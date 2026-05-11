/શું સોકેટમાં લગાવેલા મોબાઈલ ચાર્જરથી પણ વીજળીનો થાય છે વપરાશ ? જાણો કેટલું વધે છે બિલ ?

Mobile Charger Electricity Consumption: આજકાલ, મોબાઇલ ચાર્જર સૌથી સામાન્ય ઘરગથ્થુ વસ્તુઓમાંની એક બની ગઈ છે. ઘણા લોકો ફોન ચાર્જ કર્યા પછી કેબલ કાઢી નાખે છે, ચાર્જરને પ્લગ ઇન છોડી દે છે. કેટલાક માને છે કે આ વીજળીનો વપરાશ કરતું નથી, જ્યારે અન્ય લોકો તેને વીજળીનો બગાડ માને છે. આ પ્રશ્ન ઉભો કરે છે, સત્ય શું છે? શું ચાર્જર મોબાઇલ ફોન કનેક્ટ કર્યા વિના પણ પાવર ખેંચવાનું ચાલુ રાખે છે?
શું ચાર્જર ખરેખર પાવર વાપરે છે?
હકીકતમાં, જ્યારે ચાર્જરને સોકેટમાં પ્લગ કરવામાં આવે છે અને ચાલુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાંથી થોડી માત્રામાં વીજળી વહેતી રહે છે. આને વેમ્પાયર પાવર અથવા સ્ટેન્ડબાય પાવર કહેવામાં આવે છે, જેનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તમારો ફોન ચાર્જ ન થાય ત્યારે પણ, ચાર્જરની અંદરના સર્કિટ એક્ટિવ રહે છે અને ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં પાવર ખેંચે છે.
જ્યારે આ પાવર વપરાશ ખૂબ જ નાનો હોય છે, તે સંપૂર્ણપણે શૂન્ય નથી. જૂના અને સસ્તા ચાર્જર સામાન્ય રીતે વધુ સ્ટેન્ડબાય પાવર વાપરે છે, જ્યારે નવા, બ્રાન્ડેડ ચાર્જર્સ વધુ ઉર્જા-કાર્યક્ષમ બનવા માટે રચાયેલ છે.
વીજળી બિલ કેટલું વધે છે?
સામાન્ય રીતે કહીએ તો, એક સારો મોબાઇલ ચાર્જર સ્ટેન્ડબાય મોડમાં આશરે 0.1થી 0.5 વોટ પાવરનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ વપરાશ એટલો ઓછો છે કે તે તમારા માસિક વીજળી બિલ પર ખાસ અસર કરતો નથી. ધારો કે તમારું ચાર્જર 0.3 વોટ પાવર મેળવે છે અને આખા મહિના સુધી સતત પ્લગ ઇન રહે છે, તો તેનો કુલ વીજળી વપરાશ નહિવત હશે. તેની કિંમત થોડા રૂપિયાથી ઓછી હોઈ શકે છે, એટલે કે ફક્ત એક મોબાઇલ ચાર્જર તમારા વીજળી બિલમાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે નહીં.
જો કે, જો અનેક ચાર્જર, ટીવી, સેટ-ટોપ બોક્સ, માઇક્રોવેવ અને અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો સતત સ્ટેન્ડબાય મોડમાં હોય, તો આ નાના ઉપકરણોનો સંયુક્ત વપરાશ આખા વર્ષ દરમિયાન નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વીજળી ઉમેરી શકે છે.
માત્ર બિલ જ નહીં, પણ સલામતીનો મુદ્દો
ચાર્જરને પ્લગ ઇન રાખવાથી ફક્ત વીજળીનો બગાડ જ નહીં, તે સલામતીનો મુદ્દો પણ છે. નબળી ગુણવત્તાવાળા અથવા નકલી ચાર્જર વધુ ગરમ થઈ શકે છે. લાંબા સમય સુધી વીજ પુરવઠો શોર્ટ સર્કિટ અથવા સ્પાર્કિંગનું જોખમ પણ વધારી શકે છે.
આ જોખમ ખાસ કરીને ઉનાળામાં અથવા ખરાબ વાયરવાળા ઘરોમાં વધારે હોય છે. તેથી, ઉપયોગ કર્યા પછી ચાર્જરને અનપ્લગ કરવું શ્રેષ્ઠ છે.
શ્રેષ્ઠ કાર્યવાહી શું છે?
જો તમે વીજળી બચાવવા માંગતા હો અને સલામતી પ્રત્યે સભાન રહેવા માંગતા હો, તો શ્રેષ્ઠ રસ્તો એ છે કે તમારા ફોનને ચાર્જ કર્યા પછી ચાર્જર અનપ્લગ કરો. આના પરિણામે થોડી ઉર્જા બચત થશે અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોનું જીવનકાળ પણ સુધારી શકે છે. નાની આદતો લાંબા ગાળે મોટો ફરક લાવી શકે છે, અને આ સમજ સ્માર્ટ ઉર્જા ઉપયોગની સાચી ઓળખ છે.