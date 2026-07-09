/e-Challan Rules: ભૂલ વગર ફાટ્યો ટ્રાફિક મેમો? ગભરાશો નહીં, આ રીતે ઓનલાઈન કરાવો રદ!

e-Challan Rules: જો કોઈ વ્યક્તિ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરતો નથી તો ટ્રાફિક પોલીસ તેનો મેમો ફાડી શકે છે. ઘણીવાર લોકો તે વિચારી નિયમોનો ભંગ કરે છે કે ત્યાં ટ્રાફિક પોલીસ ઉપલબ્ધ નથી, તેથી તેનો મેમો ફાટશે નહીં.
પરંતુ હવે દરેક જગ્યાએ CCTV કેમેરા અને સ્પીડ રડાર ગનની મદદથી પણ ઈ-ચલણ જારી કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણીવાર લોકો પાસે ઈ-ચલણ પહોંચી જાય છે, પરંતુ તે તેનું હોતું નથી કે પછી કોઈ ટેક્નિકલ ભૂલને કારણે જારી થઈ જાય છે. તેવામાં જાણકારી મેળવ્યા વગર ચલણ ભરવું યોગ્ય નથી. પહેલા તમારે તેની તપાસ કરવી જોઈએ.
ઓનલાઈન ફરિયાદ નોંધાવો
જો તમારી પાસે ખોટું ઈ-ચલણ આવી ગયું છે તો તમે તેને સરળતાથી ઓનલાઈન રદ્દ કરી શકો છો. સૌથી પહેલા પરિવહન મંત્રાલયના ઈ-ચલણ પોર્ટલ પર જાવ અને ત્યાં ફરિયાદ કરો. તે માટે નીચેના સ્ટેપ્સ ફોલો કરો.
- સૌથી પહેલા પોર્ટલ પર જાવ અને ગાડીનો નંબર અને ચલણ નંબર દાખલ કરો.
- ત્યાં પર તમને ચલણની તમામ જાણકારી જોવા મળશે.
- જો તમારૂ ચલણ ખોટું છે તો ફરિયાદનો વિકલ્પ પસંદ કરો.
- તત્યારબાદ તમારા રજીસ્ટર્ડન ફોન નંબર પર એક OTP આવશે, તે નાખો.
- પછી ફરિયાદનું કારણ પસંદ કરો.
- એટલે કે તમારે જણાવવાનું છે કે જે ચલણ તમારી પાસે આવ્યું છે તે ખોટું છે.
- તમારે તમારી ફરિયાદના આધાર પર એક પુરાવો અપલોડ કરવો પડશે.
- તેમાં ગાડીનો ફોટો, ફાસ્ટેગ રેકોર્ડ, પાર્કિંગની તસવીર જેવી જાણકારી હોઈ શકે છે.
- ત્યાબાદ ફરિયાદ સબમિટ કરો.
- ધ્યાન રાખો તમને એક Grievance Ticket Number મળશે, તેને સંભાળીને રાખો.
સમાધાન ન મળે તો કરો આ કામ
જો ઈ-ચલણ પોર્ટલ પર તમને સમાધાન મળતું નથી તો આ મામલો વર્ચુઅલ કોર્ટમાં જઈ શકે છે. ત્યાં તમે ચલણ નંબરની મદદથી તમારો કેસ શોધી શકો છો. ત્યારબાદ બધા જરૂરી દસ્તાવેજ અને પુરાવાર આપી તમે ચલણ વિરુદ્ધ વિરોધ નોંધાવી શકો છો.
આ વાતોનું રાખો ધ્યાન
- જો તમને ખોટું ચલણ મળે છે તો ચુકવણી ન કરો
- ચલણ ભરી દીધું તો તે તમારી ભૂલ માનવામાં આવશે
- ફરિયાદ કરવા દરમિયાન તમારી પાસે પુરાવા જરૂર રાખો.
- ચલણનો મેસેજ મળ્યાના 10-15 દિવસની અંદર તમારી ફરિયાદ નોંધાવો.