સરકારની મોટી ભેટ... EV ખરીદવા પર મળશે હજારોની સબસિડી, રોડ ટેક્સ અને રજીસ્ટ્રેશન ફી પણ માફ!
દેશની રાજધાની હાલમાં પ્રદૂષણના કોકટેલથી ઘેરાયેલી છે. ઠંડીના કારણે ધુમ્મસ છવાઈ ગયું છે, ત્યારે વાહનોનું પ્રદૂષણ હવાને ઝેરી બનાવી રહ્યું છે. આ પ્રદૂષણને કાબુમાં લેવા અને દિલ્હીવાસીઓને નવા વર્ષની ભેટ આપવા માટે સરકાર આ વર્ષે નવી EV નીતિ લાગુ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
Trending Photos
દેશની રાજધાની હાલમાં પ્રદૂષણથી ઘેરાયેલી છે. વાહન પ્રદૂષણ હવાને ઝેરી બનાવી રહ્યું છે. તેથી સરકાર પ્રદૂષણને કાબુમાં લેવા નવી EV નીતિ લાગુ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. હકીકતમાં દિલ્હીના પરિવહન મંત્રી પંકજ સિંહે જાહેરાત કરી છે કે દિલ્હીની નવી EV નીતિ 2.0 આગામી 15 થી 20 દિવસમાં લાગુ કરવામાં આવશે.
નવા વર્ષના અવસરે આવનારી આ નીતિ માત્ર પ્રદૂષણ ઘટાડશે નહીં, પરંતુ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો ખરીદનારાઓને પણ લાભ આપશે. નવી નીતિ ઇલેક્ટ્રિક કાર અથવા અન્ય EVની ખરીદી પર સબસિડી તેમજ રજીસ્ટ્રેશન ફી પર લાભ આપશે.
મનપસંદ મોડેલ્સ પર મર્યાદિત સમય માટે શાનદાર ડીલ્સ
નવી EV પોલિસીથી લોકોને શું લાભ મળે છે ? નવી નીતિ હેઠળ, ટુ-વ્હીલર પર પ્રતિ કિલોવોટ 10,000 (મહત્તમ 30,000 સુધી)ની સબસિડી મળી શકે છે. મહિલાઓ માટે આ પ્રોત્સાહન 36,000 સુધી હોવાની શક્યતા છે. સરકાર પરિવહન ક્ષેત્રમાંથી પ્રદૂષણ 25-30% ઘટાડવાનો લક્ષ્ય રાખે છે, તેથી આ વખતે ખાનગી કાર માટે ખાસ છૂટછાટો આપવામાં આવી શકે છે.
દિલ્હીમાં EV ખરીદવા માટે રોડ ટેક્સ અને રજીસ્ટ્રેશન ફીમાં 100% મુક્તિ ચાલુ રહેશે, જેનાથી વાહનના ઓન-રોડ ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. રાજ્ય સબસિડી ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકાર ટુ-વ્હીલર અને થ્રી-વ્હીલર પર પ્રતિ kWh પ્રોત્સાહનો પણ આપશે.
આ નીતિ અંગે પરિવહન મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે "લાલ બત્તી ચાલુ, એન્જિન બંધ" જેવી જૂની પ્રથાઓએ પ્રદૂષણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો નથી, તેથી હવે ધ્યાન સંપૂર્ણપણે EV અને કડક અમલીકરણ પર છે. "નો PUC, નો ફ્યુઅલ" અભિયાન હેઠળ 100,000 થી વધુ PUC જારી કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, સરહદો પર તૈનાત ટીમોએ છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં 1,358 વાહનોને ચલણ જારી કર્યા છે. એકંદરે, આ પગલાંની અસર દેખાઈ રહી છે.
છેલ્લા એક વર્ષથી રોકેલી સબસિડી અંગે પરિવહન મંત્રીએ કહ્યું કે લોકોને હવે બાકી સબસિડી મળી રહી છે. જો કે, હજુ પણ આશરે 45 કરોડની બાકી રકમ બાકી છે, જે ટૂંક સમયમાં ચૂકવવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે