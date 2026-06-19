/શું ACના આઉટડોર યુનિટ પર પાણી નાખવાથી ખરેખર ઘટે છે વીજળીનું બિલ? જાણો સત્ય

ઉનાળાના આકરા દિવસોમાં જ્યારે બહારનું તાપમાન 44 ડિગ્રીને પાર કરી જાય છે, ત્યારે શ્રેષ્ઠ એસી પણ હાંફવા લાગે છે. ઓરડો ઠંડો થતો જણાતો નથી અને વીજળીનું મીટર બુલેટ ટ્રેનની ઝડપે ચાલે છે. મોટાભાગના લોકોને લાગે છે કે તેમના ACમાં કોઈ ખામી છે અથવા ગેસ ઓછો થઈ ગયો છે, પરંતુ અસલી સમસ્યા ઘરની અંદર નથી પરંતુ બહાર ACના કોમ્પ્રેસરમાં તડકામાં ગરમ થવાની છે.
શું તમે જાણો છો કે માત્ર એક ડોલ પાણીનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી તમારા ACને ફરીથી સુપરફાસ્ટ કૂલિંગ મોડમાં લાવી શકાય છે? હા, આ જાદુ નથી પરંતુ તેની પાછળ એક સરળ વિજ્ઞાન છે, જે તમારા રૂમને તરત જ ઠંડક તો આપશે જ સાથે સાથે તમારા ખિસ્સાને પણ બચાવશે.
તમારું AC રૂમની અંદરની ગરમીને બહાર કાઢીને બહારની હવામાં છોડે છે. જ્યારે બપોરના સમયે બહારનું તાપમાન પહેલેથી જ 44 ડિગ્રી હોય છે, ત્યારે આઉટડોર યુનિટ માટે અંદરની ગરમીને બહાર કાઢવી ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જાય છે. કોમ્પ્રેસર અને તેની અંદરના રેફ્રિજન્ટ (ગેસ)ને ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે. જેના કારણે ACની કાર્યક્ષમતા ઘટી જાય છે, ઠંડક ધીમી પડે છે અને વીજળીનો વપરાશ ઘણો વધી જાય છે. વાસ્તવમાં તમારું AC ખરાબ નથી, તે માત્ર હવામાનથી પરેશાન છે.
1 ડોલ પાણી જાદુ કેવી રીતે કરે છે?
જ્યારે તમે આઉટડોર યુનિટના કન્ડેન્સર કોઇલ પર પાણી રેડો છો, ત્યારે બાષ્પીભવનની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. જેમ જેમ પાણીનું બાષ્પીભવન થાય છે તેમ, તે કોઇલની સપાટીથી ખૂબ જ ઝડપથી ગરમીને શોષી લે છે. જ્યારે આપણા શરીરમાં પરસેવો થાય ત્યારે આપણે ઠંડક અનુભવીએ છીએ તે જ રીતે તે કામ કરે છે. જેમ જેમ કોઇલનું તાપમાન ઘટે છે તેમ કોમ્પ્રેસર પરનું દબાણ ઘટે છે. પરિણામ એ છે કે રૂમ તરત જ ઠંડો થવા લાગે છે અને કોમ્પ્રેસર તેનું કામ ખૂબ જ સરળતાથી પૂર્ણ કરે છે.
કયા શહેરોમાં આ યુક્તિ સૌથી અસરકારક છે?
દિલ્હી, જયપુર, નાગપુર અને અમદાવાદ જેવા શુષ્ક ગરમી ધરાવતા શહેરોમાં આ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપે છે. મુંબઈ અથવા ચેન્નઈ જેવા ઉચ્ચ ભેજવાળા શહેરોમાં, હવામાં પહેલેથી જ ઘણું પાણી છે, તેથી ત્યાં બાષ્પીભવન ધીમે ધીમે થાય છે અને તેના ફાયદા ઓછા છે. આ કોઈ કાયમી ઈલાજ નથી, જો કે તે તમારા AC માટે ઈન્સ્ટન્ટ એનર્જી બૂસ્ટર જેવું છે જે તેને સૌથી ગરમ દિવસોમાં રાહત આપે છે.
પાણી રેડવાની સાચી રીત જેથી કોઈ નુકસાન ન થાય
ACનું આઉટડોર યુનિટ એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે કે તે વરસાદના પાણીનો સામનો કરી શકે, જેથી પાણીની કોઈ સમસ્યા નથી. પરંતુ ખરો ખતરો તેની અંદરના વિદ્યુત ભાગોમાં રહેલો છે. પાણી નાખતા પહેલા મુખ્ય સ્વીચથી ACને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દો. પાણી નાખવા માટે, બગીચાના પાઇપમાંથી ડોલ અથવા હળવા ફુવારોનો ઉપયોગ કરો. પ્રેશર વોશર અથવા જેટ સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરશો નહીં, કારણ કે હાઈ દબાણ હવાના પ્રવાહને અવરોધિત કરીને પાતળા એલ્યુમિનિયમ ફિન્સને વાળે છે. માત્ર બાજુની જાળી અને કોઇલ પર જ પાણી રેડો અને ઇલેક્ટ્રિકલ પેનલથી દૂર રહો. પાણી નાખ્યા પછી, 30 મિનિટ રાહ જુઓ જેથી સપાટી સૂકાઈ જાય, પછી જ AC ચાલુ કરો.
વીજળી બિલમાં સીધી બચત કેવી રીતે કરવી
જ્યારે કોમ્પ્રેસરને વધુ મહેનત કરવી પડે છે, ત્યારે તે સતત ચાલે છે અને બંધ થતું નથી. મે અને જૂનની ગરમીમાં, જ્યારે એસી દરરોજ 6થી 8 કલાક ચાલે છે, તેના કારણે વીજળીનું બિલ આસમાને પહોંચે છે. જ્યારે પાણીની મદદથી તાપમાન ઘટે છે, ત્યારે કોમ્પ્રેસર ઝડપથી તેનું લક્ષ્ય હાંસલ કરે છે અને કટ-ઓફ થઈ જાય છે.
નાના ચક્રનો અર્થ ઓછો પાવર વપરાશ થાય છે. જો તમે ઉનાળાની ઋતુમાં દર અઠવાડિયે આ રીતે કોઇલને સાફ અને ઠંડી રાખો તો તમારું વીજળીનું બિલ 10થી 15 ટકા સુધી ઘટી શકે છે. આ ઉપરાંત પાણીથી ધૂળ અને ગંદકી સાફ થવાથી એસીની લાઈફ પણ વધી જાય છે.