/ભૂલથી પણ ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે APK ફાઈલ? બેંક એકાઉન્ટ ખાલી થતા બચાવવા માટે તરત જ કરો આ 4 કામ

APK File Fraud: સાયબર ગુનેગારો લોકોને છેતરવાની તેમની પદ્ધતિઓ સતત બદલી રહ્યા છે. મેસેજને બદલે, તેઓ હવે સોશિયલ મીડિયા, Telegram, WhatsApp અથવા SMS દ્વારા મેસેજ મોકલી રહ્યા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તમને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, લગ્નનું આમંત્રણ મળ્યું છે અથવા ખાસ ઇનામ મળ્યું છે.
આ મેસેજમાં ઘણીવાર ".APK" થી સમાપ્ત થતી એક નાની ફાઇલ શામેલ હોય છે. કોઈ તેને ડાઉનલોડ કરે કે તરત જ, ખતરનાક સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય છે.
તે મોબાઇલમાં ખાનગી રીતે કાર્ય કરે છે અને યુઝર્સની દરેક પ્રવૃત્તિ રેકોર્ડ કરે છે. છેતરપિંડી કરનારાઓ આ માહિતીનો ઉપયોગ પૈસા પડાવવા, બ્લેકમેલ કરવા અથવા અન્ય સાયબર ગુનાઓ કરવા માટે કરે છે.
APK ફાઇલો કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
દક્ષિણપશ્ચિમ જિલ્લાના સાયબર પોલીસ સ્ટેશનના SHO પ્રવેશ કૌશિકના મતે, APK (Android Package Kit) એ મૂળભૂત રીતે Android મોબાઇલ એપ્લિકેશન માટે ઇન્સ્ટોલેશન ફાઇલ છે. ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરેલી એપ્સ સલામત માનવામાં આવે છે કારણ કે તે સુરક્ષા તપાસમાંથી પસાર થાય છે. જો કે, જો કોઈ વ્યક્તિ વોટ્સએપ, ટેલિગ્રામ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરે છે, તો તે સીધી સિસ્ટમને બાહ્ય પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ કરવાની પરવાનગી આપે છે.
ક્લિક કરશો નહીં
આવી ફાઇલોમાં માલવેર (વાયરસ અથવા સ્પાયવેર) હોઈ શકે છે જે મોબાઇલના કેમેરા, માઇક્રોફોન, બેંકિંગ ડેટા અને સંદેશાઓને ઍક્સેસ કરી શકે છે. તેથી, જો કોઈ તમને APK ફાઇલ મોકલે છે, તો તેને ક્લિક કરવાની ભૂલ કરશો નહીં. જો તમે સાયબર છેતરપિંડીનો ભોગ બનો છો, તો તરત જ રાષ્ટ્રીય સાયબર હેલ્પલાઇન 1930 પર ડાયલ કરો અથવા ભારત સરકારના સત્તાવાર પોર્ટલ, cybercrime.gov.in પર ફરિયાદ નોંધાવો.
સાયબર ગુનેગારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી આ પદ્ધતિઓ છે:
સુરક્ષા માટે આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો:
જો તમે આકસ્મિક રીતે APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો છો તો શું કરવું
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.