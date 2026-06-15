/હવે પેટ્રોલ વગર પણ ચાલશે ગાડી ! E100ની એન્ટ્રી... શું પેટ્રોલની જગ્યા લેશે ? જાણો તેના ફાયદા અને નુકસાન

E100 Fuel : પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે સરકારે એક મોટું અને મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ઇંધણ પુરવઠા અંગે વધતી જતી વૈશ્વિક ચિંતાઓ વચ્ચે, કેન્દ્ર સરકારે E100 ઇંધણને મંજૂરી આપી છે.
કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જાહેરાત કરી કે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજીથી સજ્જ વાહનો હવે 100% ઇથેનોલ અથવા E100 ઇંધણનો ઉપયોગ કરી શકશે. સરકાર માને છે કે આ પગલાથી માત્ર ક્રૂડ ઓઇલ આયાત પરની નિર્ભરતા ઓછી થશે નહીં પરંતુ ખેડૂતોની આવક વધારવામાં અને પર્યાવરણને સુધારવામાં પણ મદદ મળશે.
E100 ઇંધણ માટે સત્તાવાર મંજૂરી
કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ જણાવ્યું હતું કે E100 ઇંધણ સંબંધિત ફાઇલને મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જેનાથી દેશમાં શુદ્ધ ઇથેનોલ આધારિત ઇંધણનો ઉપયોગ કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે. ભારતે નિર્ધારિત સમય પહેલા જ પેટ્રોલમાં 20% ઇથેનોલ ભેળવવાનો લક્ષ્યાંક પ્રાપ્ત કરી લીધો છે અને સરકાર હવે આગામી મોટા પગલાની તૈયારી કરી રહી છે.
E100 ઇંધણ શું છે ?
E100 એ સંપૂર્ણપણે ઇથેનોલથી બનેલું ઇંધણ છે, જેમાં કોઈ પેટ્રોલ મિશ્રણ નથી. ઇથેનોલ એ શેરડી, મકાઈ, ખરાબ અનાજ અને કૃષિ અવશેષોમાંથી ઉત્પન્ન થતું નવીનીકરણીય બળતણ છે. હાલમાં દેશમાં E20 ઇંધણ 20% ઇથેનોલ અને 80% પેટ્રોલનું મિશ્રણ છે, જ્યારે E100 સંપૂર્ણપણે ઇથેનોલ પર આધારિત ઇંધણ છે.
સરકાર E100 પર આટલો ભાર કેમ મૂકી રહી છે ?
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતનો આશરે 85 ટકા વિદેશથી આયાત કરે છે, જેના પરિણામે વાર્ષિક વિદેશી હૂંડિયામણનો મોટો પ્રવાહ બહાર જાય છે. સરકારનું કહેવું છે કે ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામથી દેશને અત્યાર સુધીમાં ક્રૂડ ઓઇલ આયાત ખર્ચમાં ₹1 લાખ કરોડથી વધુની બચત થઈ છે. વધુમાં ખેડૂતોએ લગભગ ₹80,000 કરોડની વધારાની આવક મેળવી છે. સરકાર માને છે કે E100નો વ્યાપક ઉપયોગ આ ફાયદાઓને વધુ વધારી શકે છે.
શું E100 પેટ્રોલની જગ્યા લેશે ?
ભવિષ્યમાં E100 પેટ્રોલનો વિકલ્પ બની શકે છે, પરંતુ તેમાં સમય લાગશે. E100નો ઉપયોગ હાલની પેટ્રોલ કાર અને બાઇકમાં સીધો થઈ શકતો નથી. ઇથેનોલના રાસાયણિક ગુણધર્મો પેટ્રોલ કરતા અલગ છે અને તે હાલની ઇંધણ સિસ્ટમના ચોક્કસ ઘટકોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ જ કારણ છે કે E100 માટે ખાસ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ એન્જિન જરૂરી છે.
કયા વાહનો E100નો ઉપયોગ કરશે ?
ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ ઝડપથી E100 અને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી પર કામ કરી રહી છે. મારુતિ સુઝુકીએ વેગનઆરનો ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ પ્રોટોટાઇપ રજૂ કર્યો છે, જે E100 પર ચલાવવા માટે સક્ષમ છે. ટોયોટા, MG અને હ્યુન્ડાઈ પણ આ ટેકનોલોજી પર કામ કરી રહી છે. ટુ-વ્હીલર સેગમેન્ટમાં, હીરો મોટોકોર્પે સ્પ્લેન્ડર અને HF ડિલક્સના ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વર્ઝન રજૂ કર્યા છે.
E100ના મુખ્ય ફાયદા
E100 ઇંધણનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે ક્રૂડ ઓઇલની આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડશે અને દેશનો નોંધપાત્ર વિદેશી વિનિમય ખર્ચ બચાવશે. વધુમાં શેરડી અને મકાઈ જેવા પાકોની વધતી માંગ ખેડૂતોની આવકમાં વધારો કરશે. તેને પર્યાવરણીય રીતે શ્રેષ્ઠ પણ માનવામાં આવે છે કારણ કે ઇથેનોલ પેટ્રોલ કરતાં વધુ સ્વચ્છ છે અને ઓછું પ્રદૂષણ કરે છે.
E100ના ગેરફાયદા
જો કે E100ના ફાયદાની સાથે કેટલાક પડકારો પણ છે. ઇથેનોલમાં પેટ્રોલ કરતાં ઓછી ઉર્જા હોય છે, તેથી માઇલેજમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. વધુમાં E100 સપ્લાય કરવા માટે દેશભરના પેટ્રોલ પંપો પર એક અલગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવાની જરૂર પડશે, જેમાં સમય અને રોકાણ બંનેની જરૂર પડશે. સૌથી અગત્યનું, તેનો ઉપયોગ હાલના પેટ્રોલ વાહનોમાં થઈ શકશે નહીં. તેથી ગ્રાહકોને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનો ખરીદવાની જરૂર પડશે.