E20 પેટ્રોલ સિવાય હવે કોઈ વિકલ્પ નથી, એન્જિન અને માઇલેજ પર શું પડશે અસર? જાણો દરેક વિગત
પેટ્રોલ કાર કે ટૂ-વ્હીલર ચલાવો છો તો હવે તમારે E20 પેટ્રોલ ભરાવવું પડશે. ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ ફ્યૂલની સાથે સરકાર ગ્રીન ફ્યુલના ઉપયોગને વધારવા ઈચ્છે છે. E20 ની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે કે 95 RON ની નજીક હાઈ ઓક્ટેન રેટિંગ સાથે આવે છે.
- 1 એપ્રિલથી દેશના તમામ પેટ્રોલ પંપ પર E20 પેટ્રોલ ફરજીયાત
- પેટ્રોલમાં 20 ટકા મિક્સ કરવામાં આવશે ઇથેનોલ
- ગ્રીન ફ્યૂલને પ્રોત્સાહન આપવાનું સરકારનું લક્ષ્ય
Trending Photos
1 એપ્રિલ 2026થી દેશભરના બધા પેટ્રોલ પંપ માટે 20 ટકા ઇથોનોલ યુક્ત પેટ્રોલ આપવું ફરજીયાત થઈ ગયું છે. E20 પેટ્રોલ 20 ટકા ઇથેનોલ અને 80 ટકા પેટ્રોલના બ્લેન્ડ એટલે કે મિક્સચરથી બને છે. આ એક બાયોફ્યૂલ છે, જેને શેરડી, મકાઈ કે અનાજથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. E20 95 RON ની નજીક હાઈ ઓક્ટેન રેટિંગની સાથે આવે છે. સામાન્ય પેટ્રોલની વાત કરીએ તો તેનો RON 91થી 92 વચ્ચે હોઈ છે. હાઈ RON E20 ફ્યૂલથી સ્મુધ કોમ્બસ્શનની સાથે સારૂ એન્જિન પરફોર્મંસ મળે છે.
તમારી ગાડી પર શું પડશે અસર?
જો તમારી પાસે તાજેતરમાં ખરીદેલી બાઇક કે કાર છે તો તે E20 ફ્યુલ માટે કેમ્પેટિબલ છે. ઓટોમેકર્સે પરફોર્મંસને પ્રભાવિત કર્યા વગર હાઈ ઇથેનોલ બ્લેન્ડને સંભાળવા માટે એન્જિન અને ફ્યુલ સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરી છે. તો જો તમારી કાર કે બાઇક જૂની છે તો પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. E20 ફ્યૂલ જૂની ગાડીમાં વાપરી શકાય છે. E20 ફ્યૂલથી તમારી ફ્યૂલ એફિશિએન્સીમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે. પરંતુ લાંબા સમય સુધી E20 ફ્યૂલને સપોર્ટ ન કરનારી ગાડીમાં ઉપયોગથી સમસ્યા આવી શકે છે.
E10 અને E20 શું છે તફાવત?
E20 માં 10 ટકા ઇથેનોલ હોય છે. તો ઈ10મા માત્ર 10 ટકા ઇથેનોલને પેટ્રોલની સાથે મિક્સ કરવામાં આવે છે. ઈ10 નો ઉપયોગ ઘણા દેશોમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તે સામાન્ય રીતે સસ્તું છે, પરંતુ તેમાં એનર્જીની થોડી કમી થઈ જાય છે. તેનો મતલબ થયો કે એક જેવું અંતર કાપવા માટે વ્હીકલને વધુ ફ્યૂલની જરૂર પડે છે. E20 નું ઓક્ટેન રેટિંગ વધુ હોય છે અને તે ખુબ ક્લીન કોમ્બસ્શન ઓફર કરે છે, જેનાથી તે વધુ એડવાન્સ વિકલ્પ બની જાય છે.
કેમ સરકાર ફરજીયાત કરી રહી છે E20 ફ્યૂલ
E20 પેટ્રોલ આવવાથી ભારત આયાત ક્રૂડ ઓયલની નિર્ભરતાને ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદન થયેલ ઇથેનોલના ઉપયોગને વધારી ફ્યૂલ આયાત ખર્ચમાં ઘટાડાની સાથે એનર્જી સુરક્ષામાં સુધાર અને કૃષિ ક્ષેત્રને સમર્થન આપવાનું છે. આ ફેરફાર વિશેષ રૂપથી મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે જિયોપોલિટિકલ ટેન્શન અને સપ્લાય ચેનમાં મુશ્કેલીને કારણે ગ્લોબલ ફ્યૂલ માર્કેટ અસ્થિર બનેલું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે