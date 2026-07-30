/શું E20 પેટ્રોલથી માઇલેજ ઘટે છે? સંસદમાં નીતિન ગડકરીએ આપ્યા તમામ સવાલોના જવાબ

શું E20 પેટ્રોલથી ગાડીની માઇલેજ ઓછી થાય છે? શું જૂના વાહનોના એન્જિનને નુકસાન પહોંચે છે? આ સવાલો પર રોડ પરિવહન તથા રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સંસદમાં સરકારનો સત્તાવાર પક્ષ રાખ્યો છે. તેમણે રાજ્યસભામાં પૂછવામાં આવેલા લેખિત સવાલના જવાબમાં જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી થયેલા વ્યાપક વૈજ્ઞાનિક પરીક્ષણોમાં E20 પેટ્રોલથી વાહનોના પરફોર્મંસ કે એન્જિનની ટકાઉ ક્ષમતા પર કોઈ મોટી નકારાત્મક અસર થઈ નથી.
માઇલેજ માત્ર ઈંધણ પર નિર્ભર
ગડકરીએ જણાવ્યુ કે માઇલેજ માત્ર ઈંધણના પ્રકાર પર નિર્ભર કરતું નથી, પરંતુ ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલ, રોડની સ્થિતિ, ટ્રાફિક, વાહનનું મેન્ટેનન્સ અને એન્જિનની સ્થિતિ જેવા ઘણા કારણોથી નક્કી થાય છે. તેથી માત્ર E20 પેટ્રોલને માઇલેજ ઘટવાનું કારણ ન માની શકાય.
જૂના વાહનો પર શું બોલી સરકાર?
રાજ્યસભામાં લેખિત જવાબમાં ગડકરીએ જણાવ્યું કે ઈન્ડિયન ઓયલ, ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ પેટ્રોલિમય, સોસાયટી ઓફ ઈન્ડિયન ઓટોમોબાઇલ મેન્યુફેક્ચર અને ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયા એ ટુ-વ્હીલર્સ અને ફોર-વ્હીલર વાહનો પર સંયુક્ત રિસર્ચ કર્યું છે.
રિસર્ચમાં શું જાણવા મળ્યું?
ગડકરીએ જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી જે રિસર્ચ થયા છે. તે પ્રમાણે જૂના વાહનોના પરફોર્મંસમાં કોઈ મોટો ઘટાડો આવ્યો નથી. આ સિવાય એન્જિન કે અન્ય પાર્ટ્સમાં અસામાન્ય ઘસારો જોવા મળ્યો નથી. ડ્રાઇવેબિલિટી, સ્ટાર્ટ થવાની ક્ષમતા, ધાતુ અને પ્લાસ્ટિક પાર્ટ્સમાં ખામી જેવી તપાસમાં કોઈ મોટી સમસ્યા મળી નથી.
શું એન્જિનમાં ફેરફાર કરવો પડશે?
ગડકરીએ કહ્યુ કે રિસર્ચમાં કાર કે બાઇકના એન્જિનમાં કોઈ પ્રકારના મોડિફિકેશન કરવાની જરૂર લાગી નથી. પરંતુ તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે એપ્રિલ 2005થી લાગૂ BS-III માપદંડવાળા અને 2016 પહેલા બનેલા કેટલાક વાહનમાં રબરના કેટલાક પાર્ટ્સ કે ગેસ્કેટ બદલવા પડી શકે છે. આ કામ સામાન્ય સર્વિસ દરમિયાન સરળતાથી કરી શકાય છે.
NITI આયોગની સમિતિએ શું કહ્યું?
ગડકરીએ જણાવ્યું કે 26 ડિસેમ્બર, 2020ના નીતિ આયોગ હેઠળ એક અંતર-મંત્રાલયી સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી. આ સમિતિએ ઇથેનોલ મિશ્રણ સાથે જોડાયેલા પાસા જેમ કે- એન્જિન કેલિબ્રેશન, ફ્યૂલ સિસ્ટમ, મટિરિયલ કેમ્પેટિબિલિટી, ડ્રાઇવેબિલિટી, ટકાઉપણું, ઉત્સર્જન અને ફ્યૂલ એફિશિએન્સીનો અભ્યાસ કર્યો. તેના આધાર પર રોડમેપ ફોર ઇથેનોલ બ્લિંડિંગ ઇન ઈન્ડિયા 2020-2025 જૂન 2021મા જારી કરવામાં આવ્યું હતું.
દુનિયામાં ક્યારથી ચાલે છે ઇથેનોલ બ્લેડિંગ?
ગડકરીએ જણાવ્યું કે દુનિયામાં પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ છેલ્લા 100 કરતા વધુ વર્ષથી થઈ રહ્યું છે. બ્રાઝિલ જેવા દેશોમાં ઘણા દાયકાથી ઈ20 થી પણ વધુ ઇથેનોલ મિશ્રણવાળા ઈંધણનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સાથે તેમણે જણાવ્યું કે ભારતમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમ 2021મા પાયલટ પ્રોજેક્ટના રૂપમાં શરૂ થયો હતો. 2006મા E5 પેટ્રોલ આવ્યું અને ત્યારબાદ ધીમે-ધીમે ઇથેનોલનું મિશ્રણ વધારવામાં આવ્યું. એપ્રિલ 2026મા E20 લાગૂ કરતા પહેલા લેબમાં પરીક્ષણ, ડ્યૂરેબિલિટી ટ્રાયલ અને ફીલ્ડ વેલિડેશન કરવામાં આવ્યા હતા.