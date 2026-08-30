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શું સ્માર્ટફોનની પણ હોય છે એક્સપાયરી ડેટ? જાણો ક્યારે બદલી લેવો જોઈએ મોબાઇલ

Smartphone Expiration Date: આજના સમયમાં સ્માર્ટફોન આપણા જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ચૂક્યો છે. આવી સ્થિતિમાં એ પ્રશ્ન બધાના જ મનમાં ઉદ્ભવતો હશે કે, આખરે જૂનો સ્માર્ટફોન ક્યારે બદલવો જોઈએ? જાણો બેટરી, સ્ક્રીન, સોફ્ટવેર અપડેટ અને રિપ્લેસમેન્ટ પાર્ટ્સની સ્થિતિ જોઈને ફોન બદલવાનો સાચો સમય કેવી રીતે નક્કી કરવો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 30, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:22 PM IST
શું સ્માર્ટફોનની પણ હોય છે એક્સપાયરી ડેટ? જાણો ક્યારે બદલી લેવો જોઈએ મોબાઇલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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