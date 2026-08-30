/શું સ્માર્ટફોનની પણ હોય છે એક્સપાયરી ડેટ? જાણો ક્યારે બદલી લેવો જોઈએ મોબાઇલ

Smartphone Expiration Date: આજના સમયમાં સ્માર્ટફોન કામ, બેન્કિંગ, ખરીદી, વાતચીત અને મનોરંજન જેવી રોજિંદી જરૂરિયાતોનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ચૂક્યો છે. આ સ્થિતિમાં ફોન બદલવાનો નિર્ણય માત્ર એટલા માટે ન લેવો જોઈએ કે બજારમાં નવું મોડેલ આવી ગયું છે. એટલે કે બજારમાં દરેક નવો સ્માર્ટફોન આવતાની સાથે જ જૂનો ફોન બદલવો જરૂરી નથી.
એક સારી ક્વોલિટીવાળા સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ ઘણા વર્ષો સુધી કરી શકાય છે. જો કે, સમયની સાથે બેટરી, સ્ક્રીન અને અન્ય પાર્ટ્સમાં ખરાબ થઈ શકે છે. ફોનના વારંવાર પડવાથી અંદરના ભાગોને નુકસાન પણ થઈ શકે છે, જે બહારથી દેખાતું નથી. સારી વાત એ છે કે, આમાંથી ઘણી સમસ્યાને માત્ર પાર્ટ્સ બદલીને દૂર કરી શકાય છે. પરંતુ, સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, તમારે ક્યારે ફોન બદલવો જોઈએ અથવા શું ફોનની કોઈ એક્સપાયરી ડેટ પણ હોય છે?
બેટરી ખરાબ થવી હંમેશાં ફોન બદલવાનું કારણ નથી
સ્માર્ટફોનની બેટરી સમયની સાથે પોતાની ક્ષમતા ગુમાવે છે. જો ફોન પહેલાંની સરખામણીમાં વહેલો ડિસ્ચાર્જ થવા લાગે છે, તો તેનો અર્થ એ જરૂરી નથી કે આખો ફોન બદલવો પડે. બેટરી બદલી શકાય છે અને ત્યારબાદ જૂના ફોનનો ઉપયોગ ઘણા લાંબા સમય સુધી કરી શકાય છે. આ જ રીતે જો સ્ક્રીન તૂટી ગઈ છે અથવા બીજો કોઈ જરૂરી પાર્ટ્સ ખરાબ થઈ ગયા છે, તો તેને રિપેરિંગ કરવું કે તેને બદલવું એ નવો ફોન ખરીદવા કરતા વધુ સસ્તું હોઈ શકે છે.
અસલી સમસ્યા સોફ્ટવેર અપડેટ
જૂના સ્માર્ટફોનના મામલામાં સૌથી મોટી ચિંતા હંમેશાં હાર્ડવેરની હોતી નથી. ઘણા વર્ષો પછી કંપનીઓ કેટલાક મોડેલ્સ માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને સુરક્ષા અપડેટ (સિક્યોરિટી અપડેટ) આપવાનું બંધ કરી દે છે. આ સ્થિતિ વધુ ગંભીર છે કારણ કે ફોનમાં બેન્કિંગ, પર્સનલ ચેટ્સ અને અન્ય જરૂરી માહિતી હાજર હોય છે. જો કોઈ જૂના ફોનને જરૂરી સિક્યોરિટી અપડેટ નથી મળી રહ્યા, તો માત્ર એટલા માટે તેનો ઉપયોગ કરતા રહેવું યોગ્ય નિર્ણય ન હોઈ શકે કે ફોન હજી ચાલી રહ્યો છે.
જૂના ફોનના પાર્ટ્સ મળવા પણ થઈ શકે છે મુશ્કેલ
જેમ-જેમ કોઈ સ્માર્ટફોન જૂનો થતો જાય છે, તેની એસેસરીઝ અને રિપ્લેસમેન્ટ પાર્ટ્સ સરળતાથી ઉપલબ્ધ રહેતા નથી. તેનાથી ખરાબ ફોનનું રિપેરિંગ પણ મુશ્કેલ કે મોંઘું બની શકે છે. જો કોઈ જૂના મોડેલની બેટરી, સ્ક્રીન કે અન્ય જરૂરી પાર્ટ્સ મળવાના બંધ થઈ જાય, તો તે સ્થિતિમાં ફોન બદલવો વધુ પ્રેક્ટિકલ વિકલ્પ હોઈ શકે છે.
ફોન બદલવાનો કોઈ નિશ્ચિત સમય નથી
સ્માર્ટફોનની કોઈ નિશ્ચિત એક્સપાયરી ડેટ હોતી નથી. જો ફોન સંપૂર્ણ રીતે કામ કરી રહ્યો છે અને તેને જરૂરી સિક્યોરિટી અપડેટ મળી રહ્યા છે, તો માત્ર બજારમાં નવું મોડેલ આવવાને કારણે ફોન બદલવાની જરૂર નથી. બીજી તરફ, જો ફોનની બેટરી ખરાબ થઈ ચૂકી છે, સ્ક્રીન કે અન્ય પાર્ટ્સમાં સમસ્યા છે અને રિપેરિંગ શક્ય છે, તો પહેલાં રિપેરિંગનો વિકલ્પ જોવો સારું રહે છે.