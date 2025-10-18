ફેસ્ટિવ સિઝનમાં આ કારો પર મળી રહ્યું છે 5 લાખ રૂપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ, જુઓ લિસ્ટ
જો તમે 2025 ના તહેવારોની મોસમ દરમિયાન કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. હ્યુન્ડાઇ, એમજી, મહિન્દ્રા, ફોક્સવેગન અને કિયાની ટોચની પાંચ કાર ₹5 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. ચાલો વિગતો જાણીએ.
Trending Photos
ભારતમાં તાજેતરમાં લાગૂ થયેલા નવા GST દરો અને ફેસ્ટિવ સિઝન ઓફર્સને કારણે કાર કંપનીઓએ ગ્રાહકો માટે શાનદાર છૂટની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે કેટલાક મોડલ્સ પર 5 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે, પરંતુ આ છૂટ દરેક કારના વેરિએન્ટ, ફ્યુલ ટાઇપ અને ડીલરશિપ અનુસાર અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. આવો જાણીએ આ મહિને કઈ ટોપ-5 કાર છે, જેના પર છૂટ મળી રહી છે.
Hyundai Ioniq 5
જો તમે ઈલેક્ટ્રિક વ્હીકલ સેગમેન્ટમાં એક પ્રીમિયમ કાર શોધી રહ્યાં છો તો Hyundai Ioniq 5 એક શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં 72.6 kWh લિથિયમ-આયન બેટરી અને સિંગલ ઈલેક્ટ્રિક મોટર આપવામાં આવી છે, જે 631 કિલોમીટર (ARAI પ્રમાણિત) ની રેન્જ આપે છે. આ કાર 217 PS નો પાવર અને 350 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તેમાં ADAS લેવલ 2, 12.3- ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, પેનોરમિક સનરૂફ અને V2L (Vehicle To Load) જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે, તેની શરૂઆતી કિંમત 45.95 લાખ (એક્સ-શોરૂમ, દિલ્હી) છે.
MG Gloster
મોટો પરિવાર કે SUV પસંદ કરનાર લોકો માટે MG Gloster એક સારો વિકલ્પ છે. તેમાં બે ડીઝલ એન્જિન ઓપ્શન- 2.0L ટર્બો (163 PS) અને ટ્વિન ટર્બો (218 PS) મળે છે, Gloster માં ADAS, હીટેડ સીટ્સ, 12.3 ઇંચ ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, લેધર અપહોલ્સ્ટ્રી અને હેન્ડ્સ-ફ્રી ટેગલેટ જેવા પ્રીમિયમ ફીચર હાજર છે. તેની કિંમત 38.80 લાખથી 43.87 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) વચ્ચે છે.
Volkswagen Taigun
સ્ટાઇલ અને પર્ફોર્મન્સને જોડતી પ્રીમિયમ મિડ-સાઇઝ SUV ઇચ્છતા લોકો માટે, ફોક્સવેગન ટાઈગન એક શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે. તે 1.0L TSI (115 PS) અને 1.5L TSI EVO (150 PS) એન્જિન વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે. સુવિધાઓમાં ડિજિટલ કોકપીટ, 10-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો/એપલ કારપ્લે અને છ એરબેગ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ SUV 18.47 kmpl ની ઇંધણ કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. તેની કિંમત ₹11.69 લાખ અને ₹19.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) ની વચ્ચે છે.
Mahindra XUV400 EV
જો તમે એવી ઇલેક્ટ્રિક SUV શોધી રહ્યા છો જે સસ્તી હોય, છતાં સારી રેન્જ અને પર્ફોર્મન્સ આપે, તો Mahindra XUV400 EV એક સારો વિકલ્પ છે. તે બે બેટરી પેક સાથે આવે છે - એક 34.5 kWh અને એક 39.4 kWh. આ SUV 375 થી 456 કિલોમીટર (ARAI પ્રમાણિત) ની રેન્જ આપે છે. વધુમાં, 50 kW DC ફાસ્ટ ચાર્જરનો ઉપયોગ કરીને, તેને માત્ર 50 મિનિટમાં 80% સુધી ચાર્જ કરી શકાય છે. કિંમતો ₹15.49 લાખ થી ₹17.69 લાખ સુધીની છે.
Kia Seltos
Kia Seltos તે ગ્રાહકો માટે એક ફીચર-રિચ અને સ્ટાઇલિશ SUV છે, જે સુરક્ષા અને લુક્સ બંનેને પ્રાયોરિટી આપે છે. તેમાં ત્રણ એન્જિન વિકલ્પ મળે છે. તેના ફીચર્સમાં 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, Bose ઓડિયો સિસ્ટમ, ADAS લેવલ 2, 360° કેમેરા, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ અને 6 એરબેગ જેવી સુવિધાઓ સામેલ છે. તેની કિંમત 10.79 લાખથી લઈને 19.81 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. જો તમે નવી કાર ખરીદવાનો વિચાર કરી રહ્યાં છો તો આ ફેસ્ટિવ સિઝન તમારા માટે સારો સમય છે. Hyundai, MG, Volkswagen, Mahindra અને Kia જેવી કંપનીઓ આ સમયે પોતાના પોપુલર મોડલ્સ પર શાનદાર ડિસ્કાઉન્ટ અને ફાઇનાન્સ ઓફર કરી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે