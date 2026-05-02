આજે સવારે સરકારે કરેલા 'ઈમરજન્સી ટેસ્ટિંગ' વખતે તમારો ફોન નથી રણક્યો? ફટાફટ ફોનના Settingમાં કરો આ ફેરફાર

How to enable Emergency Alerts on Phone: આજે સવારે 11:40 વાગ્યે દેશભરમાં કરોડો મોબાઈલ અચાનક સાયરનના અવાજથી ગુંજી ઉઠ્યા, પરંતુ જો તમારો ફોન શાંત રહ્યો હોય તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. વાસ્તવમાં, સરકારની 'સેલ બ્રોડકાસ્ટ ઇમરજન્સી એલર્ટ સિસ્ટમ'ના ટેસ્ટિંગ દરમિયાન ઘણા યુઝર્સને આ એલર્ટ મળ્યું નથી. તેનું મુખ્ય કારણ તમારા સ્માર્ટફોનમાં 'ટેસ્ટ એલર્ટ' ફીચર બંધ હોવું હોઈ શકે છે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 02, 2026, 04:08 PM IST

How to enable Emergency Alerts on Phone: આજે એટલે કે 2 મેના રોજ બરાબર 11:40 વાગ્યે એકસાથે કરોડો લોકોના ફોન પર ઇમરજન્સી મેસેજ આવ્યો અને જોરદાર બીપ અવાજ આવવા લાગ્યો. ભારત સરકારે આ સિસ્ટમનું ટેસ્ટિંગ કર્યું હતું, પરંતુ ઘણા લોકો એવા પણ છે જેમના ફોન પર આ એલર્ટ આવ્યું જ નથી. શું તમારો ફોન પણ ખામોશ રહ્યો? જો તમારી પાસે કોઈ એલર્ટ નથી આવ્યું, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારા ફોનની એક મહત્વની સેટિંગ બંધ છે.

ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રકારની કટોકટી કે કુદરતી આપત્તિ સમયે સરકારનું એલર્ટ તમારા ફોન પર સમયસર પહોંચે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ માટે તમારે ફોનની સેટિંગ્સ જરૂર બદલવી જોઈએ, જેથી તમને સમયસર કટોકટી ભરી સ્થિતિમાં ચેતવણીઓ મેળવી શકો. ચાલો જાણીએ તેને તરત જ ઓન કરવાની રીત.

કેમ જરૂરી છે આ એલર્ટ?
આ સિસ્ટમ સીધો તમારા ફોન પર મેસેજ મોકલે છે, સિમ કાર્ડ પર નહીં. આ માટે ઇન્ટરનેટ કે નેટવર્ક હોવું અનિવાર્ય નથી. પૂર, ભૂકંપ કે યુદ્ધ જેવી સ્થિતિમાં સરકાર આના દ્વારા જ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે જવા માટે એલર્ટ મોકલે છે. જો તમારા સ્માર્ટફોનમાં Test Alert બટન બંધ હશે, તો તમે આ મહત્વપૂર્ણ માહિતી મેળવવાથી વંચિત રહી શકો છો. તમે માત્ર એક મિનિટમાં નીચે મુજબ ફેરફાર કરીને એલર્ટ મેળવી શકો છો.

Android યુઝર્સ આ રીતે ઓન કરે
મોટાભાગના એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં આ ફીચર Safety and Emergency સેક્શનમાં જોવા મળશે.
1.  સૌથી પહેલા તમારા ફોનના Settings માં જાઓ.
2.  નીચે સ્ક્રોલ કરો અને Safety & Emergency અથવા Wireless Emergency Alerts પર જાઓ.
3.  અહીં તમને Wireless Emergency Alerts નો વિકલ્પ મળશે, તેને પસંદ કરો.
4.  હવે સૌથી નીચે જઈને Test Alerts ના ટોગલ બટનને On કરી દો.
5.  સાથે જ એ પણ તપાસી લો કે Allow Alertsનું મેઈન બટન પણ ઓન હોય.

iPhone યુઝર્સ માટેની રીત
1.  સૌથી પહેલા આઈફોનની Settings એપમાં જાઓ.
2.  Notifications પર ક્લિક કરો.
3.  છેક નીચે સુધી સ્ક્રોલ કરો.
4.  અહીં Government Alerts સેક્શનમાં જાઓ.
5.  Test Alerts અથવા Emergency Alertsના વિકલ્પને On કરી દો.

જો સેટિંગ ઓન કર્યા પછી તમારી પાસે મેસેજ આવે, તો ગભરાશો નહીં. મેસેજની અંતમાં સ્પષ્ટ લખેલું હોય છે કે આ માત્ર એક **Test** છે. આ માટે તમારે કોઈ વળતો જવાબ (Reply) આપવાની કે ક્યાંય કોલ કરવાની જરૂર નથી.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

