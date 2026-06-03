/Mobile Tips: શું તમે ફોનને 100% ચાર્જ કરો છો? જાણો તેના સૌથી મોટા ગેરફાયદા

Mobile Tips: આજના સમયમાં, સ્માર્ટફોન ફક્ત કોલિંગનું સાધન નથી, પરંતુ આપણા સમગ્ર જીવનનો એક ભાગ બની ગયા છે. પરિણામે, લોકો માટે ઝડપી બેટરી જલ્દી ખાલી થવી એક મોટી સમસ્યા બની રહી છે. મોટાભાગના વપરાશકર્તાઓ તેમના ફોનને રાતોરાત ચાર્જ પર છોડી દે છે અને સવારે 100 ટકા બેટરી સાથે તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરે છે, પરંતુ આ આદત ધીમે ધીમે ફોનની બેટરી લાઇફ ઘટાડી શકે છે.
ટેક એક્સપર્ટ માને છે કે તમારા ફોનને સતત ફુલ ચાર્જ સુધી ચાર્જ કરવાથી લાંબા ગાળે બેટરી પર દબાણ આવે છે. જો કે નવા સ્માર્ટફોન ઘણી સલામતી સુવિધાઓથી સજ્જ થઈ રહ્યા છે, તેમ છતાં યોગ્ય ચાર્જિંગ ટેવો અપનાવવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તેથી, તમારા ફોનને 100 ટકા ચાર્જ કરવો કે નહીં તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે.
100 ટકા ચાર્જિંગ કેમ ખરાબ ટેવ છે?
આજે લગભગ બધા સ્માર્ટફોન લિથિયમ-આયન બેટરી સાથે આવે છે. સમય જતાં બેટરી તેની ક્ષમતા ગુમાવે છે, પરંતુ કેટલીક ખરાબ ટેવો તેનું જીવન વધુ ઝડપથી ઘટાડી શકે છે. જ્યારે ફોન 80 ટકાથી 100 ટકા ચાર્જ થાય છે, ત્યારે તે બેટરી પર વધુ તાણ લાવે છે. જો આવું વારંવાર થાય છે, તો બેટરી ઝડપથી ખતમ થવા લાગે છે અને થોડા મહિનાઓ પછી કામગીરી ઘટી શકે છે. જોકે નવા સ્માર્ટફોન એટલા સ્માર્ટ બની ગયા છે કે તેઓ ઓવરચાર્જિંગને નિયંત્રિત કરી શકે છે, તેનો અર્થ એ નથી કે દૈનિક પૂર્ણ ચાર્જિંગ સંપૂર્ણપણે સલામત છે. લાંબા ગાળાની બેટરી સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે, આ આદત ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે.
20-80 ચાર્જિંગ નિયમ
20-80 ચાર્જિંગ નિયમનું પાલન તમારા સ્માર્ટફોન માટે ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. 20 થી 80 ટકા વચ્ચે ચાર્જ રાખવો એ સૌથી સલામત પદ્ધતિ માનવામાં આવે છે. આ શ્રેણીમાં, બેટરી પર ઓછો તણાવ આવે છે અને ચાર્જ ચક્ર ધીમે ધીમે પૂર્ણ થાય છે. આ બેટરીને લાંબા સમય સુધી સારી સ્થિતિમાં રાખવામાં મદદ કરે છે અને ફોનનું પ્રદર્શન સુધારે છે. આ કારણોસર, ઘણી મોટી કંપનીઓએ તેમના સ્માર્ટફોનમાં ચાર્જિંગ મર્યાદા સુવિધાઓ આપવાનું શરૂ કર્યું છે. એપલ અને સેમસંગ જેવી બ્રાન્ડ્સ વપરાશકર્તાઓને તેમના ફોનને 80 અથવા 90 ટકા પર ચાર્જ કરવાનું બંધ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ સુવિધા ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ઉપયોગી છે જેઓ લાંબા સમય સુધી તેમના ફોનનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે.
નાની ભૂલો મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે
સ્માર્ટફોન બેટરીને સ્વસ્થ રાખવા માટે, માત્ર ચાર્જ ટકાવારી જ નહીં પણ ચાર્જિંગ પદ્ધતિ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. ઘણા લોકો તેમના ફોનને ઓશિકા નીચે અથવા બંધ જગ્યામાં ચાર્જ કરે છે, જેના કારણે તે વધુ ગરમ થઈ શકે છે. વધુ પડતી ગરમી બેટરી માટે એક મોટો ખતરો માનવામાં આવે છે અને તે ઝડપથી બેટરી લાઇફ ઘટાડી શકે છે. વધુમાં, ચાર્જ કરતી વખતે ગેમ્સ રમવાથી અથવા ભારે એપ્લિકેશનોનો ઉપયોગ કરવાથી પણ ફોન વધુ ગરમ થાય છે. નિષ્ણાતો હંમેશા મૂળ અથવા ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ચાર્જરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે, કારણ કે ખામીયુક્ત ચાર્જર બેટરી અને ફોન બંનેને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. જો ચાર્જ કરતી વખતે ફોન વધુ ગરમ થાય છે, તો તરત જ ચાર્જર દૂર કરવું શ્રેષ્ઠ છે.
આઇફોનમાં ચાર્જિંગ મર્યાદા સુવિધા
એપલે નવા આઇફોન મોડેલોમાં ઑપ્ટિમાઇઝ્ડ બેટરી ચાર્જિંગ અને ચાર્જ મર્યાદા જેવી સુવિધાઓ રજૂ કરી છે. આ સુવિધા, વપરાશકર્તાની ચાર્જિંગ ટેવોને સમજીને, બેટરીને વધુ પડતા લાંબા સમય સુધી 100 ટકા પર રહેતી અટકાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. આ સુવિધા સેટિંગ્સના બેટરી વિભાગમાં સક્ષમ કરી શકાય છે. વપરાશકર્તાઓ તેમની જરૂરિયાતોના આધારે 80 ટકાથી 100 ટકા સુધીની મર્યાદા સેટ કરી શકે છે. આ બેટરી પર સતત તણાવ ઘટાડે છે. એપલના મતે, આ સુવિધા લાંબા સમય સુધી બેટરીની તંદુરસ્તી જાળવવામાં મદદ કરે છે અને ફોનની કામગીરીમાં સુધારો કરે છે.
એન્ડ્રોઇડ ફોન પર બેટરી સુરક્ષા સુવિધાઓ
બેટરી સુરક્ષા સુવિધાઓ હવે ફક્ત આઇફોન પર જ નહીં પરંતુ એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટફોન પર પણ ઉપલબ્ધ છે. ઘણી એન્ડ્રોઇડ બ્રાન્ડ્સ પ્રોટેક્ટ બેટરી અથવા એડેપ્ટિવ ચાર્જિંગ જેવા વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. આ સુવિધા બેટરીને વધુ પડતા લાંબા સમય સુધી સંપૂર્ણપણે ચાર્જ થતી અટકાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. વપરાશકર્તાઓ તેને બેટરી સેટિંગ્સમાં સરળતાથી સક્રિય કરી શકે છે. કેટલાક ફોન રાત્રે ચાર્જિંગ ધીમું કરે છે અને સવારે ઉઠતાની આસપાસ 100 ટકા સુધી પહોંચે છે. તમે 80, 85, 90, અથવા તો 90% ની મર્યાદા પણ સેટ કરી શકો છો. આ બેટરી લાઇફ વધારવાનો હેતુ છે. યોગ્ય ચાર્જિંગ ટેવો સાથે, તમારા સ્માર્ટફોનની બેટરી ઘણા વર્ષો સુધી સારી સ્થિતિમાં રહી શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.