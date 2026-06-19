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શું ACના આઉટડોર યુનિટ પર પાણી નાખવાથી ખરેખર ઘટે છે વીજળીનું બિલ? જાણો સત્ય

શું તમારુ AC કાળઝાળ ગરમીમાં તમારા રૂમને ઠંડક આપી શકતું નથી? તમે માત્ર આઉટડોર કોમ્પ્રેસર યુનિટ પર પાણીની એક ડોલ નાખીને કેવી રીતે ઠંડક વધારી શકો છો અને વીજળીનું બિલ પણ ઘટાડી શકો છો તે જાણો. અહીં સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા અને સાવચેતીઓ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 19, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:16 PM IST
શું ACના આઉટડોર યુનિટ પર પાણી નાખવાથી ખરેખર ઘટે છે વીજળીનું બિલ? જાણો સત્ય

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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