/સ્માર્ટફોનનું ખાલી બોક્સ ફેંકી દેતા નહીં! કચરો સમજવાની ભૂલ પડી શકે છે ભારે, જાણો તેના અનેક ફાયદા

Smartphone Box Uses: મોબાઈલ લીધા પછી સ્માર્ટફોનનું બોક્સનું કોઈ કામ નથી તેમ સમજીને મોટા ભાગના લોકો તેને ફેકી દે છે, ત્યારે આ નાનું બોક્સ અનેક કામમાં આવી શકે છે અને તેને જ્યારે પણ તમે મોબાઈલ વેચવા જાઓ ત્યારે પણ તે ખુબ જ કામમાં આવે છે, અને ફોનની કિંમતમાં પણ વધારો કરી દે છે.
Smartphone Box Uses: આજકાલ, સ્માર્ટફોન ફક્ત ફોન કે ચેટિંગનું માધ્યમ નથી રહ્યા, તે આપણા રોજિંદા જીવનનો એક અભિન્ન ભાગ બની ગયા છે. લોકો નવો ફોન ખરીદતાની સાથે જ તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરે છે, પરંતુ થોડા દિવસો પછી બોક્સને નકામું માનીને ફેંકી દે છે. પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે આ સરળ દેખાતું બોક્સ ભવિષ્યની ઘણી સમસ્યાઓને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.
હકીકતમાં, સ્માર્ટફોન બોક્સ ફક્ત પેકેજિંગ નથી, તેમાં ફોન વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી હોય છે. IMEI નંબર, સીરીયલ નંબર અને મોડેલ વિગતો જેવી મહત્વપૂર્ણ માહિતી બોક્સ પર લખેલી હોય છે. જો ફોન ચોરાઈ જાય, વોરંટી અરજી કરવામાં આવે અથવા સર્વિસ સેન્ટર રિપેરની જરૂર હોય તો આ માહિતી અત્યંત ઉપયોગી છે. લોકો ઘણીવાર ફોન બિલ રાખે છે પરંતુ બોક્સ ફેંકી દે છે, જોકે બંને હોવું વધુ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.
જૂનો ફોન વેચતી વખતે આ એક નોંધપાત્ર ફાયદો પણ પૂરો પાડે છે. ખરીદદારો સ્માર્ટફોન પર તેના મૂળ બોક્સ અને એસેસરીઝ સાથે વેચાય ત્યારે વધુ વિશ્વાસ કરે છે. આ ફોનની રિસેલ વેલ્યુમાં વધારો કરી શકે છે. ઘણા લોકો સેકન્ડ હેન્ડ ફોન ખરીદતી વખતે પહેલા જુએ છે કે તેની સાથે બોક્સ આવે છે કે નહીં. બોક્સ હોવું એ પણ સૂચવે છે કે મોબાઈલનો ઉપયોગ કાળજીપૂર્વક કરવામાં આવ્યો છે.
નાના એક્સેસરીઝ સ્ટોર કરવા માટે પણ ફોન કેસ ઉપયોગી છે. જૂના ચાર્જર, કેબલ, ઇયરફોન અથવા મેમરી કાર્ડ ઘણીવાર ખોવાઈ જાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, સ્માર્ટફોન કેસ તેમને ગોઠવવા અને સુરક્ષિત રાખવા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. જો જૂનો ફોન લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં લેવાનો ન હોય, તો તેને બોક્સમાં રાખવાથી તે ધૂળ અને ભેજથી બચી શકે છે.
ઘણા લોકો આ બોક્સનો ઉપયોગ ગિફ્ટ રેપિંગ માટે પણ કરે છે. જો તમે તમારો જૂનો ફોન કોઈ મિત્ર અથવા પરિવારના સભ્યને આપવા માંગતા હો, તો તેને મૂળ પેકેજિંગમાં રજૂ કરવાથી તે વધુ પ્રીમિયમ દેખાવ અને પ્રસ્તુતિ આપે છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, થોડી સર્જનાત્મકતા સાથે, આ બોક્સનો ઉપયોગ મોબાઇલ સ્ટેન્ડ તરીકે પણ કરી શકાય છે. બોક્સમાં નાના કટકા કરીને તેને બોક્સ પણ બનાવી શકાય છે, ફોનના બોક્સને તમે સ્માર્ટફોન અથવા ટેબ્લેટ માટેનું બોક્સ પણ બનાવી શકો છો. જે તમને વિડિઓ કૉલિંગમાં અને પિક્ચર જોવા માટે ખુબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
એટલે કે, આગલી વખતે નવો સ્માર્ટફોન ખરીદ્યા પછી, તેના બોક્સને ફેંકી દેતા પહેલા બે વાર વિચારો, કારણ કે જરૂર પડ્યે આ નાનું બોક્સ તમારા માટે ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે.