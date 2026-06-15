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હવે પેટ્રોલ વગર પણ ચાલશે ગાડી ! E100ની એન્ટ્રી... શું પેટ્રોલની જગ્યા લેશે ? જાણો તેના ફાયદા અને નુકસાન

E100 Fuel : શું પેટ્રોલનો યુગ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે? સરકારે E100 ઇંધણને મંજૂરી આપીને એક સાહસિક પગલું ભર્યું છે. જાણો આ નવું ઇંધણ શું છે, તેના પર કયા વાહનો ચાલશે અને તેનાથી સામાન્ય લોકો અને ખેડૂતોને કેવી રીતે ફાયદો થશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:24 PM IST
હવે પેટ્રોલ વગર પણ ચાલશે ગાડી ! E100ની એન્ટ્રી... શું પેટ્રોલની જગ્યા લેશે ? જાણો તેના ફાયદા અને નુકસાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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