/ડેશકેમ, સનરૂફ, અને ઘણું બધું... ફક્ત 85 લોકોને જ મળશે આ જોરદાર SUV, જાણો કિંમત

Jeep Compass 85th Anniversary Edition: જીપ ઇન્ડિયાએ તેની SUV, Compass (જીપ કંપાસ)નું સ્પેશિયલ વેરિઅન્ટ લોન્ચ કર્યું છે. તે ફક્ત થોડા જ લોકો માટે ઉપલબ્ધ હશે. અમે જીપ કંપાસ 85મી એનિવર્સરી એડિશન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. આ સ્પેશિયલ એડિશન SUVમાં કેટલાક વિશિષ્ટ કોસ્મેટિક ફેરફારો છે. વધુમાં, જીપ કંપાસ એનિવર્સરી એડિશનમાં વધારાના એક્સેસરીઝ અને સલામતી સંબંધિત સુધારાઓ પણ હશે.
કંપનીએ બ્રાન્ડની 85મી એનિવર્સરી નિમિત્તે આ કાર લોન્ચ કરી છે. તેમાં કોઈ યાંત્રિક ફેરફારો થશે નહીં. જીપે અગાઉ મેરિડિયનનું એનિવર્સરી એડિશન લોન્ચ કર્યું હતું. ચાલો જોઈએ કે આ SUVમાં શું ખાસ છે.
કારની કિંમત શું છે?
જીપ કંપાસ 17.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે. જો કે, જીપ કંપાસ એનિવર્સરી એડિશન ટોપ-ઓફ-ધ-લાઇન મોડેલ પર આધારિત છે, જેની કિંમત તમને ₹26.70 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) હશે. તે અનેક કલર ઓપ્શનમાં ખરીદી શકાય છે. આ SUV મર્યાદિત સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ થશે. જીપે પુષ્ટિ આપી છે કે ભારતમાં આ કારના ફક્ત 85 યુનિટ મળશે. કાર માટે બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે.
SUV વિશે શું ખાસ છે?
એનિવર્સરી એડિશન SUVમાં ગ્લોસી ફિનિશ સાથે 18-ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ હશે. વધુમાં, તમે કાર પર એનિવર્સરી-થીમ આધારિત ડિટેલ જોવા મળશે, જે તેને સ્ટાન્ડર્ડ કંપાસથી અલગ લુક આપે છે. SUVની ડિઝાઇન તે જ રાખવામાં આવી છે. તે સમાન 7-સ્લોટ ગ્રિલ, LED લાઇટિંગ અને મસ્કુલર પ્રોપેશન જાળવી રાખ્યું છે..
કોન્ટ્રાસ્ટ ડિટેલિંગ પર પણ સારૂ કામ કર્યું
કેબિનમાં પણ ફેરફારો જોવા મળશે. જીપે માયાન ગોલ્ડ એક્સેન્ટ્સ સાથે ઓલ-બ્લેક કેબિન થીમ પસંદ કરી છે. કંપનીએ કોન્ટ્રાસ્ટ ડિટેલિંગ પર પણ સારૂ કામ કર્યું છે. ખાસ એનિવર્સરી ડિટેલ પણ ઉમેરવામાં આવી છે, જે તેને સ્ટાન્ડર્ડ જીપ કંપાસથી અલગ બનાવે છે.
એનિવર્સરી પેકેજમાં કેટલાક વધારાના સાધનોનો સમાવેશ થાય છે. જીપની SUVમાં ડિજિટલ IRVM (ઇનસાઇડ રીઅર વ્યૂ મિરર) અને આગળ અને પાછળના ડેશકેમનો ઉમેરો થાય છે. ડેશકેમ એક જરૂરી સુવિધા છે જે રોડ સેફ્ટીમાં સુધારો કરે છે.
સનરૂફમાં એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ એડ કરવામાં આવી
કારમાં સ્કાયલાઉન્જ/રૂફ ઇલ્યુમિનેશન પણ છે. સનરૂફમાં એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ એડ કરવામાં આવી છે. એમ્બિયન્ટ કેબિન લાઇટિંગ અને અન્ય પર્સનલ એલીમેન્ટ પણ આ એક્સેસરીજ પેકેજનો ભાગ છે.
જીપ કંપાસમાં કોઈ મેકેનિકલ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા નથી. કાર 2.0-લિટર મલ્ટીજેટ II ટર્બો ડીઝલ એન્જિન દ્વારા ચાલે છે. આ ચાર-સિલિન્ડર ડીઝલ એન્જિન 170 PS પાવર અને 350 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 9-સ્પીડ ટોર્ક કન્વર્ટર ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન સાથે આવે છે. જીપ કંપાસમાં 4x4 સુવિધા પણ મળે છે.