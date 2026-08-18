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ડેશકેમ, સનરૂફ, અને ઘણું બધું... ફક્ત 85 લોકોને જ મળશે આ જોરદાર SUV, જાણો કિંમત

Jeep Compass 85th Anniversary Edition: 85 વર્ષ પૂરા થવા પર, જીપે તેની શક્તિશાળી SUV, Compassનું સ્પેશિયલ એડિશન લોન્ચ કર્યું છે. આ કાર ફક્ત 85 લોકો માટે જ ઉપલબ્ધ હશે. શક્તિશાળી ડીઝલ એન્જિનથી સજ્જ આ SUVમાં ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે જે તેને સ્ટાન્ડર્ડ વેરિઅન્ટથી અલગ પાડે છે. આ બધા ફેરફારો કોસ્મેટિક છે. ચાલો જીપ કંપાસના આ ખાસ વેરિઅન્ટની ખાસ વાતો જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 18, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:09 PM IST
ડેશકેમ, સનરૂફ, અને ઘણું બધું... ફક્ત 85 લોકોને જ મળશે આ જોરદાર SUV, જાણો કિંમત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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