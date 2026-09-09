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Instagram પર શેર કરવા 80 લુક ફિલ્ટરવાળા ફોટો કેવી રીતે બનાવવા ? આ રહ્યા ઈઝી Steps

Instagram 80s Trend: સોશિયલ મીડિયા પર તમારા ફ્રેન્ડ્સ 80 લુક ફિલ્ટરવાળા ફોટો શેર કરી રહ્યા છે અને તમને ખબર નથી કે આવા ફોટો કેવી રીતે ક્રિએટ કરવા ? તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ 80 લુકના ફોટો કેવી રીતે બનાવવા અને શેર કરવા. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 09, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:28 PM IST
Instagram પર શેર કરવા 80 લુક ફિલ્ટરવાળા ફોટો કેવી રીતે બનાવવા ? આ રહ્યા ઈઝી Steps

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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