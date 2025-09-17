Prev
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કરી લો બસ આ કામ...લાખોમાં થશે કમાણી, રાતોરાત વધી જશે ફોલોઅર્સ

Instagram : જો તમે કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છો, તો તમે Instagramથી સારી કમાણી કરી શકો છો. બ્રાન્ડ પ્રમોશન અને પેઇડ પાર્ટનરશીપ કમાણી કરવાનો એક સારો રસ્તો છે. આ માટે તમારે મોટી સંખ્યામાં ફોલોઅર્સ મેળવવાની જરૂર છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 17, 2025, 04:58 PM IST

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કરી લો બસ આ કામ...લાખોમાં થશે કમાણી, રાતોરાત વધી જશે ફોલોઅર્સ

Instagram : ઇન્સ્ટાગ્રામ હવે ફક્ત ઈમેજ અને રીલ્સ શેર કરવાનું પ્લેટફોર્મ નથી. તે લાખો રૂપિયા કમાવવા અને ઓળખ મેળવવાની તક પણ આપે છે. જો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા પૈસા કમાવવા માંગતા ક્રિએટર છો, તો અમે તમને કેટલીક ટિપ્સ જણાવીશું. આ ટિપ્સ તમને તમારા ફોલોઅર્સ વધારવામાં મદદ કરશે. જેમ જેમ તમારા ફોલોઅર્સ વધે છે, તેમ તેમ તમારી આવક વધવાની તકો પણ વધશે.

યોગ્ય સમયે પોસ્ટ કરો

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બધો ખેલ રીચનો છે, તેથી જ્યારે તમારા પ્રેક્ષકો સૌથી વધુ એક્ટિવ હોય ત્યારે પોસ્ટ્સ અપલોડ કરવી શ્રેષ્ઠ છે. જે તમારા કન્ટેન્ટને વધુ વ્યુઝ અને રીચ આપે છે. આ ફક્ત તમારા ફોલોઅર્સ વધારશે નહીં પરંતુ તમારા કન્ટેન્ટની રીચમાં વધારો થવાને કારણે તમને વધુ સારી આવક મેળવવામાં પણ મદદ કરશે.

ઇન્ફ્લુએન્સર્સ સાથે જોડાઓ 

તમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલોઅર્સ વધારવા માટે તમે અન્ય ઇન્ફ્લુએન્સર્સ સાથે ભાગીદારી કરી શકો છો. તેમની સાથે કોલોબ્રેશન કરો અને રીલ્સ અને પોસ્ટ્સ શેર કરો. જે તમારી પોસ્ટ્સને નવા અને વધુ લોકો સુધી પહોંચવામાં મદદ કરશે. જેના કારણે નવા ફોલોઅર્સ મેળવવાની શક્યતા વધારે છે.

નિયમિત પોસ્ટ કરો

સોશિયલ મીડિયા પર રીચ અને આવક વધારવા માટે નિયમિત પોસ્ટિંગ જરૂરી છે. ફક્ત ક્યારેક ક્યારેક પોસ્ટ કરવાથી તમારા ફોલોઅર્સ કે તમારા વ્યુઝ વધશે નહીં. તેથી, નિયમિતપણે પોસ્ટ કરતા રહો.

ક્વોલિટી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, ક્વોન્ટિટી પર નહીં

જો તમે Instagram પર ફોલોઅર્સ મેળવવા અને પૈસા કમાવવા માંગતા હો, તો તમારા કન્ટેન્ટની ક્વોલિટી ઉચ્ચ લેવલની હોવી જોઈએ. લોકો વધુને વધુ અધિકૃત અને મૌલિક કન્ટેન્ટ શોધી રહ્યા છે. ક્વોલિટી કન્ટેન્ટ બનાવનારા ક્રિએટરને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. તેથી જો તમે ઓછી પોસ્ટ કરો છો, તો પણ ગુણવત્તા સાથે સમાધાન કરશો નહીં.

ટૂંકા વીડિયો કમાલ કરે છે

ગયા વર્ષે એક અહેવાલમાં જાણવા મળ્યું હતું કે લોકો એવા ક્રિએટર અને બ્રાન્ડ્સને પસંદ કરે છે જે 15 સેકન્ડથી ઓછી સેકંન્ડના વીડિયો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેથી લાંબા વીડિયો કરતાં રીલ્સ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. રીલ્સ તમને ટ્યુટોરિયલ્સ, પ્રોડક્ટ હાઇલાઇટ્સ અને બિહાઈન્ડ ધ સીન્સ ક્લિપ્સ શેર કરો, જે તમારા ફોલોઅર્સ વધારવાની શક્યતા વધારે છે.
 

