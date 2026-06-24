/શું E20 પેટ્રોલથી કારને નુકસાન થાય તો વીમો મળશે? સરકારે આ 4 અફવાઓનો કર્યો ખુલાસો

દેશમાં વધતા એથેનોલ મિશ્રણ કાર્યક્રમને લઈને તાજેતરમાં ઘણા પ્રકારની ચર્ચાઓ અને અફવાઓ સામે આવી હતી. ખાસ કરી દાવો કરવામાં આવી રહ્યો હતો કે E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવા પર વાહનનો વીમા ક્લેમ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. હવે કેન્દ્ સરકારે આ મુદ્દા પર સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું કે E20 ફ્યૂલ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે અને તેની વાહન વીમા પર કોઈ અસર પડશે નહીં.
પેટ્રોલિયમ તથા પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયે નિવેદન જારી કરી કહ્યું કે E20 પેટ્રોલના ઉપયોગથી ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમ રદ્દ થવા જેવી વાતો નિરાધાર છે. મંત્રાલયે કહ્યું કે આ મામલામાં બધી સંબંધિત સંસ્થાઓ અને નિષ્ણાંતો સાથે વાત કરવામાં આવી. તપાસ બાદ જાણવા મળ્યું કે E20 પેટ્રોલથી વીમા ક્લેમ રદ્દ થવો કે વીમો અમાન્ય થવા જેવી વાતો માત્ર અફવા છે અને તેમાં કોઈ સત્ય નથી. સરકારનું કહેવું છે કે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણની વ્યવસ્થા દુનિયાના ઘણા દેશોમાં લાંબા સમયથી અપનાવવામાં આવી રહી છે. બ્રાઝિલ અને જાપાન જેવા દેશમાં તેનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
Some social media posts are claiming that using E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims.#PIBFactCheck
❌ This claim is #FAKE
✅ Motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel.
🔎 Always verify such claims through official sources before… pic.twitter.com/XufhIQ7xI2
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2026
ઘણા દેશોમાં થઈ રહ્યો છે ઉપયોગ
મંત્રાલયે જણાવ્યું કે બ્રાઝિલમાં E27 એટલે કે 27 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ લાંબા સમયથી સામાન્ય ઈંધણના રૂપમાં ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેવામાં ભારતમાં E20 પેટ્રોલને લઈને ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. સરકારનું કહેવું છે કે ઇથેનોલ મિશ્રણથી પેટ્રોલ પર નિર્ભરતા ઓછી થાય છે અને પર્યાવરણને પણ ફાયદો મળે છે.
દેશને થયો મોટો આર્થિક ફાયદો
સરકાર પ્રમાણે ઇથેનોલ બ્લેંડિંગ કાર્યક્રમને કારણે ભારત અત્યાર સુધી 1.4 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની વિદેશી મુદ્રા બચાવવામાં સફળ રહ્યું છે. કાચા તેલની આયાતમાં ઘટાડાથી દેશનું આયાત બિલ ઘટ્યું છે અને ઉર્જા સુરક્ષા મજબૂત થઈ છે. આ સિવાય ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે શેરડી, મકાઈ અને અન્ય કૃષિ ઉત્પાદકોની માંગ વધી છે, જેનાથી ખેડૂતોને કમાવાની તક મળી છે.
પર્યાવરણ અને ખેડૂતો બંનેને લાભ
સરકારનું કહેવું છે કે ઇથેનોલ મિશ્રણ કાર્બન ઉત્સર્જનને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને સ્વચ્છ પરિવહનની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. તેનાથી ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂતી મળી રહી છે અને ખેડૂતોની આવક વધારવાના લક્ષ્યને પણ સમર્થન મળી રહ્યું છે.
1. પેટ્રોલ સાથે સીધો શેરડીનો રસ ભેળવવાનો દાવો
૨. કીડીઓ આકર્ષાવાનો વાયરલ વીડિયો
૩. ઇથેનોલ પાણી શોષી લે છે અને એન્જિન બગાડે છે
૪. વીમો રદ થવાનો અને વિદેશી ધોરણોનો દાવો
FAQ
૧. તાજેતરમાં E20 પેટ્રોલને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર કઈ મુખ્ય અફવા ફેલાઈ હતી?
જવાબ : E20 પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાથી વાહનનો વીમા (ઇન્શ્યોરન્સ) ક્લેમ રદ્દ થઈ શકે છે તેવી અફવા ફેલાઈ હતી.
૨. વીમા ક્લેમ રદ્દ થવાના ફેક ન્યૂઝ પર કઈ સરકારી સંસ્થાએ ફેક્ટ ચેક (Fact Check) જાહેર કર્યું?
જવાબ : પીઆઈબી ફેક્ટ ચેક (PIB Fact Check) દ્વારા આ દાવો તદ્દન ખોટો હોવાનું જાહેર કરાયું.
૩. બ્રાઝિલ દેશમાં સામાન્ય ઇંધણ તરીકે કેટલા ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ વપરાય છે?
જવાબ : બ્રાઝિલમાં લાંબા સમયથી ૨૭ ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિત (E27) પેટ્રોલનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ થાય છે.
૪. ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામથી ભારતને અત્યાર સુધી કેટલો આર્થિક ફાયદો થયો છે?
જવાબ : આ કાર્યક્રમથી ભારત અત્યાર સુધી ૧.૪ લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની વિદેશી મુદ્રા (આયાત બિલ) બચાવવામાં સફળ રહ્યું છે.
૫. ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કયા કૃષિ ઉત્પાદનોમાંથી કરવામાં આવે છે?
જવાબ :ઇથેનોલનું ઉત્પાદન શેરડીના મોલાસીસ, બગડેલા ચોખા અને મકાઈ જેવા કૃષિ ઉત્પાદનોમાંથી થાય છે.
૬. પેટ્રોલ તરફ કીડીઓ આકર્ષાવાનો દાવો વૈજ્ઞાનિક રીતે કેમ ખોટો છે?
જવાબ : કારણ કે ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ઇથેનોલમાંથી ખાંડનું તત્વ (ગ્લુકોઝ) સંપૂર્ણપણે નાબૂદ થઈ જાય છે.
૭. ઇથેનોલ પેટ્રોલ હવામાંથી ભેજ શોષીને એન્જિન બગાડશે તે ભય કેમ અસ્થાને છે?
જવાબ : કારણ કે આધુનિક વાહનોની ફ્યુઅલ ટેન્ક (ટાંકી) એવી રીતે બનેલી છે કે તેમાં બહારથી ભેજ કે પાણી પ્રવેશી શકતું નથી.
૮. પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ કરવાથી શો મોટો ફાયદો થાય છે?
જવાબ : ઇથેનોલ મિશ્રણથી વાહનો દ્વારા થતું કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટે છે અને સ્વચ્છ પરિવહનને વેગ મળે છે.