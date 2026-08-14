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અલ નીનો તોડશે બધા રેકોર્ડ! 2026ના અંતમાં આવશે 70 વર્ષની સૌથી મોટી કુદરતી આફત?

El Nino warning 2026: હવામાનશાસ્ત્રીઓએ 2026ના અંત અને 2027ની શરૂઆતમાં એક મોટું રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. યુએસ ઓશનિક એન્ડ એટમોસ્ફેરિક એડમિનિસ્ટ્રેશન (NOAA)ના એક નવા અહેવાલ મુજબ, આ ઘટના 1950 પછીના તમામ રેકોર્ડ તોડી શકે છે, જે ભારત સહિત વિશ્વભરના હવામાન અને ચોમાસાને ગંભીર અસર કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 14, 2026, 09:43 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:43 PM IST
અલ નીનો તોડશે બધા રેકોર્ડ! 2026ના અંતમાં આવશે 70 વર્ષની સૌથી મોટી કુદરતી આફત?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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