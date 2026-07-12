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વધારે વોટના ચાર્જરથી ઓછા વોટનો ફોન ઝડપથી ચાર્જ થાય કે ચાર્જીંગ કરવું સેફ છે ? જાણો સાચો જવાબ

Smartphone Charging: આપણે ઘણીવાર કામ પર કોઈ સંબંધી કે મિત્ર પાસેથી ચાર્જર માગીએ છીએ, જેથી આપણો ફોન ચાર્જ કરી શકીએ. પરંતુ સતત ચિંતા એ રહે છે કે, જો આપણો ફોન 18W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે, પણ આપણા મિત્રનું ચાર્જર 60Wને સપોર્ટ કરે છે તો શું? આજે આપણે આ અંગે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 12, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:05 PM IST
વધારે વોટના ચાર્જરથી ઓછા વોટનો ફોન ઝડપથી ચાર્જ થાય કે ચાર્જીંગ કરવું સેફ છે ? જાણો સાચો જવાબ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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