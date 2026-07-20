/ટાઇપ 1 કે ટાઇપ 2... કઇ ડાયાબિટીસ છે વધુ ખતરનાક? જાણો બન્ને વચ્ચેનો તફાવત

Which Diabetes is Dangerous: ડાયાબિટીસ એક લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધિત બીમારી છે જે ઝડપથી વધી રહી છે. WHO (વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન) મુજબ ભારતમાં સતત ડાયાબિટીસના દર્દીઓ વધી રહ્યા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, 10 કરોડથી વધુ યુવાનો આ બીમારીનો ભોગ બન્યા છે. ડાયાબિટીસ એક એવી બીમારી છે જેને કાયમ માટે મટાડી શકાતી નથી, પરંતુ યોગ્ય જીવનશૈલીની મદદથી તેને કંટ્રોલમાં રાખી શકાય છે.
ડાયાબિટીસ 2 પ્રકારની હોય છે, ટાઇપ 1 અને ટાઇપ 2. શું તમે જાણો છો કઇ ડાયાબિટીસ વધુ ખતરનાક છે? કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે આજીવન ઇન્સ્યુલિન લેવું પડે તે ડાયાબિટીસ વધુ ખતરનાક છે. ચાલો જાણીએ કે શું ખરેખર એવું જ છે?
ટાઇપ 1 અને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ વચ્ચેનો તફાવત
ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસ
ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસમાં પેન્ક્રિયાસ ઇન્સ્યુલિન બનાવવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દે છે. આવા કિસ્સામાં દર્દી માટે રોજ ઇન્સ્યુલિનનું ઇન્જેક્શન લેવું અનિવાર્ય બની જાય છે.
ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ
ટાઇપ 2માં શરીર ઇન્સ્યુલિન તો બનાવે છે, પરંતુ તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકતું નથી. આ સ્થિતિને ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ કહેવામાં આવે છે. લાંબા ગાળે શરીરમાં ઇન્સ્યુલિનનું ઉત્પાદન પણ ઓછું થઈ જાય છે.
કઇ ડાયાબિટીસ છે વધુ ખતરનાક?
શારદા હોસ્પિટલના ઇન્ટરનલ મેડિસિન ડોક્ટર શ્રેય શ્રીવાસ્તવના જણાવ્યા અનુસાર, ડાયાબિટીસ ત્યારે જ ખતરનાક બને છે જ્યારે લાંબા સમય સુધી શરીરમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં ન રહે. સુગર કંટ્રોલમાં ન રહેવાના કારણે આંખો, કિડની, હૃદય, મગજ અને નસોને ભારે નુકસાન થાય છે.
ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસમાં ઇન્સ્યુલિન ન લેવાથી દર્દીમાં ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ જેવી ગંભીર સમસ્યાનું જોખમ વધી જાય છે, જે જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે.
ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસમાં વર્ષો સુધી તેના કોઈ લક્ષણો દેખાતા નથી. મોટાભાગના લોકોને ડાયાબિટીસ વિશે ત્યારે જ ખબર પડે છે, જ્યારે તેની અસર શરીરના અન્ય અંગો જેવા કે કિડની, આંખ, હૃદય કે નસો પર પડે છે.
ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસને કરી શકાય છે કંટ્રોલ
ડોક્ટરના જણાવ્યા મુજબ, ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસને નિયંત્રિત કરીને તેના જોખમને ઘટાડી શકાય છે:
ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ નથી કરી શકાતી
ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસને માત્ર લાઈફસ્ટાઈલમાં બદલાવ કરીને કંટ્રોલ કરી શકાતી નથી. ટાઇપ 1 ડાયાબિટીસમાં ઇન્સ્યુલિનનું ઇન્જેક્શન લેવું અત્યંત જરૂરી છે.
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