/વધારે વોટના ચાર્જરથી ઓછા વોટનો ફોન ઝડપથી ચાર્જ થાય કે ચાર્જીંગ કરવું સેફ છે ? જાણો સાચો જવાબ

Smartphone Charging: જ્યારે આપણે કામ માટે ઘરેથી, મિત્રના ઘરે કે સંબંધીના ઘરે જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણો ફોન ચાર્જર સાથે નથી લેતા, એવું વિચારીને કે આપણને હંમેશા ટાઇપ C ચાર્જર મળશે. જ્યારે આપણા ફોનની બેટરી ઓછી હોય છે, ત્યારે આપણે ચાર્જર શોધીએ છીએ, પરંતુ શું ફોનને અલગ ચાર્જરથી ચાર્જ કરવો સલામત છે? અહીં, અલગ ચાર્જરનો અર્થ એ છે કે જો તમારો ફોન 18W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે, અને તમને મળતું ચાર્જર 60W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ છે, તો સલામતીનું શું?
શું વધુ વોટેજ ચાર્જર બેટરી લાઇફને અસર કરશે?
ક્રોમાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પરની માહિતી અનુસાર, ઓછી પાવર (18W) ડિવાઇસ માટે હાઇ-વોટેજ (60W) ચાર્જરનો ઉપયોગ કરવા અંગે આ સૌથી સામાન્ય ચિંતા છે. ચાર્જિંગ પ્રક્રિયાને મેનેજ કરવા માટે ફોન બિલ્ટ-ઇન સેફ્ટી ફીચર્સ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. જો ચાર્જરનું પાવર રેટિંગ તમને પરેશાન કરે છે, તો અમે તમને જણાવી દઈએ કે ચાર્જરના પાવર રેટિંગનો તમારા ફોનની બેટરી લાઇફ સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
ચાર્જરમાંથી કરંટ ખેંચે છે સ્માર્ટફોન
આનું કારણ એ છે કે ચાર્જર મોબાઇલ બેટરીમાં વીજળી મોકલતા નથી. તેના બદલે, સ્માર્ટફોન ચાર્જરમાંથી કરંટ ખેંચે છે અને તેને જરૂરી શક્તિ જ ખેંચે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારો 18W ફોન તેની બેસ્ટ સ્પિડે ચાર્જ થશે, અને ચાર્જરનું વધુ વોટેજ બેટરી લાઇફ ઘટાડશે નહીં.
યોગ્ય વોલ્ટેજ તમારા ફોનના સ્વાસ્થ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ
હાઈ-વોટેજ (60W) ચાર્જર સલામત છે, પરંતુ યોગ્ય વોલ્ટેજ તમારા ફોનના સ્વાસ્થ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ છે. મોટાભાગના સ્માર્ટફોન પ્રમાણભૂત વોલ્ટેજ પર કાર્ય કરે છે, હંમેશા એવા ચાર્જરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે જે તમારા સ્માર્ટફોન માટે યોગ્ય વોલ્ટેજ પ્રદાન કરે.