Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /E20 પેટ્રોલ પુરાવ્યું તો તમે પોતે જવાબદાર? સરકારે હાથ ઊંચા કરી દીધા? પેટ્રોલ પંપ પર લાગ્યા હોર્ડિંગ્સ!

E20 પેટ્રોલ પુરાવ્યું તો તમે પોતે જવાબદાર? સરકારે હાથ ઊંચા કરી દીધા? પેટ્રોલ પંપ પર લાગ્યા હોર્ડિંગ્સ!

Ethanol News: ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. વાયરલ થઈ રહેલા એક પોસ્ટરે લોકોના મનમાં અનેક સવાલો ઉભા કર્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:13 PM IST
E20 પેટ્રોલ પુરાવ્યું તો તમે પોતે જવાબદાર? સરકારે હાથ ઊંચા કરી દીધા? પેટ્રોલ પંપ પર લાગ્યા હોર્ડિંગ્સ!
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સરકારે અચાનક બદલ્યા પેટ્રોલ અને ડીઝલના નિયમ! 1 જુલાઈથી દેશભરમાં થશે લાગુ
Petrol Diesel Retail Sales44 min ago
2
El Nino44 min ago
3
APK file fraud1 hr ago
4
E20 Petrol1 hr ago
5
Asian Games 20261 hr ago