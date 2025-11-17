Prev
પૈસા ઉપાડતી વખતે મશીનમાં ફસાઈ જાય ATM કાર્ડ તો ચિંતા કરશો નહીં, સૌથી પહેલા કરો આ કામ

ATM Card Stuck: જો તમારું કાર્ડ ATM મશીનમાં ફસાઈ જાય, તો સૌથી પહેલા તમારે આ કામ કરવું જરૂરી છે, જેનાથી તમને તમારૂ ATM કાર્ડ મેળવવામાં સરળતા રહેશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:18 PM IST

પૈસા ઉપાડતી વખતે મશીનમાં ફસાઈ જાય ATM કાર્ડ તો ચિંતા કરશો નહીં, સૌથી પહેલા કરો આ કામ

ATM Card Stuck: ATMમાંથી રોકડ ઉપાડતી વખતે, ઘણીવાર એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે કે ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ મશીનની અંદર ફસાઈ જાય છે. ઘણા લોકો ગભરાઈ જાય છે, સુરક્ષા ગાર્ડને ફોન કરે છે અથવા કાર્ડ બ્લોક કરવા દોડી જાય છે. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં, કાર્ડ કોઈપણ મુશ્કેલી વિના પાછું મેળવી શકાય છે. 

આ કરવા માટે, બેંકને તાત્કાલિક સાચી માહિતી પૂરી પાડવી અને જરૂરી પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. તો, આજે અમે તમને જણાવીશું કે જો પૈસા ઉપાડતી વખતે તમારું ATM કાર્ડ ફસાઈ જાય તો તમારે પહેલા શું કરવું જોઈએ.

ATM કાર્ડ મશીનમાં કેમ ફસાઈ જાય છે?

ઘણા લોકોને આશ્ચર્ય થાય છે કે પૈસા ઉપાડતી વખતે ક્રેડિટ અને ડેબિટ કાર્ડ ATMમાં કેમ ફસાઈ જાય છે. આના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે. ક્યારેક, લિંક ફેલ અથવા ટેક્નિકલ ખામીને કારણે ATM કાર્ડ ફસાઈ જાય છે. વધુમાં, કાર્ડની વિગતો દાખલ કરવામાં વધુ સમય લેવાથી પણ કાર્ડ મશીનમાં ફસાઈ શકે છે. પાવર આઉટેજ, કનેક્શન ભૂલ, વારંવાર ખોટો પિન દાખલ કરવો, અથવા નેટવર્ક સમસ્યાઓ પણ કાર્ડ ફસાઈ શકે છે.

કાર્ડ મશીનમાં ફસાઈ જાય તો સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ?

જો તમારું કાર્ડ ATM મશીનમાં ફસાઈ જાય, તો પહેલું પગલું એ છે કે તમારી બેંકની ગ્રાહક સેવાને કૉલ કરો અને ATMના સ્થાન સહિત સંપૂર્ણ વિગતો પ્રદાન કરો. આ વિગતો આપ્યા પછી, બેંક તમને બે વિકલ્પો આપે છે, કાર્ડ રદ કરો અને નવું ઓર્ડર કરો. 

બીજો વિકલ્પ કાર્ડ પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો છે. જો તમને શંકા હોય કે તમારા કાર્ડનો દુરુપયોગ થયો છે, તો તમે તેને તાત્કાલિક બ્લોક કરી શકો છો. સામાન્ય રીતે 7 થી 10 દિવસમાં તમારા સરનામે નવું કાર્ડ પહોંચાડવામાં આવે છે. વૈકલ્પિક રીતે, તમે શાખાની મુલાકાત લઈ શકો છો અને તે જ દિવસે રિપ્લેસમેન્ટ કાર્ડ મેળવી શકો છો.

જો કાર્ડ તમારી પોતાની બેંકના ATMમાં ફસાઈ જાય

જો તમારું કાર્ડ તમારી પોતાની બેંકના ATMમાં ફસાઈ જાય, તો તેને પાછું મેળવવું સરળ છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે ATM રોકડ કરવા માટે જવાબદાર ટીમને જાણ કરવી જોઈએ, જે પછી કાર્ડ પાછું મેળવશે અને તેને બેંકમાં પાછું જમા કરાવશે. પછી તમે બેંકમાં જઈ શકો છો અને તમારું ઓળખપત્ર બતાવીને કાર્ડ મેળવી શકો છો. જો કે, જો કાર્ડ બીજી બેંકમાં અટવાઈ ગયું હોય, તો તે બેંક તેને તમારી હોમ બ્રાન્ચમાં મોકલશે, જ્યાંથી તમે તેને તમારી બ્રાન્ચમાંથી મેળવી શકો છો.

