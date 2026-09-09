/Instagram પર શેર કરવા 80 લુક ફિલ્ટરવાળા ફોટો કેવી રીતે બનાવવા ? આ રહ્યા ઈઝી Steps

Instagram 80s Trend: સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઈંસ્ટાગ્રામ પર છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી 80 લુક ના ફોટો શેર કરવાનો ટ્રેંડ ચાલી રહ્યો છે. લોકો પોતાની તસવીરોને એવા ફોટોમાં કંવર્ટ કરી રહ્યા છે જાણે તેઓ 80s માં હોય આ પ્રકારના ફોટો ઈંસ્ટાગ્રામના કોઈ ફિલ્ટરથી નથી બનતા. આ ફોટો બનાવવા માટે ChatGPT ની મદદ લેવી પડે છે. તમને ChatGPT યુઝ કરીને આ ફોટો કેવી રીતે બનાવવા નથી આવડતું તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ.
ઈંસ્ટાગ્રામ પર લોકો સ્ટોરીમાં પોતાના 80 લુકના ફોટો શેર કરે છે અને તેમાં એડ યોર્સ એવો વિકલ્પ પણ દેખાય છે. તો ચાલો જાણીએ આ ટ્રેંડ કઈ રીતે ફોલો કરવો. આ ફોટોની ખાસ વાત એ છે કે તેમાં તમારો નવો ફોટો બોલીવુડ ફિલ્મોના એક્ટર એક્ટ્રેસ જેવો દેખાશે. એવું લાગશે જાણે તમે જૂનો આલ્બમ જોઈ રહ્યા હોય.
ChatGPT 80 લુકમાં ફોટો કેવી રીતે બનાવવો ?
- સૌથી પહેલા પોતાનો એક ક્લીયર ફોટો પસંદ કરો.
- ફોટોને ChatGPT માં અપલોડ કરો.
- ChatGPT ને ફોટોને 80 ના દાયકા પ્રમાણે એડિટ કરવા કમાન્ડ આપો.
- પ્રોમ્પ્ટમાં હેરસ્ટાઈલ, કપડા, બેક ગ્રાઉન્ડ કેવું જોઈએ છે તે જણાવો.
- ChatGPT જે ફોટો આપે તે પસંદ ન આવે તો તેમાં તમારી ઈચ્છા અનુસારના સુધારા કરાવો.
- ChatGPT તમારા નોર્મલ ફોટોને તમારી પસંદગી અનુસાર સુધારી દેશે. ત્યારબાદ તમે ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી શકે છે.
ChatGPT દ્વારા બનાવેલા ફોટોમાં ઘણીવાર ફેરફાર પણ થઈ જાય છે. ચહેરો બદલી જાય છે, હાથ, આંગળી, આંખની બનાવટમાં ફેરફાર હોય છે તો સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરતાં પહેલા ફોટો ચેક કરી લેવો.
મહત્વપૂર્ણ છે કે સોશિયલ મીડિયા પર આ પ્રકારના ફોટો ફિલ્ટરના ટ્રેંડ સમયે સમયે વાયરલ થતા હોય છે. આ પહેલા પણ રેટ્રો લુક ક્રિએટ કરવાનો ટ્રેંડ હતો. હવે ફરી એકવાર 80s નો લુક ક્રિએટ કરવાનો ટ્રેંડ વાયરલ થયો છે. લોકોને આ ટ્રેંડ 8કદાચ એટલે પણ પસંદ પડી રહ્યો છે કે તેઓ જોઈ શકે છે કે 80 ના ફેશન ટ્રેંડમાં તેઓ કેવા લાગી રહ્યા છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)