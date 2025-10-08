Prev
ઈમરજન્સી માટે બનાવવો છે e-Passport? ઘર બેઠા થઈ જશે કામ, જાણો ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રોસેસ

RFID Chip E Passport 2025: ઈ-પાસપોર્ટ એ કાગળ અને ઇલેક્ટ્રોનિક પાસપોર્ટનું સંયુક્ત સ્વરૂપ છે. તે રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન (RFID) ચિપ અને પાસપોર્ટમાં જડિત એન્ટેનાનો ઉપયોગ કરે છે. તેમાં એક સુરક્ષા ચિપ પણ હોય છે જે પાસપોર્ટ ધારકનો ફોટો, ફિંગરપ્રિન્ટ અને અન્ય વિગતો ડિજિટલી સંગ્રહિત કરે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:04 PM IST

ઈમરજન્સી માટે બનાવવો છે e-Passport? ઘર બેઠા થઈ જશે કામ, જાણો ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રોસેસ

ભારત સરકારે પાસપોર્ટ જારી કરવાની સિસ્ટમમાં પારદર્શિતા લાવવા અને લોકો માટે પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા માટે પાસપોર્ટ સેવા 2.0 નામનો એક નવો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, ઈ-પાસપોર્ટ દેશભરમાં ઉપલબ્ધ થશે. અગાઉ, આ સેવા કેટલાક રાજ્યોના શહેરોમાં ઉપલબ્ધ હતી. ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે 24 જૂને 13મા પાસપોર્ટ સેવા દિવસ દરમિયાન આ જાહેરાત કરી હતી. વધુમાં, mPassport પોલીસ એપ દ્વારા પોલીસ ચકાસણી પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવામાં આવી છે.

શું છે ઈ-પાસપોર્ટ?
ઈ-પાસપોર્ટ એ પેપર અને ઇલેક્ટ્રોનિક પાસપોર્ટનું સંયુક્ત સ્વરૂપ છે. તેમાં રેડિયો ફ્રીક્વન્સી આઇડેન્ટિફિકેશન (RFID) ચિપ અને પાસપોર્ટમાં જડિત એન્ટેનાનો ઉપયોગ થાય છે. તેમાં એક સુરક્ષા ચિપ પણ હોય છે. આ ચિપ પાસપોર્ટ હોલ્ડરનો ફોટો, ફિંગરપ્રિન્ટ અને અન્ય વિગત ડિજિટલી સેવ રાખે છે. ઈ-પાસપોર્ટની ઓળખ પાસપોર્ટના ફ્રંટ કવરની નીચે છાપેલ એડિશનલ ગોલ્ડન કલર સિમ્બોલને જોઈ કરી શકાય છે. તેનો ડેટા સુરક્ષિત છે, કોઈ આ e-Passport ની કોપી ન બનાવી શકે.

કેમ ઈ-પાસપોર્ટની જરૂર પડી?
ઈ-પાસપોર્ટ નેશનલ સિક્યોરિટીની દ્રષ્ટિએ મહત્વનો છે. ફેક પાસપોર્ટ બનાવવો હવે અસંભવ બની જશે. તેનાથી એન્ટી ઈન્ડિયા મિશનમાં લાગેલ તે લોકોના ઈરાદા નકામા જશે, જે ફેક ભારતીય પાસપોર્ટ પર યાત્રા કરે છે. ડિજિટલ સિગ્નેચર અને એન્ક્રિપ્શનને કારણે ડેટા સાથે છેડછાડ હવે અસંભવ થઈ જશે. બાયોમેટ્રિક ડેટાથી પ્રિસાઇઝ આઈડેન્ટિટી વેરિફેકેશન થશે. વીઝાની પ્રક્રિયા પણ સરળ થઈ જશે, કારણ કે ઈ-પાસપોર્ટથી તમારા ડેટા કે જાણકારી પહેલાથી વેરિફાઇ રહેશે.

ઈ-પાસપોર્ટ કેટલો સુરક્ષિત?
ભારત સરકારના નેશનલ ઈન્ફોર્મેશન સેન્ટર દ્વારા મેનેજ એક સિક્યોર, સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ડેટાબેસમાં ઈ-પાસપોર્ટ ડેટા સ્ટોર કરે છે. ઈ-પાસપોર્ટની ઇલેક્ટ્રિક ચિપમાં પાસપોર્ટ હોલ્ડરનો બાયોમેટ્રિક ડેટા અને પર્સનલ વિગત એનઆઈસીમાં સ્ટોર થાય છે. ડેટા સેફ્ટી માટે તેને પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (PKI) એન્ક્રિપ્શનની સાથે સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે.

શું બધા લોકોએ ઈ-પાસપોર્ટ લેવો જરૂરી છે?
સરકારે જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી જારી કરવામાં આવેલા બધા પેપર પાસપોર્ટ તેની વેલિડિટીની તારીખ સુધી માન્ય રહેશે. જે શહેરોમાં ઈ-પાસપોર્ટની સુવિધા ઉપલબ્ધ થઈ ગઈ છે, ત્યાં અરજી કરવા પર ઈ-પાસપોર્ટ મળી જશે. 
 

e-Passportpassport Sewa kendra

