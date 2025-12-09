દેશની ટોપ EV કાર પર 7 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ, Tata, Mahindra થી Hyundai સુધી... જાણો કઈ કાર પર કેટલો ફાયદો
electric car price in India: દેશમાં વિવિધ ઇલેક્ટ્રિક કાર પર ડીલરો નોંધપાત્ર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યા છે. આ મોડેલો ટોચની ઇલેક્ટ્રિક કાર છે જેની ખૂબ માંગ છે.
ડિસેમ્બરનો મહિનો ચાલી રહ્યો છે. વર્ષ 2025 ખતમ થવાનું છે. તેવામાં ઓટો કંપનીઓ તરફથી ભારે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ સાચારમાં અમે તમને ઈલેક્ટ્રિક કાર પર મળનાર ડિસ્કાઉન્ટ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. જો તમે આ મહિને કોઈ ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો કેટલાક મોડલ પર તમને 7 લાખ સુધીનો લાભ મળી સકે છે. તેમાં બેંક ડિસ્કાઉન્ટ્સ અને રિપ્લેસમેન્ટ ઓફર્સ સામેલ છે.
મહત્વનું છે કે જે ગાડીઓ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે, તેમાં Tata Tiago EV, Tata Nexon EV, Tata Punch EV, Tata Curvv EV, Mahindra and Mahindra XEV 9e, Mahindra and Mahindra BE 6 અને Hyundai Ioniq 6 સામેલ છે.
કંપનીઓ કેમ આપી રહી છે ડિસ્કાઉન્ટ?
મહત્વનું છે કે વર્ષના અંતમાં ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓ સસ્તી થઈ ગઈ છે. ઈલેક્ટ્રિક કાર પર ઘણા ડીલર્સ અને કંપનીઓ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યાં છે. ડિમાન્ડ રિવાઇવ કરવા માટે ઓફર આપવામાં આવી રહી છે. તો GST બાદ ICE ની માંગ વધી રહી છે. આ સિવાય નવા વર્ષમાં કિંમતો વધતા પહેલા ઈન્વેન્ટરી ક્લિયર કરવા પર પણ ફોકસ છે, જેના કારણે ભારે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
₹7 લાખ સુધીનો બેનિફિટ
1. Tata Tiago EV
શરૂઆતી કિંમતઃ લગભગ ₹7.99 લાખ
બેટરી ઓપ્શનઃ 19.2 kWh અને 24 kWh
રેન્જઃ 223-293 km
ચાર્જિંગઃ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ (DC ફાસ્ટ ચાર્જરથી 60 મિનિટમાં 10-80%)
ફીચર્સઃ 7-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, મલ્ટી-મોડ રીઝન બ્રેકિંગ
સેફ્ટીઃ ડુઅલ એરબેગ, ABS+EBD, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર
2. Tata Nexon EV
શરૂઆતની કિંમત: આશરે ₹14.49 લાખ
બેટરી વિકલ્પો: 30 kWh (MR) અને 45 kWh (LR)
રેન્જ: 325-465 કિમી (ARAI)
ઝડપી ચાર્જિંગ: 54 મિનિટમાં 10-80%
વિશેષતાઓ: 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વેન્ટિલેટેડ સીટો, ૩૬૦° કેમેરા, વાયરલેસ એન્ડ્રોઇડ ઓટો/કારપ્લે
સુરક્ષા: ૫-સ્ટાર ગ્લોબલ NCAP, ૬ એરબેગ્સ, ESP, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ
3. Tata Punch EV
શરૂઆતની કિંમત: ₹9.99 લાખ
બેટરી: 25 kWh અને 35 kWh
રેન્જ: 315–421 કિમી
ઝડપી ચાર્જિંગ: 10–80% ~ 56 મિનિટ
વિશેષતાઓ: 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, સનરૂફ, ડિજિટલ ક્લસ્ટર, મલ્ટી-લાઇટિંગ થીમ
સુરક્ષા: 5-સ્ટાર ભારત NCAP, 6 એરબેગ્સ, ABS, ESC, હિલ-હોલ્ડ
4. Tata Curvv EV
શરૂઆતની કિંમત: ₹17.49 લાખથી શરૂ
બેટરી: 45 kWh અને 55 kWh
રેન્જ: 585 કિમી
ઝડપી ચાર્જિંગ: 40 મિનિટમાં 10-100% ચાર્જિંગ, 70 kW DC ફાસ્ટ ચાર્જર સાથે
વિશેષતાઓ: 12.3-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, પેનોરેમિક સનરૂફ, ADAS લેવલ 2, ડિજિટલ ક્લસ્ટર
સુરક્ષા: 6 એરબેગ્સ, ESC, 360° કેમેરા, ADAS ફંક્શન્સ (AEB, લેન આસિસ્ટ)
5. Mahindra XEV 9e
શરૂઆતની કિંમત: ₹21.90 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)
બેટરી વિકલ્પો: 59 kWh અથવા 79 kWh.
રેન્જ (દાવો કરેલ): 542–656 કિમી (દાવો કરેલ)
ઉત્તમ લક્ઝરી/સુવિધાઓ: ત્રણ 12.3-ઇંચ ડિસ્પ્લે, 663 લિટર બૂટ સ્પેસ, ચમકદાર હેન્ડલ્સ અને આકારની "કેચ" ડિઝાઇન, લેવલ-2 ADAS સપોર્ટ
પાવર: 282 bhp (79 kWh વેરિઅન્ટ), 380 Nm ટોર્ક, 5-સીટર SUV - EV પ્લેટફોર્મ
6. Mahindra BE 6
શરૂઆતની કિંમત: ₹18.90 લાખ
બેટરી વિકલ્પો: 59 kWh અને 79 kWh
દાવો કરાયેલ રેન્જ: 683 કિમી
પાવર અને મોટર: 282 bhp, 380 Nm ટોર્ક, 5-સીટર SUV
હોમ ચાર્જિંગ અને ફાસ્ટ ચાર્જિંગ: 11.2 kW / 7.2 kW AC ચાર્જર વિકલ્પો (ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે), DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ
આંતરિક/સુવિધાઓ: ડ્યુઅલ 12.3-ઇંચ ડિસ્પ્લે, પેનોરેમિક સનરૂફ, પ્રીમિયમ અપહોલ્સ્ટરી, 455 લિટર બૂટ સ્પેસ
7. Hyundai Ioniq 6
શરૂઆતી કિંમતઃ લગભગ ₹69–71 લાખ
બેટરીઃ 77.4 kWh અને 84 kWh
રેન્જઃ 680 km (WLTP) સુધી
ફાસ્ટ ચાર્જિંગઃ 18 મિનિટમાં 10–80%
ફીચર્સઃ 12.3 ઇંચ ડુઅલ સ્ક્રીન, ADAS, પ્રીમિયમ ઈવી પ્લેટફોર્મ (E-GMP), એયરોડાયનેમિક ડિઝાઇન
સેફ્ટીઃ 5-Star Euro NCAP, 7 એરબેગ, ADAS (AEB, Lane Assist, Smart Cruise)
