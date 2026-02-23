Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

દુનિયામાં ફક્ત 873 લોકો જ ચલાવી શકશે આ બાઇક, જાણો શા માટે છે આટલી ખાસ

Ducati Bike : ડુકાટીએ તેની નવી Formula 73 રજૂ કરી છે, જે 1970ના દાયકાની જાણીતી રેસિંગ બાઇક્સની યાદ અપાવે છે. તેનો દેખાવ જૂનો છે, પરંતુ તે આધુનિક ફીચર્સથી સજ્જ છે, જે તેને વધુ ખાસ બનાવે છે. ત્યારે આ બાઈકની કિંમત અને ફીચર્સ વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:41 PM IST

Trending Photos

દુનિયામાં ફક્ત 873 લોકો જ ચલાવી શકશે આ બાઇક, જાણો શા માટે છે આટલી ખાસ

Ducati Bike : વિશ્વ વિખ્યાત બાઇક કંપની ડુકાટી તેની 100મી વર્ષગાંઠ એક ખૂબ જ ખાસ મોટરસાઇકલ સાથે ઉજવી રહી છે. કંપનીએ નવી ડુકાટી ફોર્મ્યુલા 73 બાઇક રજૂ કરી છે, જે 1970ના દાયકાની પ્રખ્યાત રેસિંગ બાઇકની યાદ અપાવે છે. તેનો દેખાવ જૂનો છે, પરંતુ તેમાં આજના સમયના આધુનિક ફીચર્સ છે.  

આ બાઇક એવા લોકો માટે છે જેમને જૂના સમયનો ક્લાસિક લુક અને આજની આધુનિક ટેકનોલોજી ગમે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ એક લિમિટેડ એડિશન બાઇક છે, તેના ફક્ત 873 યુનિટ જ સમગ્ર વિશ્વમાં વેચાશે. ત્યારે આ લેખમાં ક્લાસિક લુક સાથે આ બાઇકના ફીચર્સ વિશે જાણીશું.

Add Zee News as a Preferred Source

કેવી છે ડિઝાઇન ?

આ બાઇક 1970ના દાયકાની પ્રખ્યાત રેસિંગ બાઇક 750 સુપર સ્પોર્ટ ડેસ્મોની યાદ અપાવે છે. તેમાં સિલ્વર અને એક્વા-ગ્રીન (આછો લીલો-વાદળી) કલર છે. કાફે રેસર લુક સાથે આ બાઇક એકદમ સ્પોર્ટી લાગે છે.

તેની પેટ્રોલ ટાંકી પર સોનેરી ઊભી પટ્ટી આપવામાં આવી છે. પ્રાચીન સમયમાં રેસર્સ ટાંકીમાં કેટલું પેટ્રોલ બાકી છે તે જોવા માટે આ પટ્ટીનો ઉપયોગ કરતા હતા.

એન્જિન અને પાવર

ડુકાટીએ આ બાઇકને મજેદાર અને યાદગાર બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. આ બાઈક 803cc એર-કૂલ્ડ એન્જિનથી સજ્જ છે. પાવર આઉટપુટની દ્રષ્ટિએ આ એન્જિન 73 hp અને 65.2 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. તે 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ અને સ્લિપર ક્લચ સાથે જોડાયેલ છે, જે સ્મૂથ રાઈડિંગનો અનુભવ કરાવે છે. 

દેખાવ અને ફીચર્સ

તેનો વિન્ટેજ દેખાવ હોવા છતાં આ બાઇકના પાર્ટ્સ સંપૂર્ણપણે આધુનિક છે. તે બેસ્ટ ફીચર્સ સાથે આવે છે. તેમાં એક્વા-ગ્રીન સ્ટીલ ટ્રેલીસ ફ્રેમ છે, જે વિન્ટેજ દેખાવને આપે છે. પેટ્રોલ વિના તેનું વજન ફક્ત 183 કિલો છે, જે તેને હેન્ડલ કરવા અને ચલાવવાનું સરળ બનાવે છે.

આ બાઈકમાં 17-ઇંચના સ્પોક એલ્યુમિનિયમ વ્હીલ્સ અને પ્રીમિયમ પિરેલી ટાયર છે. તેમાં કાયાબા સસ્પેન્શન અને બ્રેમ્બો ડિસ્ક બ્રેક્સ છે, જે બાઈ સ્પીડે પણ સલામતી પૂરી પાડે છે.

કેટલી છે કિંમત ?

આ એક લિમિટેડ એડિશન બાઇક છે. આનો અર્થ એ છે કે દરેક વ્યક્તિને પરવડશે નહીં. વિશ્વભરમાં ફક્ત 873 યુનિટનું ઉત્પાદન કરવામાં આવશે. દરેક બાઇકને ખાસ નંબર આપવામાં આવશે અને માલિકને કંપની તરફથી એક ખાસ પ્રમાણપત્ર પણ મળશે. તેની કિંમત લગભગ 17 લાખ રૂપિયા છે. તે થોડા મહિનામાં યુરોપમાં અને 2026ના અંત સુધીમાં ભારત સહિત બાકીના દેશોમાં પહોંચશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
DucatiDucati BikeDucati Formula 73 bikeDucati limited edtion bike

Trending news