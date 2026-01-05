જૂની કારને EVમાં કરો કન્વર્ટ... સરકાર આપશે 50000 ! જાણી લો નવી EV પોલિસી
EV Policy : દિલ્હી સરકાર જૂના વાહનોને રિટ્રોફિટિંગ કરવા માટે પ્રોત્સાહનો આપવાની યોજના બનાવી રહી છે. રિટ્રોફિટિંગ એક એવી પ્રક્રિયા છે, જેમાં નિયમિત (પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ) વાહનના એન્જિનને દૂર કરવામાં આવે છે અને તેને ઇલેક્ટ્રિક મોટર, બેટરી અને સંબંધિત ભાગોમાં બદલવામાં આવે છે. જે વાહનને EVમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
Trending Photos
EV Policy : દિલ્હી સરકાર રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં વધતા વાયુ પ્રદૂષણનો સામનો કરવા માટે નવા પગલાં લઈ રહી છે. હવે બીજી એક મોટી પહેલ ચાલી રહી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે નવી ઇલેક્ટ્રિક વાહન નીતિના ડ્રાફ્ટ હેઠળ, જૂની પેટ્રોલ અને ડીઝલ કારને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં રિટ્રોફિટ કરવા માટે પ્રોત્સાહનો આપવામાં આવી રહ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, જૂના વાહનોના માલિકો જો તેમના વાહનોને ઇલેક્ટ્રિકમાં રૂપાંતરિત કરશે તો તેમને સરકારી પ્રોત્સાહનો મળશે. આનાથી લોકો તેમના જૂના વાહનોને સ્ક્રેપ કરવાને બદલે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે.
50,000નું પ્રોત્સાહન
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, દિલ્હી સરકાર પ્રથમ 1,000 જૂની કારને ઇલેક્ટ્રિકમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે 50,000નું પ્રોત્સાહન આપવાનું વિચારી રહી છે. આ દરખાસ્તને ઇલેક્ટ્રિક વાહન નીતિ 2.0ના ડ્રાફ્ટમાં સમાવવામાં આવી છે. તેનો હેતુ નવા ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની ખરીદી તેમજ જૂના વાહનોના ઇલેક્ટ્રિક રૂપાંતરને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. હાલમાં આ યોજનાના અમલીકરણ માટે અંતિમ કેબિનેટ મંજૂરીની રાહ જોવાઈ રહી છે.
રેટ્રોફિટિંગ શું છે ?
રેટ્રોફિટિંગ એક એવી પ્રક્રિયા છે જેમાં પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ એન્જિનને ઇલેક્ટ્રિક મોટર, બેટરી અને સંબંધિત ભાગોથી બદલવામાં આવે છે. જે કોઈપણ નિયમિત વાહનને EVમાં રૂપાંતરિત કરે છે. જોકે આ પ્રક્રિયા મોંઘી છે, સરકારના પ્રોત્સાહનોથી જનતાને નોંધપાત્ર ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. પહેલા પણ આ યોજનાને આગળ વધારવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ ઊંચા ખર્ચને કારણે લોકોનો ઈન્ટરેસ્ટ ઓછો જોવા મળ્યો છે. અધિકારીઓ કહે છે કે આ સબસિડી પ્રક્રિયાને સસ્તી બનાવશે અને લોકોને તેમના વાહનોનો ફરીથી ઉપયોગ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે.
અહેવાલમાં સરકારી અધિકારીઓને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે આ યોજના ખાસ કરીને પ્રીમિયમ અને લક્ઝરી કાર માલિકોને આકર્ષિત કરી શકે છે. 50 લાખ રૂપિયા કે તેથી વધુ કિંમતના વાહનોને સ્ક્રેપ કરવા માટે ખૂબ જ ઓછી કિંમત મળે છે, જે માલિકોને અનિચ્છા દર્શાવે છે. રેટ્રોફિટિંગ દ્વારા તેઓ તેમના મોંઘા વાહનોને પણ ઇલેક્ટ્રિક કારમાં રૂપાંતરિત કરી શકશે.
દિલ્હીમાં જૂના વાહનો પર કડક નિયમો
દિલ્હીમાં 15 વર્ષથી વધુ જૂના પેટ્રોલ વાહનો અને 10 વર્ષથી વધુ જૂના ડીઝલ વાહનો પર પ્રતિબંધ છે. આ નિયમો નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT) અને સુપ્રીમ કોર્ટના વાહનોના પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવાના આદેશો હેઠળ લાગુ કરવામાં આવે છે. ઉલ્લંઘનના પરિણામે દંડ, વાહન જપ્તી અને અધિકૃત સ્ક્રેપિંગ અથવા નેશનલ ઇલેક્ટ્રિક વાહન નિયંત્રણ કેન્દ્ર (NOC) દ્વારા જ વાહનોને બચાવવાનો વિકલ્પ મળે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે