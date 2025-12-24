Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ફક્ત 1 રૂપિયામાં ડેટા, કોલ અને SMS, BSNLની ઘમાકેદાર ઓફર! જાણો પ્લાન વિશે દરેક માહિતી

BSNL Christmas Offer: હાલ દેશમાં મોટા ભાગના લોકો ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે ગ્રાહકોને નેટ, કોલ અને એસએમએસના વિવિધ પ્લાનની ઓફર આપવામાં આવે છે, અનેક ટેલિકોમ કંપનીઓએ ક્રિસમસ માટે ખાસ પ્લાનની જાહેરાત પણ કરી છે, ત્યારે હવે સરકારી કંપની BSNLએ પણ સસ્તા પ્લાનની જાહેરાત કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:58 AM IST

Trending Photos

ફક્ત 1 રૂપિયામાં ડેટા, કોલ અને SMS, BSNLની ઘમાકેદાર ઓફર! જાણો પ્લાન વિશે દરેક માહિતી

BSNL Christmas Offer: નાતાલના અવસરે, સરકારી ટેલિકોમ કંપની BSNLએ નવા ગ્રાહકો માટે ખૂબ જ સસ્તી અને આકર્ષક ઓફર શરૂ કરી છે. આ ઓફર ફક્ત 1 રૂપિયામાં 30 દિવસ માટે 4G ઍક્સેસ આપે છે. આજના સમયમાં, આટલી ઓછી કિંમતે મોબાઇલ સેવાઓ મેળવવી એ ભેટથી ઓછી નથી.

BSNLની ક્રિસમસ બોનાન્ઝા ઓફર શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

BSNLની ક્રિસમસ બોનાન્ઝા ઓફર ખાસ કરીને નવા ગ્રાહકો માટે છે. ફક્ત 1 રૂપિયા ચૂકવીને, ગ્રાહકો BSNLની 4G સેવાઓનો ઉપયોગ આખા મહિના માટે કરી શકે છે. આ ઓફર 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી ઉપલબ્ધ છે. કંપનીનો ઉદ્દેશ્ય શક્ય તેટલા લોકોને તેના 4G નેટવર્કની ગુણવત્તાનો અનુભવ કરાવવાનો છે.

તમને 1 રૂપિયામાં શું મળે છે

આ સસ્તો પ્લાન ગ્રાહકોને ઘણા ફાયદા કરાવશે

દરરોજ 2GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા

સમગ્ર ભારતમાં કોઈપણ નેટવર્ક પર અમર્યાદિત કૉલિંગ

દરરોજ 100 મફત SMS

જો દૈનિક ડેટા મર્યાદા સમાપ્ત થઈ જાય, તો ઇન્ટરનેટ ડિસ્કનેક્ટ થશે નહીં, પરંતુ સ્પીડ ઓછી થશે.

સિમ કાર્ડ અને KYC માહિતી

આ ઓફર હેઠળ, BSNL મફતમાં નવું સિમ કાર્ડ પણ આપી રહ્યું છે. જોકે, સિમ મેળવવા માટે આધાર કાર્ડ અથવા અન્ય માન્ય ID જરૂરી છે. KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી જ સિમ સક્રિય થશે. સક્રિય થયા પછી 30 દિવસની માન્યતા અવધિ શરૂ થશે.

BSNLએ અગાઉ સમાન ઑફર્સ શરૂ કરી છે

BSNLએ અગાઉ સમાન સસ્તી ઑફર્સ શરૂ કરી છે. તે ઓગસ્ટમાં ફ્રીડમ ઑફર નામથી રજૂ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં, દિવાળી ઑફર પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. BSNL માને છે કે સસ્તા પ્લાન નવા ગ્રાહકોને આકર્ષે છે, અને જો તેમને નેટવર્ક ગમે છે, તો તેઓ લાંબા સમય સુધી કંપની સાથે રહેશે.

આ ઓફરનો લાભ કેવી રીતે લેવો

આ 1 રૂપિયા ઓફરનો લાભ લેવા માટે

તમારા નજીકના BSNL ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રની મુલાકાત લો અથવા

અધિકૃત રિટેલ સ્ટોર

KYC દસ્તાવેજો સબમિટ કરો

માત્ર 1 રૂપિયામાં સિમ કાર્ડ મેળવો

નોંધ: આ સિમ 5 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં સક્રિય થયેલ હોવું આવશ્યક છે.

વધુ માહિતી ક્યાંથી મેળવવી

ઓફર વિશે વધુ માહિતી માટે, BSNL ની સત્તાવાર વેબસાઇટ, bsnl.co.inની મુલાકાત લો અથવા હેલ્પલાઇન નંબર 1800-180-1503 પર સંપર્ક કરો.

30 દિવસ પછી શું થાય છે?

30-દિવસની માન્યતા સમાપ્ત થયા પછી, ગ્રાહકો અન્ય BSNL રિચાર્જ પ્લાનમાંથી પસંદગી કરી શકે છે. BSNLને આશા છે કે ગ્રાહકો નેટવર્ક અને સેવાથી સંતુષ્ટ થશે અને લાંબા ગાળા માટે BSNL સાથે રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
BSNLthe government owned telecom companyattractive offersChristmasGujarati NewsTech NewsBsnl New PlanBSNL Christmas Offer

Trending news