્ક પેદા કરે છે. તે મેન્યુઅલ અને AMT ગિયરબોક્સ બંને વિકલ્પો સાથે ઉપલબ્ધ છે. માઇલેજ 19.76 કિમી/લીટર સુધીની છે. ડીલર સ્તરે CNG કીટ પણ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય છે, જે કંપની વોરંટી સાથે આવે છે.
મજબૂત સલામતી
સેફ્ટી માટે, 6 એરબેગ્સ, EBD સાથે ABS અને ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સર જેવી સુવિધાઓ પ્રમાણભૂત છે. તેની ઓછી કિંમત, જગ્યા અને શ્રેષ્ઠ સેફ્ટીને કારણે, રેનો ટ્રાઇબર મધ્યમ વર્ગના પરિવારોમાં પ્રિય બની ગઈ છે.
