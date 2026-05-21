/AIનો ઉપયોગ કરો, પરંતુ માણસના વિચારને ક્યારેય ઓછા ન આંકો: ડો. સુભાષ ચંદ્રા

100 years of Essel Group: એસ્સેલ ગ્રુપે આજે પોતાની ઐતિહાસિક જર્નીના 100 વર્ષ પૂરા કર્યા અને તે નિમિત્તે આજે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ સંબોધન કર્યું. તેમણે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ પર એક સ્પષ્ટ સંદેશ પણ આપ્યો કે AI નો ઉપયોગ કરો...પરંતુ માણસના વિચારને ક્યારેય ઓછા ન આંકો.
ખુબ નાના પાયે ચાલુ થયેલા વેપારથી શરૂ થયેલું એસ્સેલ ગ્રુપ આજે દુનિયાના 190થી વધુ દેશોમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એસ્સેલ ગ્રુપે આજે 21મી મે 2026ના રોજ પોતાની ઐતિહાસિક જર્નીના 100 વર્ષ પૂરા કર્યા. આ ખાસ અવસરે આયોજિત ટાઉનહોલ કાર્યક્રમમાં એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) અંગે પોતાના વિચારો ખુલીને રજૂ કર્યા.
ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કે એઆઈ એક ખુબ જ શક્તિશાળી ટુલ છે. જે શિક્ષણ સહિત અનેક સેક્ટર્સમાં કામને વધુ ઝડપી, સરળ અને સસ્તું બનાવી શકે છે. પરંતુ આ સાથે તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે માણસની સોચ અને સમજની જગ્યા કોઈ ટેક્નોલોજી લઈ શકે નહીં.
ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ શું કહ્યું....
AI એક ખુબ જ શક્તિશાળી ટુલ છે. લોકોએ એઆઈને પોતાનો ગુલામ બનાવીને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેના ગુલામ બનીને રહેવું જોઈએ નહીં.
કાર્યક્રમ દરમિયાન ડો. ચંદ્રાએ કહ્યું કે તેઓ પોતે પોતાના કામમાં નિયમિત રીતે AIનો ઉપયોગ કરે છે અને તેનાથી તેમની પ્રોડક્ટીવિટી ખુબ વધી છે.
તેમણે કહ્યું કે અનેકવાર હું સૂતા પહેલા કોઈ સમસ્યા એઆઈને આપી દઉ છું અને સવાર સુધીમાં તેના સંભવિત સમાધાન મળી જાય છે. એઆઈ એક એવું ટુલ છે જેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પરંતુ તે માણસોની જગ્યા લઈ શકતું નથી. માણસોની સોચ તેનાથી હંમેશા ઉપર રહેશે.
આખી દુનિયાનું ફોકસ કેમ AI પર વધ્યું છે?
ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કે સમગ્ર દુનિયા હાલ એઆઈ અંગે ઝડપથી કામ કરી રહી છે. તેમણે ઓપનએઆઈના સીઈઓ સેમ ઓલ્ટમેનનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે આવનારા સમયમાં એઆઈ સ્વાસ્થ્ય, સંપત્તિ અને વધતી ઉંમર જેવા મોટા માનવીય પડકારોને ઉકેલવામાં મદદ કરી શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકા 2026માં AI સેક્ટર પર સેંકડો અબજ ડોલર ખર્ચ કરી રહ્યું છે. તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે આવનારા સમયમાં AI દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા, શિક્ષણ, હેલ્થકેર અને બિઝનેસ મોડલને મોટા પાયે બદલશે.
AIને દિશા માણસ જ આપશે
જો કે ડો. ચંદ્રાએ એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે AIને અંતિમ લક્ષ્ય ન સમજવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે ટેક્નોલોજી હંમેશા માણસોના કાબૂમાં અને દિશામાં રહેવી જોઈએ.
સંબોધનની મહત્વના પોઈન્ટ્સ
ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કે એઆઈ આવનારા સમયમાં એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે. તેનાથી અભ્યાસ વધુ સસ્તો થઈ શકે છે. લર્નિંગ એક્સેસિબલ બની શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને પર્સનલ લર્નિંગ સપોર્ટ મળી શકે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બિઝનેસ અને મીડિયા ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પણ AI ઝડપથી કામ કરવા અને સારા સોલ્યુશન્સ આપવામાં મદદ કરી રહ્યું છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આજે એટલે કે 21મી મે 2026ના રોજ એસ્સેલ ગ્રુપે 100 વર્ષ પૂરા કર્યા. 1926મા શરૂ થયેલું આ ગ્રુપ આજે મીડિયા, એન્ટરટેઈન્મેન્ટ, પેકેજિંગ અને અનેક અન્ય સેક્ટર્સમાં પોતાની ઓળખ બનાવી ચૂક્યું છે.
ડો. સુભાષ ચંદ્રાના નેતૃત્વમાં ઝી ટીવી, ઝી ન્યૂઝ, ઝી બિઝનેસ, ઝી5, ઝી સ્ટુડિયોઝ જેવા મોટા મોટા પ્લેટફોર્મ ઊભા થયા જેમણે ભારતીય મીડિયા ઈન્ડસ્ટ્રીને નવી દિશા આપી.
AI પર વધતી ચર્ચા વચ્ચે મોટો સંદેશ
એવા સમયમાં કે જ્યારે આખી દુનિયામાં AI અંગે ખુબ ચર્ચા થઈ રહી છે ત્યારે ડો. સુભાષ ચંદ્રાનું એઆઈ પર આ નિવેદન ખુબ મહત્વનું ગણાઈ રહ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે ટેક્નોલોજી ભલે ગમે તેટલી આગળ વધે પરંતુ માણસના વિચાર, સમજ અને વિઝનનું મહત્વ હંમેશા રહેશે.