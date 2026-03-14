દેશની સૌથી સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક કાર પર મળી રહ્યું છે 60,000 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ, જાણો નવી કિંમત
MG મોટર ઇન્ડિયાએ માર્ચ 2026 માટે તેની કાર પર ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. આ ડિસ્કાઉન્ટ સ્કીમમાં કંપનીની ઓફરોમાં Comet EV - દેશની સૌથી સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક કારનો સમાવેશ થાય છે. કંપની આ મોડેલ પર 60,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે.
MG મોટર ઇન્ડિયાએ માર્ચ 2026 માટે તેની ગાડીઓ પર ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર્સની જાહેરાત કરી છે. આ ડિસ્કાઉન્ટ કંપનીની Comet EV હાલમાં દેશની સૌથી સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક કાર પર પણ મળી રહ્યું છે. કંપની આ મોડેલ પર 60,000 સુધીના લાભો ઓફર કરી રહી છે. આ લાભોમાં 10,000નું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ, 20,000 સુધીનું એક્સચેન્જ બોનસ, 20,000નું લોયલ્ટી બોનસ અને 10,000ની કોર્પોરેટ ઓફરનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, દક્ષિણ ભારતના ગ્રાહકો આ કાર પર 35,000નું વધારાનું રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે, જેનાથી કુલ ડિસ્કાઉન્ટ 85,000 સુધી પહોંચી શકે છે.
MG Comet EVની કિંમત
MG કોમેટ એક કોમ્પેક્ટ, બે-દરવાજાવાળી ઇલેક્ટ્રિક કાર છે જે 17.3 kWh બેટરી પેક દ્વારા સંચાલિત છે. તેની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ 230 કિમી છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.62 લાખથી 9.99 લાખ સુધીની છે. ભારતીય બજારમાં તે ટાટા ટિગોર EV સાથે સીધી સ્પર્ધા કરે છે. ટાટા મોટર્સ હાલમાં આ સેગમેન્ટમાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે એમજી મોટર તેના પછી બીજા ક્રમે છે.
MG Comet EVના ફીચર્સ
તેની ડિઝાઇન Wuling Air EV જેવી છે. Comet EV લંબાઈમાં 2974mm, પહોળાઈમાં 1505mm અને ઊંચાઈમાં 1640mm છે. તેનો વ્હીલબેઝ 2010mm છે. ટર્નિંગ રેડિયસ ફક્ત 4.2 મીટર છે. વ્યસ્ત રસ્તાઓ પર વાહન ચલાવવા અથવા સાંકડી જગ્યાઓમાં પાર્કિંગ માટે એક શાનદાર કાર છે. MG Comet EVમાં ફ્રન્ટ ગ્રિલ, LED સ્ટ્રીપ અને આકર્ષક હેડલેમ્પ્સ છે. તેમાં મોટા દરવાજા, સ્પોર્ટી એલોય વ્હીલ્સ અને ફ્લેટ રીઅર સેક્શન પણ છે.
તે 10.25-ઇંચ સ્ક્રીન, ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટરથી સજ્જ છે. તે મ્યુઝિક પ્લેબેક, ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન, હવામાન માહિતી અને રીઅલ-ટાઇમ ટ્રાફિક અપડેટ્સ જેવી સુવિધાઓ આપે છે.
MG Comet EV GSEV પ્લેટફોર્મ પર આધારિત છે. તે ખાસ કરીને શહેરી મુસાફરોની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. જો કે, તેના કોમ્પેક્ટ પરિમાણોને કારણે કાર થોડી નાજુક દેખાઈ શકે છે. તેમાં 145/70 ટાયર સાથે ફીટ કરેલા 12-ઇંચના વ્હીલ્સ છે. આગળના વ્હીલ્સ ડિસ્ક બ્રેક્સથી સજ્જ છે, જ્યારે પાછળના વ્હીલ્સ ડ્રમ બ્રેક્સથી સજ્જ છે.
નોંધ - આ ગાડી પર ડિસ્કાઉન્ટ દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ હોઈ શકે છે.
