વેચાણ ઘટવા છતાં નંબર 1 બની આ SUV, પણ બીજા નંબરનીએ જીત્યા લોકોના દિલ, વેચાણમાં 145%નો જબરદસ્ત વધારો

January Number 1 SUV: જાન્યુઆરી 2026 માં 4.2–4.5 મીટર SUV સેગમેન્ટમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ ગાડીનો ક્રેજ હજુ પણ નંબર 1 છે, પરંતુ સેલ્ટોસ, વિક્ટોરિસ અને સીએરા જેવા નવા વાહનો બજારની ગતિશીલતા બદલી રહ્યા છે. આગામી મહિનાઓમાં આ સેગમેન્ટ વધુ રોમાંચક બનવાની તૈયારીમાં છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 17, 2026, 05:38 PM IST
  • આ SUVએ જાન્યુઆરી 2026માં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું
  • આ ગાડીનો ક્રેજ હજુ પણ નંબર 1 છે
  • ક્રેટાએ (EV સહિત) ફરી એકવાર તેનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે.

January Number 1 SUV: મીડિયમ સાઈજના SUV સેગમેન્ટ, જેનું માપ 4.2 મીટરથી 4.5 મીટર છે, તેણે જાન્યુઆરી 2026માં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું. આ સેગમેન્ટમાં કુલ વેચાણ 74,673 યુનિટ પર પહોંચ્યું, જે જાન્યુઆરી 2025ની સરખામણીમાં 35.51 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. વધુમાં, ડિસેમ્બર 2025ની સરખામણીમાં વેચાણમાં પણ 54.93 ટકાનો વધારો થયો. સ્પષ્ટપણે, નવા વર્ષની શરૂઆત SUV બજાર માટે સકારાત્મક રહી. 

હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા નંબર 1

ક્રેટાએ (EV સહિત) ફરી એકવાર તેનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે. તેનું વેચાણ 17,921 યુનિટ પર પહોંચ્યું છે. આ વાર્ષિક ધોરણે 3.24%નો ઘટાડો અને 36.24%નો માસિક વધારો દર્શાવે છે. વાર્ષિક આંકડામાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હોવા છતાં, માસિક ધોરણે મજબૂત વૃદ્ધિ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ક્રેટા ગ્રાહકોની પહેલી પસંદ બની છે.

મારુતિ વિક્ટોરિસની મજબૂત એન્ટ્રી

મારુતિની નવી SUV, વિક્ટોરિસ, તરત જ બીજા સ્થાને રહી. તેનું વેચાણ 15240 યુનિટ પર પહોંચી ગયું છે. ડિસેમ્બર 2025ની સરખામણીમાં આ 145%નો મોટો વધારો દર્શાવે છે. ગયા વર્ષે આ મોડેલ વેચાણ પર ન હોવાથી, આ વખતે નવા આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ દરમિયાન, મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારાનું વેચાણ ઘટીને 7030 યુનિટ થયું, જે વાર્ષિક ધોરણે 55 ટકા ઘટાડો દર્શાવે છે.

સેલ્ટોસ અને અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઇડરનું વેચાણ

નવી પેઢીની સેલ્ટોસે જોરદાર વાપસી કરી, 10639 યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 64% વધારો દર્શાવે છે. કંપનીએ વેચાણમાં 143% માસિક વધારો જોયો.

ટોયોટા હાઇરાઇડરે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું, 9,156 યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 85 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. બંને SUV હાઇબ્રિડ વિકલ્પો અને અપડેટેડ સુવિધાઓ સાથે ગ્રાહકોને આકર્ષી રહી છે.

ટાટા સીએરાએ મોટો ઉછાળો નોંધાવ્યો

તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલી સીએરાએ જાન્યુઆરીમાં 7,003 યુનિટ વેચ્યા. ડિસેમ્બર 2025માં, તેણે ફક્ત 291 યુનિટ વેચ્યા, જે માસિક 2,300 ટકાથી વધુનો વધારો દર્શાવે છે. આ દરમિયાન, ટાટા કર્વ (ટાટા કર્વ-EV સહિત) 1,666 યુનિટ વેચ્યા.

EV સેગમેન્ટ મજબૂત હાજરી

MG ZS EVનું વેચાણ 1,093 યુનિટ (વર્ષ-દર-વર્ષે 312% વૃદ્ધિ) સુધી પહોંચ્યું. મહિન્દ્રા BE 6નું વેચાણ 1,028 યુનિટ સુધી પહોંચ્યું. મહિન્દ્રા XUV400નું માસિક વેચાણ 147 ટકા સુધર્યું. તે સ્પષ્ટ છે કે ઇલેક્ટ્રિક SUV પણ આ સેગમેન્ટમાં તેમની સ્થિતિ મજબૂત કરી રહી છે.

યુરોપિયન બ્રાન્ડ્સ પર દબાણ

ફોક્સવેગન ટાયગનનું વેચાણ 790 યુનિટ (49 ટકા ઘટાડો) હતું. સ્કોડા કુશાકનું વેચાણ 434 યુનિટ (68 ટકા ઘટાડો) હતું. નવા લોન્ચ અને વધતી સ્પર્ધાને કારણે આ મોડેલ્સના વેચાણ પર અસર પડી છે. મધ્યમ કદની SUV સેગમેન્ટ ભારતમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતા સેગમેન્ટમાંનો એક બની ગયો છે. નવા લોન્ચ અને ફેસલિફ્ટેડ મોડેલ્સ સાથે, આગામી મહિનાઓમાં સ્પર્ધા વધુ તીવ્ર બનવાની તૈયારીમાં છે.

