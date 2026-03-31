કાલથી દરેક પેટ્રોલ પંપ પર ફરજિયાત થયું E20 પેટ્રોલ, મોટા ખર્ચાથી બચવું હોય તો આ વસ્તુનું રાખજો ધ્યાન !
E20 Fuel Alert: 1 એપ્રિલથી દરેક પેટ્રોલ પંપો પર E20 પેટ્રોલનું વેચાણ ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. આ સરકારના નિર્ણય ઓઇલની આયાત ઘટાડવા, ખેડૂતોની આવક વધારવા અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો છે.
- 2023 પહેલા ઉત્પાદિત વાહનો માટે E20 પેટ્રોલ કેટલાક પડકારો ઉભા કરી શકે છે.
E20 Fuel Alert: એપ્રિલ મહિનાની પહેલી તારીખથી એટલે કે આવતીકાલથીથી દેશભરના પેટ્રોલ પંપો પર E20 પેટ્રોલનું વેચાણ ફરજિયાત કર્યું છે. આ સરકારના નિર્ણયનો હેતુ ક્રૂડ ઓઇલની આયાત ઘટાડવા, ખેડૂતોની આવક વધારવા અને પ્રદૂષણ ઘટાડવાનો છે. જો કે, આ ફેરફારની સૌથી વધુ અસર તે લોકો પર પડી શકે છે જેમની પાસે 2023 પહેલા બનાવેલી જૂની કાર અથવા ટુ-વ્હીલર છે.
E20 પેટ્રોલ શું છે?
E20 પેટ્રોલ એ 20 ટકા ઇથેનોલ અને 80 ટકા પેટ્રોલનું મિશ્રણ છે. ઇથેનોલ એ શેરડી, મકાઈ અને અન્ય કૃષિ ઉત્પાદનોમાંથી ઉત્પાદિત એક પ્રકારનો આલ્કોહોલ છે. આ મિશ્રણ ઇંધણની ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે, એન્જિનનું સરળ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરે છે અને કઠણતા ઘટાડે છે. સરકારના મતે, એપ્રિલ 2023 પછી ઉત્પાદિત BS6 ફેઝ-2 વાહનો E20 પેટ્રોલ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, તેથી આ વાહનો પર નકારાત્મક અસર થશે નહીં.
જૂના વાહનો પર શું અસર પડશે?
2023 પહેલા ઉત્પાદિત વાહનો માટે E20 પેટ્રોલ કેટલાક પડકારો ઉભા કરી શકે છે. એક્સપર્ટના મતે, આવા વાહનોના માઇલેજમાં 3થી 7 ટકાનો ઘટાડો થઈ શકે છે. વધુમાં, ઇથેનોલ જૂના રબરના ભાગો અને ઇંધણ પાઇપ પર અકાળે ઘસારો લાવી શકે છે.
ઇથેનોલમાં ભેજ શોષવાની ક્ષમતા છે, જેનાથી ઇંધણ ટાંકીમાં પાણી એકઠું થવાનું જોખમ વધે છે. આ એન્જિન શરૂ થવાની સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે અને કાટ લાગવાની સંભાવના વધારી શકે છે. જો કે, E20 પેટ્રોલ સાથે અત્યાર સુધી કોઈ મોટી એન્જિન ફેલિયરની પુષ્ટિ થઈ નથી.
ઇથેનોલ મિશ્રણ શા માટે જરૂરી છે?
ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોના લગભગ 85 ટકા આયાત કરે છે. તેથી, ઇથેનોલ મિશ્રણ વિદેશી હૂંડિયામણ બચાવશે અને દેશની ઉર્જા નિર્ભરતા ઘટાડશે. તે પર્યાવરણ માટે પણ ફાયદાકારક છે, કારણ કે તે કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડે છે. વધુમાં, ઇથેનોલનું ઉત્પાદન ખેડૂતોને સીધો ફાયદો કરે છે, તેમની આવક વધારવામાં મદદ કરે છે.
નુકસાન કેવી રીતે ટાળવું?
જો તમારું વાહન જૂનું છે, તો તમે થોડી સરળ સાવચેતીઓ લઈને E20 પેટ્રોલથી થતા નુકસાનને ઘટાડી શકો છો. તમારા વાહનમાં E20 કમ્પેટિબલ રબર પાઇપ નખાવવી એક સારો વિચાર છે. ફ્યુઅલ સ્ટેબિલાઇઝરનો ઉપયોગ ભેજના સંચયને રોકવામાં મદદ કરે છે.
આ ઉપરાંત, એન્જિનમાં ગંદકી ન પહોંચે તે માટે નિયમિતપણે ફ્યુઅલ ફિલ્ટર બદલો. વાહનની ટાંકી ખૂબ ખાલી ન રાખવાનો પ્રયાસ કરો, કારણ કે ખાલી ટાંકી ભેજના સંચયની શક્યતા વધારે છે.
નિયમિત વાહન ચલાવવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે લાંબા સમય સુધી બંધ રહેવાથી સમસ્યા વધુ ખરાબ થઈ શકે છે. વધુમાં, ધાતુની ટાંકીને કાટથી બચાવવા માટે કાટ વિરોધી રાખવું ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. એકંદરે, E20 પેટ્રોલ પર્યાવરણ અને દેશના અર્થતંત્ર માટે ફાયદાકારક છે, પરંતુ જૂના વાહનોના માલિકોએ થોડી વધારાની સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે.
