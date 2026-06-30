/E20 પેટ્રોલ પુરાવ્યું તો તમે પોતે જવાબદાર? સરકારે હાથ ઊંચા કરી દીધા? પેટ્રોલ પંપ પર લાગ્યા હોર્ડિંગ્સ!

Ethanol News: સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો પોસ્ટ કરી રહ્યાં છે કે ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલથી તેની ગાડીઓ ખરાબ થઈ રહી છે અને ફ્યૂલ ટેંકમાં પાણી હોવાથી ઘણી સમસ્યા આવી રહી છે. હવે તેને લઈને એક પોસ્ટર વાયરલ થઈ રહ્યું છે, જેમાં સરકાર પોતાના હાથ ઊંચા કરતી જોવા મળી રહી છે. હકીકતમાં આ મામલો શું છે અને આ વાતમાં કેટલું સત્ય છે, તે અહીં જાણી શકો છો.
શું છે સમગ્ર મામલો?
વાયરલ થઈ રહેલા આ પોસ્ટમાં નીતિન ગડકરીની તસવીર છે અને તેના પર લખ્યું છે કે દેશભરના પેટ્રોલ પંચ હવે પેટ્રોલમાં 15થી 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રિણ કરી રહ્યાં છે. ઇથેનોલ પાણીમાં દ્વાવ્ય થઈ જાય છે અને તેના કારણે ફ્યૂલ ટેંકમાં પાણી અને મોઇસ્ચર હોવાથી પરેશાની આવી જાય છે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે ટાંકીની સફાઈ અને ગોડી ધોવા સમયે ધ્યાન રાખો. બાકી અમારી કોઈ જવાબદારી હશે નહીં. સાથે પોસ્ટરમાં તે પણ લખ્યું છે કે આ ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલથી ગાડી ચલાવવા સમયે જર્કિંગનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
🚨 Fake News Alert!
⚠️ Social media posts are falsely claiming that petrol pumps across India have installed hoardings cautioning customers against the use of Ethanol Blended Petrol (E20).#PIBFactCheck
❌ Beware! No such hoarding has been displayed at Retail Petrol Outlets.… pic.twitter.com/NrAyIMiT6T
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2026
વાયરલ થઈ રહી છે પોસ્ટ
આ પોસ્ટરની સાથે એક X એકાઉન્ટર યુઝર્સની પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં લખ્યું છે કે સવારી હવે સામાનની ખુદ જવાબદાર છે. ઇથેનોલની રોજેરોજની ફરિયાદોથી કંટાળી આખરે ગડકરીનો ઐતિહાસિક નિર્ણય. હવે બધા પેટ્રોલ પંપ પર ઈ20 મિક્સ પેટ્રોલના ઉપયોગને લઈને ચેતવણી લગાવી દેવામાં આવી છે. હવે જણાવો સરકારને ખ્યાલ છે કે ઇથેનોલ ગાડીઓ ખરાબ કરી રહ્યું છે છતાં લોકો પર થોપવામાં આવ્યું છે. શું સરકારની જનતા પ્રત્યે કોઈ જવાબદારી નથી?
શું છે સત્ય?
પીઆઈબીએ પોતાના સત્તાવાર X હેન્ડલ પર ફેક્ટ ચેકમાં જણાવ્યું કે રિટેલ પેટ્રોલ આઉટલેટ્સ પર આવું કોઈ હોર્ડિંગ લગાવવામાં આવ્યું નથી. આ સમાચાર અને તસવીર ખોટા છે. સરકારી એજન્સીએ લખ્યું કે ઈથેનોલ-બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ BIS ના માપદંડોમાં છે અને ઇથેનોલ અને પેટ્રોલ સંપૂર્ણ રીતે દ્રાવ્ય છે અને નિર્ધારિત ધોરણોને પૂર્ણ કરતું બળતણ અલગ થતું નથી કે સ્તરો બનાવતું નથી.
પીઆઈબી અનુસાર આ મોર્ડન ગાડીઓ એવા ફીચર્સ અને સુરક્ષા ઉપાયોથી લેસ હોય છે જે ફ્યૂલ ટેંકમાં પાણી જવાથી રોકે છે અને ઈ20 પેટ્રોલના લોન્ચ બાદથી ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગને કારણે એન્જિન ફેલ થઈ ગયું કે ગાડી ખરાબ થવાનો કોઈ મામલો સામે આવ્યો નથી.