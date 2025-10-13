જો જો આ તક ચૂકી ના જતા...દિવાળી પર બમ્પર ધમાકા ઓફર ! ઇલેક્ટ્રિક બાઇક પર 1 લાખ રૂપિયાની છૂટ
Diwali Discount on Electric Bike : રિવોલ્ટ મોટર્સ આ ઓફરને 'ડબલ ધમાકા' ઓફર ગણાવી રહી છે, કારણ કે તે ગ્રાહકોને ડબલ લાભ આપી રહી છે, જેમાં ડાયરેક્ટ સેવિંગ્સ અને ગેરેન્ટડ ગિફ્ટનો સમાવેશ થાય છે.
Diwali Discount on Electric Bike : ભારતની નંબર 1 ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ બ્રાન્ડ રિવોલ્ટ મોટર્સે આ દિવાળી પર તેના ગ્રાહકો માટે "દિવાળી ડબલ ધમાકા" નામની તેની સૌથી મોટી ઉત્સવની ઓફર લોન્ચ કરી છે. આ ઓફર હેઠળ ગ્રાહકોને રિવોલ્ટ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ પર 1 લાખ સુધીના આકર્ષક રોકડ બેનિફિટ્સ અને ગેરેન્ટડ ગિફ્ટ જીતવાની તક આપે છે. આ ડીલ એવા લોકો માટે છે, જેઓ આ તહેવારની સિઝનમાં પેટ્રોલના બદલે સ્માર્ટ ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીને અપનાવવા માંગે છે.
શું છે ઓફર ?
રિવોલ્ટ મોટર્સે આ ઓફરને "ડબલ ધમાકા" ગણાવી છે, જેમાં તમને બે ફાયદા થશે
ડાયરેક્ટ સેવિંગ્સ: ગ્રાહકોને તેમની નવી રિવોલ્ટ ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ પર 13,000 સુધીનું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, જે બાઇકની એક્સ-શોરૂમ કિંમતમાં ઘટાડો કરશે. વધુમાં કંપની 7,000 સુધીનો મફત વીમો આપી રહી છે, જે ગ્રાહકોએ સામાન્ય રીતે અલગથી ખરીદવો પડે છે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકોને રૂપિયા 20,000 સુધીનો સીધો ફાયદો થઈ રહ્યો છે.
ફિક્સ્ડ અને બમ્પર ગિફ્ટ : આ ઓફરનો સૌથી રોમાંચક ભાગ છે. કોઈપણ રિવોલ્ટ બાઇક ખરીદ્યા પછી દરેક ગ્રાહકને ગેરેંટેડ ગિફ્ટ મળશે. આ ગિફ્ટમાં પ્રીમિયમ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે, પ્રીમિયમ ટીવી, લેપટોપ, સ્માર્ટફોન, માઈક્રોવેવ્સ, ચાંદીના સિક્કા, સ્માર્ટ વોચ, TWS ઇયરબડ્સ અને ખાસ રિવોલ્ટ મર્ચેન્ડાઇઝ.
સૌથી મોટો જેકપોટ : 'ડબલ ધમાકા'ને વધુ ખાસ બનાવવા માટે એક લકી ગ્રાહકને 1 લાખ સુધીના ગોલ્ડ વાઉચર જીતવાની તક પણ મળશે. આ એક બમ્પર ઇનામ છે જે ખરેખર આ દિવાળીને યાદગાર બનાવશે.
આ દિવસ સુધી ચાલશે ઓફર
કંપનીના ચેરપર્સન અંજલી રત્ને જણાવ્યું કે આ ઓફર ગ્રાહકના વિશ્વાસની ઉજવણી કરવાની એક રીત છે. જો કે, આ એક મર્યાદિત સમયની ઓફર છે, જે 21 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થશે. તેથી જે ગ્રાહકો આ અદ્ભુત લાભોનો લાભ લેવા માંગે છે તેમની પાસે ફક્ત થોડા દિવસો જ બાકી છે.
