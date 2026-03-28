LPG PNG Expiry: શું એલપીજી અને પીએનજીની પણ હોય છે એક્સપાયરી ડેટ, આ રીતે કરો ચેક
LPG PNG Expiry: લોકોના મનમાં હંમેશા તે સવાલ ઉઠે છે કે શું બાકી સામાનોની જેમ એલપીજી અને પીએનજીની પણ કોઈ એક્સપાયરી ડેટ હોય છે કે નહીં, આવો તેનો જવાબ જાણીએ.
LPG PNG Expiry: મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ અને ઈંધણની સપ્લાયને લઈને ચિંતાઓ વચ્ચે ભારતમાં ઘણા પરિવાર એલપીજી સિલિન્ડરો પર વધુ ધ્યાન આપી રહ્યાં છે. આ સાથે પીએનજી કનેક્શન તરફ પણ લોકો વળી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે એક મોટો સવાલ ઉભો થઈ ગયો છે. શું એલપીજી સિલિન્ડર અને પીએનજી ગેસની હકીકતમાં કોઈ એક્સપાયરી ડેટ હોય છે? આવો જાણીએ શું છે આ સવાલનો જવાબ...
શું એલપીજી સિલિન્ડર એક્સપાયર થાય છે?
જેને લોકો હંમેશા એલપીજી સિલિન્ડરો પર એક્સપાયરી ડેટ કહે છે તે હકીકતમાં ટેસ્ટિંગની એક ફરજીયાત સમયમર્યાદા હોય છે. તેનાથી ખાતરી થાય છે કે સિલિન્ડર સતત ઉપયોગ માટે સુરક્ષિત છે. આ તારીખ બાદ સિલિન્ડરનો બીજીવાર ઉપયોગ કરતા પહેલા તેની તપાસ અને સર્ટિફિકેશન કરાવવું જરૂરી હોય છે.
એલપીજી સિલિન્ડર પર લખેલો કોડ કઈ રીતે વાંચશો?
એલપીજી સિલિન્ડરની ઉપર રિંગ પર તમને A26, B25, કે C27 જેવો એક આલ્ફાન્યુમેરિક કોડ મળશે. આ કોડ તમને જણાવે છે કે સિલિન્ડરનું ટેસ્ટિંગ ક્યારે થવાનું છે. અક્ષર વર્ષના ક્વાર્ટરને દર્શાવે છે અને સંખ્યા વર્ષ હોય છે, જેમ કે A- જાન્યુઆરી-માર્ચ માટે, B- એપ્રિલ-જૂન માટે, C જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર માટે અને D ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર માટે.
આ કેમ જરૂરી છે?
સિલિન્ડરનો તેની ટેસ્ટિંગની તારીખ બાદ ઉપયોગ કરવો જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. સમયની સાથે દબાવ અને બહારના માહોલના સંપર્કમાં આવવાથી સિલિન્ડર નબળો પડી શકે છે.
પીએનજી ગેસની એક્સપાયરી ડેટ
એલપીજીથી અલગ પીએનજીની સપ્લાય પાઇપલાઇનો દ્વારા સતત થતી રહે છે. આ કારણે ગેસની ખુદની કોઈ એક્સપાયરી ડેટ હોતી નથી. જ્યાં સુધી સપ્લાય સિસ્ટમ ઠીક કામ કરે ત્યાં સુધી ગેસ ઉપયોગ માટે સુરક્ષિત છે.
પરંતુ રબરના હોઝ કે પછી પાઇપલાઇનના પાર્ટ્સનની એક સીમિત સમયમર્યાદા હોય છે. તે સામાન્ય રીતે 18થી 24 મહિનાની હોય છે. સમયની સાથે આ હોઝમાં તિરાડ કે લીક થઈ શકે છે. આ કારણે તેને નિયમિત રૂપથી બદલવા જરૂરી છે.
હોઝની વેલેડિટીની તપાસ
બીઆઈએસ કેર એપનો ઉપયોગ કરી ગેસ હોઝની એક્સપાયરીની તપાસ કરી શકો છો. હોઝ પર છપાયેલ સીએમએલ નંબર નાખી સુરક્ષાની જાણકારી લઈ શકાય છે. તેમાં વેલિડિટી પણ સામેલ છે.
