/શું ગરમીમાં ઘટી જાય છે ઇલેક્ટ્રિક કારની માઇલેજ? 30 હજાર વાહનો પર થયો ટેસ્ટ, સામે આવ્યું ચોંકાવનારું સત્ય!

EV Range in Summer: ઇલેક્ટ્રિક કારોનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવ વચ્ચે લોકો EV (ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ)ને એક સારો વિકલ્પ માની રહ્યા છે. પરંતુ ઉનાળામાં અવારનવાર એક પ્રશ્ન સામે આવે છે કે, શું અતિશય ગરમી અને AC ચલાવવાથી ઇલેક્ટ્રિક કારની રેન્જ ઘણી ઓછી થઈ જાય છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ જાણવા માટે અંદાજે 30 હજાર ઇલેક્ટ્રિક કારો પર એક મોટો ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો. આ ટેસ્ટના પરિણામોએ ઘણા લોકોની વિચારસરણી બદલી નાખી છે.
30 હજાર ઇલેક્ટ્રિક કારોનો ટેસ્ટ
EV ડેટા અને એનાલિટિક્સ કંપની 'રિકરન્ટ' (Recurrent) દ્વારા લગભગ 29,700 ઇલેક્ટ્રિક કાર સ્ટડી કરવામાં આવી. આ રિપોર્ટ અનુસાર, જ્યારે તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ હોય છે, ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક કારની રેન્જમાં માત્ર 5 ટકા સુધીનો ઘટાડો થાય છે. આ તફાવત એટલો ઓછો છે કે ઘણા ડ્રાઇવરો તેને અનુભવી પણ શકતા નથી.
જો કે, જ્યારે તાપમાન 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપર પહોંચી જાય છે, ત્યારે રેન્જ પર વધુ અસર જોવા મળે છે અને તે 17 થી 18 ટકા સુધી ઘટી શકે છે. એટલે કે સામાન્ય ગરમીમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ અતિશય ગરમીમાં થોડી સાવચેતી રાખવી જરૂરી બની જાય છે.
શિયાળાની સરખામણીમાં ઉનાળામાં કેમ ઓછી અસર થાય છે?
ઘણા લોકોને એવું લાગે છે કે, ગરમી ઇલેક્ટ્રિક કારની સૌથી મોટી દુશ્મન છે, પરંતુ વાસ્તવમાં શિયાળાની અસર વધારે થાય છે. ઠંડીની ઋતુમાં EVની રેન્જ 30 થી 40 ટકા સુધી ઘટી શકે છે. તેનું કારણ કારનું હીટર છે, જે બેટરીમાંથી વધુ વીજળી વાપરે છે.
જો બહારનું તાપમાન ખૂબ જ ઓછું હોય, તો કારની અંદર આરામદાયક તાપમાન જાળવી રાખવા માટે વધુ પાવર ખર્ચ થાય છે. જ્યારે ઉનાળામાં ACએ માત્ર થોડા ડિગ્રી તાપમાન જ ઓછું કરવાનું હોય છે, તેથી વીજળીનો વપરાશ સરખામણીમાં ઓછો થાય છે. આ જ કારણ છે કે શિયાળાની તુલનામાં ઉનાળામાં રેન્જ પર ઓછી અસર પડે છે.
અતિશય ગરમીમાં EVનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું?
જો તમે એવા વિસ્તારમાં રહો છો જ્યાં તાપમાન ખૂબ જ વધારે રહે છે, તો કેટલીક સરળ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કારની બેટરીને પૂરેપૂરી ખાલી ન થવા દો અને પ્રયત્ન કરો કે ચાર્જ હંમેશા 50 ટકાની આસપાસ અથવા તેનાથી ઉપર રહે. લાંબા સમય સુધી તડકામાં ઊભેલી કાર પોતાની બેટરીને ઠંડી રાખવા માટે પણ ઊર્જા ખર્ચ કરે છે. આ સિવાય કારને શેડ, ગેરેજ કે કવર્ડ પાર્કિંગમાં પાર્ક કરવી વધુ સારું રહેશે. જો નવી ઇલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો LFP બેટરીવાળી કારો પર પણ વિચાર કરી શકો છો, કારણ કે તે વધારે ગરમીને વધુ સારી રીતે હેન્ડલ કરે છે.
રેન્જ વધારવા માટે અપનાવો આ સરળ ટિપ્સ
ઉનાળાના દિવસોમાં મુસાફરી શરૂ કરવાના લગભગ 10 મિનિટ પહેલા કારને ચાર્જર સાથે કનેક્ટ કરીને એસી ચાલુ કરી દેવું ફાયદાકારક રહે છે. આનાથી કારનું કેબિન પહેલાથી જ ઠંડું થઈ જાય છે અને શરૂઆતની વીજળી બેટરીના બદલે ઘરની વીજળીમાંથી વપરાય છે. આનાથી મુસાફરી દરમિયાન વધુ રેન્જ બચે છે. સાથે જ દર વર્ષે ઉનાળો શરૂ થતાં પહેલાં એસી સિસ્ટમ, કેબિન એર ફિલ્ટર અને કૂલિંગ સિસ્ટમની તપાસ ચોક્કસ કરાવો. યોગ્ય મેન્ટેનન્સ અને થોડી સાવચેતી સાથે તમે ઉનાળામાં પણ તમારી ઇલેક્ટ્રિક કારમાંથી સારી રેન્જ મેળવી શકો છો.