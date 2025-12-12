USB કોન્ડોમ...આ તે વળી શું? જાણો ક્યારે અને ક્યાં થાય છે તેનો ઉપયોગ
USB Condoms: શું તમે ક્યારેય USB કોન્ડોમનું નામ સાંભળ્યું છે ખરા? જ્યારે તમે ક્યાંક ફરવા જતા હોવ ત્યારે હોટ કે એરપોર્ટના અજાણ્યા ચાર્જિંગ પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરતા હશો...ખરું ને? જો હા તો તમને જણાવી દઈએ કે આ પ્રકારના અજાણ્યા ચાર્જિંગ પોઈન્ટ તમારા ફોનમાં માલવેર નાખવાથી લઈને તમારી ખાનગી જાણકારી સુદ્ધા ચોરી કરી શકે છે. જેનાથી તમારી પ્રાઈવસી જોખમાઈ શકે છે અને આર્થિક નુકસાન પણ થઈ શકે છે.
આ પ્રકારના જોખમનોથી બચવા માટે USB કોન્ડોમનો ઉપયોગ થતો હોય છે. વાત જાણે એમ છે કે આ તમે જે વિચારો છો તે પ્રકારના કોઈ કોન્ડોમ નથી પરંતુ એક ખાસ પ્રકારનો કેબલ હોય છે જેનો ઉપયોગ ડેટા ટ્રાન્સફર માટે નહીં પરંતુ ફક્ત ચાર્જિંગ માટે થઈ શકે છે. PC WORLDના એક રિપોર્ટ મુજબ તેને USB કોન્ડોમ કહેવાય છે. હવે આ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી જાણો.
શું હોય છે આ USB કોન્ડોમ?
જો તમે તમારો ફોન ઘરની બહાર કોઈ પણ અજાણ્યા ચાર્જિંગ પોઈન્ટ કે ચાર્જર દ્વારા ચાર્જ કરતા હોવ તો તમારે પણ આ પ્રકારના USB કોન્ડોમનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આ એક પ્રકારનો કેબલ કે ડોંગલ હોય છે જે USB કનેક્શન પર ડેટા ડ્રાન્સફરને બ્લોક કરે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો તેનો ઉપયોગ કરવાથી જ્યારે તમે ફોન ચાર્જિંગમાં મૂકો છો તો કોઈ પણ પ્રકારનો ડેટા ટ્રાન્સફર થઈ શકતો નથી પરંતુ ફક્ત ફોન ચાર્જ થતો હોય છે. અનેક હેકર ગ્રુપ તમારા ફોનમાં માલવેર નાખવા માટે પબ્લિક ચાર્જિંગ પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તેનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
ત્યારે આવામાં આ પ્રકારના યુએસબી કોન્ડોમ કહો કે પછી પાવર ઓનલી કેબલ તમારા ફોનને સુરક્ષિત રાખવા માટેનો સૌથી સરળ ઉપાય ગણી શકાય. આવા યુએસબી કોન્ડોમ તમે ફોન સાથે લગાવીને કોઈ પણ હોટલ કે એરપોર્ટના ચાર્જિંગ પોઈન્ટનો ચિંતામુક્ત થઈને ઉપયોગ કરી શકો છો.
શું ફાયદો થાય
USB કોન્ડોમ આમ જોઈએ તો એક પ્રકારે પ્રિકોશન ડિવાઈસ કહી શકાય જેની મદદથી તમે તમારા ડિવાઈસમાં માલવેરને ઘૂસતા રોકી શકો. તેનો ઉપયોગ કરવાથી ફાયદો એ થાય કે તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા વગર પબ્લિક ચાર્જિંગ પોઈન્ટ કે કોઈ પણ અજાણ્યા ચાર્જિંગ પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનો ઉપયોગ કરવાથી તમારો ડિવાઈસ અને તેની પ્રાઈવસી સુરક્ષિત રહી શકે છે. આજકાલના સમયમાં સાઈબર એટેક, હેકિંગ વગેરે ખુબ સામાન્ય છે ત્યારે આ USB કોન્ડોમના ઉપયોગથી તમારો ડિવાઈસ અને તેમા રહેલો ડેટા સુરક્ષિત રહી શકે છે.
કેવી રીતે થાય ઉપયોગ
સામાન્ય રીતે જોઈએ તો બજારમાં બે પ્રકારના યુએસબી કોન્ડોમ મળી આવે છે. એક તમને ડોંગલ તરીકે મળશે જ્યારે બીજો એક ચાર્જિંગ કેબલ સ્વરૂપમાં મળે છે. બંનેનું કામ તમારા ફોન કે અન્ય ડિવાઈસને ફક્ત ચાર્જ કરવાનું રહે છે. તેના દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનો ડેટા તમારા ડિવાઈસ પર કે ડિવાઈસથી ટ્રાન્સફર થઈ શકે નહીં. જો તમે પાવર ઓનલી કેબલને ડોંગલ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોવ તો તેને તમારા ફોન કે ટેબલેટના ચાર્જિંગ કેબલ સાથે જોડવાનું રહેશે. ત્યારબાદ તમારા કેબલ પર ડેટા ટ્રાન્સફરનું ફીચર બ્લોક થઈ જશે. જો તમે તેનો કેબલ વર્ઝન વાપરતા હોવ તો તેને તમે ડિવાઈસના નોર્મલ ચાર્જિંગ કેબલની જેમ જ યૂઝ કરી શકો છો.
આ સાથે એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવી કે તેનો ઉપયોગ કરતા તમે ડિવાઈસને ફક્ત ચાર્જ કરી શકશો. ડેટા ટ્રાન્સફર નહીં. આથી ઘરની બજાર જ્યારે નીકળો તો સાથે એક નોર્મલ કેબલ પણ ચોક્કસ રાખવો. જે તમને ડેટા ટ્રાન્સફરમાં મદદ કરી શકે.
