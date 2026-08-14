/અલ નીનો તોડશે બધા રેકોર્ડ! 2026ના અંતમાં આવશે 70 વર્ષની સૌથી મોટી કુદરતી આફત?

El Nino warning 2026: વિશ્વભરના હવામાન પેટર્ન ફરી એકવાર એક મોટા ખતરા તરફ ઈશારો કરી રહ્યા છે. પેસિફિક મહાસાગરમાં એક ખૂબ જ ખતરનાક અલ નીનો રચાઈ રહ્યો છે, જે 2026ના અંત સુધીમાં રેકોર્ડબ્રેક લેવલ સુધી પહોંચવાની 90 ટકાથી વધુ શક્યતા ધરાવે છે. વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે આ ફક્ત ગરમી અથવા દુષ્કાળનો સંકેત નથી, પરંતુ છેલ્લા 70 વર્ષોમાં સૌથી વિનાશક આબોહવા સંકટ સાબિત થઈ શકે છે. યુએસ હવામાન એજન્સીએ સુપર અલ નીનો વિશે ખતરનાક ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે.
યુએસ નેશનલ ઓશનિક એન્ડ એટમોસ્ફેરિક એડમિનિસ્ટ્રેશન (NOAA)ના એક નવા અહેવાલ મુજબ, છેલ્લા મહિનાથી પૂર્વીય પેસિફિક મહાસાગરમાં સમુદ્રનું તાપમાન સતત વધી રહ્યું છે. વિષુવવૃત્તીય પેસિફિકના કેટલાક ભાગોમાં સમુદ્રની સપાટીનું તાપમાન સામાન્ય કરતા 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ નોંધાયું છે. વધુમાં, સમુદ્રની અંદર ગરમ પાણીના સ્તરો લેવલો છે, જે ભવિષ્યમાં આ પેટર્નને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે.
વિશ્વભરમાં હવામાન પર અસરો
પેસિફિક મહાસાગરની આસપાસ હવામાનમાં ફેરફાર પહેલાથી જ આ પરિવર્તનના સંકેતો બતાવી રહ્યા છે:
મધ્ય અને પૂર્વીય પેસિફિકમાં વરસાદની પ્રવૃત્તિમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
ઇન્ડોનેશિયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં, વરસાદ સામાન્ય કરતા ઘણો ઓછો છે અને દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિઓ વિકસી રહી છે.
ઉષ્ણકટિબંધીય પ્રદેશમાં પવનની પેટર્નમાં ફેરફાર સ્પષ્ટપણે અલ નિનોના મજબૂત થવાનો સંકેત આપે છે.
1950થી સ્થાપિત તમામ રેકોર્ડ તૂટી જવાની શક્યતા છે.
હવામાન મોડેલો આગાહી કરી છે કે આ પરિસ્થિતિ 2026ના અંતથી 2027ની શરૂઆતમાં ચાલુ રહેશે. હવામાનશાસ્ત્રીઓ માને છે કે અલ નિનો મજબૂત થવાની 69 ટકા શક્યતા છે. જો આવું થાય, તો તે 1950માં એડવાન્સ ટ્રેકિંગ શરૂ થયા પછીની સૌથી ગંભીર અલ નિનો ઘટનાઓમાંની એક હોઈ શકે છે.
અલ નિનો શું છે?
જ્યારે મધ્ય અને પૂર્વીય પ્રશાંત મહાસાગરના પાણી અસામાન્ય રીતે ગરમ થઈ જાય છે, ત્યારે આ કુદરતી ઘટનાને અલ નીનો કહેવામાં આવે છે. તે સમગ્ર વિશ્વમાં ચોમાસા, દુષ્કાળ, ભારે ગરમી અને તોફાનની પેટર્નને સીધી અસર કરે છે.
વૈજ્ઞાનિકો એમ પણ કહે છે કે મજબૂત અલ નીનોનો અર્થ એ નથી કે દરેક જગ્યાએ સમાન અસર થાય. તેની અસરો વિવિધ દેશો અને પ્રદેશોમાં સ્થાનિક પરિસ્થિતિઓ પર પણ આધાર રાખશે. હવામાનશાસ્ત્રીઓ સતત આનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, અને સપ્ટેમ્બરમાં નવો ડેટા બહાર પાડવામાં આવશે.