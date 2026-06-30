Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /ભૂલથી પણ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે APK ફાઈલ? બેંક એકાઉન્ટ ખાલી થતા બચાવવા માટે તરત જ કરો આ 4 કામ

ભૂલથી પણ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે APK ફાઈલ? બેંક એકાઉન્ટ ખાલી થતા બચાવવા માટે તરત જ કરો આ 4 કામ

APK File Fraud: સાયબર ગુનેગારો ઇન્વોઇસ અથવા ઇન્વિટેશન હોવાનો ઢોંગ કરીને WhatsApp, Telegram, અથવા SMS દ્વારા APK ફાઇલો મોકલી રહ્યા છે અને મોબાઇલ ફોન પર સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરે છે. જો તમારી સાથે છેતરપિંડી થઈ હોય, તો તેમને 1930 પર જાણ કરો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:05 PM IST
ભૂલથી પણ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે APK ફાઈલ? બેંક એકાઉન્ટ ખાલી થતા બચાવવા માટે તરત જ કરો આ 4 કામ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત, હરમનપ્રીત જ કેપ્ટન, આ ખેલાડી બની બલિનો બકરો!
Asian Games 202623 min ago
2
Venezuela Earthquake26 min ago
3
Gujarat Monsoon 202633 min ago
4
Aadhar Card Update50 min ago
5
TRAI MNP Report May 202655 min ago