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Mobile Tips: શું તમે ફોનને 100% ચાર્જ કરો છો? જાણો તેના સૌથી મોટા ગેરફાયદા

Mobile Tips: જો તમે પણ તમારા ફોનને દરરોજ 100 ટકા ચાર્જ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. એક્સપર્ટના મતે, તમારા ફોનને વારંવાર ફુલ સુધી ચાર્જ કરવાથી બેટરીનું સ્વાસ્થ્ય ધીમે ધીમે બગડી શકે છે. ચાલો જાણીએ કે તમારા ફોનને ચાર્જ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ટકાવારી શું માનવામાં આવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 03, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:46 PM IST
Mobile Tips: શું તમે ફોનને 100% ચાર્જ કરો છો? જાણો તેના સૌથી મોટા ગેરફાયદા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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