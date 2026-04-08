1 રૂપિયામાં ડેટા, કોલિંગ અને SMS! પબ્લિક ડિમાન્ડ પર કંપનીએ રી-લોન્ચ કર્યો આ પ્લાન

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology1 રૂપિયામાં ડેટા, કોલિંગ અને SMS! પબ્લિક ડિમાન્ડ પર કંપનીએ રી-લોન્ચ કર્યો આ પ્લાન

BSNL 1 Freedom Plan: સરકારી ટેલીકોમ કંપની BSNLએ પોતાનો પોપુલર Freedom Plan ફરી શરૂ કર્યો છે. આ પ્લાન હેઠળ ડેટા, કોલિંગ અને એસએમએસનો લાભ મળે છે. જો તમે આ પ્લાન એક્ટિવ કરાવવા ઈચ્છો છો તો તમારે BSNLનું નવું સિમ કાર્ડ લેવું પડશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:11 AM IST
  • BSNL એ ફ્રીડમ પ્લાન કર્યો રીલોન્ચ
  • માત્ર 1 રૂપિયામાં મળશે ડેટા, કોલિંગ અને SMS
  • BSNLનું નવું સિમ લેનારા ગ્રાહકોને મળશે લાભ
     

BSNL એ પબ્લિક ડિમાન્ડને જોતા Fredom Plan ને ફરીથી શરૂ કર્યો છે. 1 રૂપિયાના પ્લાનમાં લોકોને કઈ-કઈ સર્વિસ મળે છે અને આ પ્લાનમાં ક્યા ફાયદા મળે છે? અમે તમને આ પ્લાનની તમામ વિગતો જણાવીશું. BSNL નો આ પોપુલર ફ્રીડમ પ્લાન લિમિટેડ ટાઇમ માટે ઉપલબ્ધ છે. તમે આ ઓફરનો ફાયદો 30 એપ્રિલ 2026 સુધી ઉઠાવી શકો છો.

BSNL 1 Plan Details
આ પ્લાનમાં 30 દિવસની વેલિડિટીવાળું નવું SIM કાર્ડ અને બીજી સર્વિસ માત્ર 1 રૂપિયામાં મળે છે. આ પ્લાન વધારાના ખર્ચ વગર દરરોજના ઉપયોગ માટે બેઝિક ફાયદા આપે છે. ઘણા લોકોને ફ્રીડમ પ્લાન કામ લાગી શકે છે, કારણ કે તેનાથી તેને બીજો નંબર રાખવા કે નેટવર્ક ટ્રાઈ કરવાની સુવિધા મળે છે. 

Sirf ₹1 mein BSNL laya hai unlimited calls, 2 GB Data/ Day, 100 SMS/Day

Aaj hi apne retail store ya CSC par jayein aur iss offer ka laabh uthaaye.

it’s a comeback you can’t ignore! #BSNL #FreedomPlan #Rupeesone #BudgetPlanpic.twitter.com/b2X1hGfLpD

— BSNL India (@BSNLCorporate) April 7, 2026

BSNL Freedom Plan: બેનિફિટ્સ
જ્યારે તમે નવું SIM કાર્ડ લો તો તમને 30 દિવસ સુધી બીએસએનએલની અલગ-અલગ સર્વિસનો લાભ મળે છે. ગ્રાહકોને દેશભરમાં કોઈપણ નેટવર્ક પર અનલિમિટેડ વોયસ કોલ મળે છે. આ સિવાય દરરોજ 100 SMS નો લાભ આપવામાં આવે છે.

BSNL ફ્રીડમ પ્લાન હેઠળ દરરોજ 2જીબી ડેટા આપે છે, જે રેગુલર ઈન્ટરનેટ બ્રાઉઝિંગ, ચેટિંગ અને યુટ્યુબ વીડિયો કે ઈન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ જોવા માટે પુરતો છે. 30 દિવસની વેલિડિટી નવા BSNL SIM ના એક્ટિવેટ થવાની તારીખથી શરૂ થાય છે. કુલ મળી જો તમે કંપનીનું નવું સિમ કાર્ડ ખરીદો તો 1 રૂપિયામાં આ બધા બેનિફિટ્સનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

 

