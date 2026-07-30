Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /શું E20 પેટ્રોલથી માઇલેજ ઘટે છે? સંસદમાં નીતિન ગડકરીએ આપ્યા તમામ સવાલોના જવાબ

શું E20 પેટ્રોલથી માઇલેજ ઘટે છે? સંસદમાં નીતિન ગડકરીએ આપ્યા તમામ સવાલોના જવાબ

E20 પેટ્રોલથી માઇલેજ ઘટે છે કે નહીં, જૂના વાહનો પર ઈ20ની શું અસર થઈ રહી છે, શું એન્જિન ખરાબ થઈ રહ્યું છે? આ તમામ સવાલોના જવાબ કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સંસદમાં આપ્યા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:33 AM IST
શું E20 પેટ્રોલથી માઇલેજ ઘટે છે? સંસદમાં નીતિન ગડકરીએ આપ્યા તમામ સવાલોના જવાબ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું E20 પેટ્રોલથી માઇલેજ ઘટે છે? સંસદમાં નીતિન ગડકરીએ આપ્યા તમામ સવાલોના જવાબ
E20 Petrol8 min ago
2
Jamnagar Murder Case29 min ago
3
SmartWatch44 min ago
4
Sawan 202652 min ago
5
gujarat1 hr ago