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શું E20 પેટ્રોલથી કારને નુકસાન થાય તો વીમો મળશે? સરકારે આ 4 અફવાઓનો કર્યો ખુલાસો

E20  car : કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે E20 એટલે કે 20 ટકા ઇથેનોલ મિક્સ પેટ્રોલ વાહનો સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે અને તેના ઉપયોગથી મોટર વીમા ક્લેમ પર કોઈ અસર પડતી નથી. સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાઈ રહેલી 4 અફવા વચ્ચે સરકારે જવાબ આપ્યો છે. તમારે પણ આ વિગતો જાણવી અતિ જરૂરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 24, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:00 PM IST
શું E20 પેટ્રોલથી કારને નુકસાન થાય તો વીમો મળશે? સરકારે આ 4 અફવાઓનો કર્યો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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શું E20 પેટ્રોલથી કારને નુકસાન થાય તો વીમો મળશે? સરકારે આપ્યો જવાબ
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