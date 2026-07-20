Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /ટાઇપ 1 કે ટાઇપ 2... કઇ ડાયાબિટીસ છે વધુ ખતરનાક? જાણો બન્ને વચ્ચેનો તફાવત

ટાઇપ 1 કે ટાઇપ 2... કઇ ડાયાબિટીસ છે વધુ ખતરનાક? જાણો બન્ને વચ્ચેનો તફાવત

Which Diabetes is Dangerous: ડાયાબિટીસ 2 પ્રકારની હોય છે, એક ટાઇપ 1 અને બીજી ટાઇપ 2. શું તમે જાણો છો કે સૌથી વધુ ખતરનાક ડાયાબિટીસ કઇ છે? ચાલો તેને સરળ ભાષામાં સમજીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 20, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:15 PM IST
ટાઇપ 1 કે ટાઇપ 2... કઇ ડાયાબિટીસ છે વધુ ખતરનાક? જાણો બન્ને વચ્ચેનો તફાવત
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heavy Rain Alert : આગામી 7 દિવસ ભારે ! આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે ભારેથી અતિભારે વરસાદ
heavy rain44 min ago
2
Guru Gochar 20261 hr ago
3
team india head coach1 hr ago
4
Leopard In Ahmedabad1 hr ago
5
Poonch landslide2 hrs ago