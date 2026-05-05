/શું સ્માર્ટ મીટર સામાન્ય મીટર કરતા વધુ ઝડપથી ચાલે છે? જાણો કઈ ટેક્નોલોજી પર કરે છે કામ

Smart Electricity Meter Technology: ગુજરાતની જેમ ઉત્તર પ્રદેશમાં વિવાદ બાદ સ્માર્ટ પ્રીપેડ વીજળી મીટરની વ્યવસ્થા ખતમ કરી દેવામાં આવી છે. સ્માર્ટ મીટરથી વીજળીના વપરાશ પર રિયલ ટાઇમમાં નજર રાખી શકાય છે.
Smart Electricity Meter Technology: દેશભરમાં ઘણી જગ્યાએ સ્માર્ટ મીટરને લઈને વિવાદ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં પણ આ મુદ્દે લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. લોકોના મનમાં આશંકા રહે છે કે સ્માર્ટ મીટર સામાન્ય મીટરથી વધુ ચાલે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે સ્માર્ટ મીટર કઈ ટેક્નોલોજી પર કામ કરે છે અને શું તે સામાન્ય મીટરથી ઝડપી ચાલે છે.
શું ઝડપથી ચાલે છે સ્માર્ટ મીટર?
સ્માર્ટ મીટરને લઈને લોકોની ફરિયાદ હતી કે તે સામાન્ય મીટરથી ઝડપી ચાલે છે. તેના પર વીજળી વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી કે તે સાચી જાણકારી નથી. સ્માર્ટ મીટર પણ સામાન્ય મીટરની જેમ ચાલે છે. વિભાગના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે સ્માર્ટ મીટર ઝડપથી ચાલવાની વાત ખોટી છે. આ મીટરમાં સિમ કાર્ડ હોય છે, જે ડેટા સિસ્ટમને મોકલે છે. તેની વચ્ચે કોઈ માનવિય ભૂલની સંભાવના રહેતી નથી. તે માટે કેટલાક મીટરોની ટ્રાયલ પણ કરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ કહ્યું કે સ્માર્ટ મીટર લાગવાથી ગ્રાહકો ખુદ રીડિંગ જોઈ શકે છે.
કઈ ટેક્નોલોજી પર કામ કરે છે સ્માર્ટ મીટર?
વીજળીના સ્માર્ટ મીટર ખુબ એડવાન્સ ટેક્નોલોજી પર કામ કરે છે. તે રિયલ ટાઇમમાં એનર્જીના વપરાશને રેકોર્ડ કરે છે અને તેની સીધી જાણકારી ગ્રાહકોની સાથે-સાથે વીજળી વિભાગ સુધી પહોંચી જાય છે. આ મીટર રેડિયો ફ્રીક્વેન્સી કે સેલુલર નેટવર્કની મદદથી ડેટા મોકલવા અને સટીક બિલિંગ જેવા કામ કરે છે. તે દર 15 મિનિટ કે એક કલાક પર એનર્જી વપરાશને રેકોર્ડ કરે છે. તેનાથી યુઝર એપ દ્વારા જોઈ શકે છે કે તેના મીટરમાં કેટલી વીજળીનો વપરાશ થઈ રહ્યો છે. સ્માર્ટ મીટરથી વીજળી ચોરી પર લગામ લગાવવામાં મદદ મળે છે.