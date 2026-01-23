હવે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાંથી પણ આવશે એન્જિનનો અવાજ, સરકાર લાવી રહી છે નવો નિયમ
Electric Car AI Noise: આર્ટિફિશિયલ વ્હીકલ એલર્ટિંગ સિસ્ટમ (AVAS) એક એવી ટેકનોલોજી છે, જે ઇલેક્ટ્રિક વાહન જ્યારે ધીમી ગતિએ ચાલતું હોય ત્યારે એક આર્ટિફિશિયલ અવાજ પેદા કરે છે. આ નિયમ ટુ-વ્હીલર, થ્રી-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર એમ તમામ શ્રેણીના ઇલેક્ટ્રિક વાહનો પર સમાન રીતે લાગુ થશે.
Electric Car AI Noise: ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs)ની સૌથી મોટી ખાસિયત તેમનું શાંત અને અવાજ વગર ચાલવું છે, પરંતુ આ જ શાંતિ ભારતીય રસ્તાઓ પર પગપાળા ચાલનારાઓ અને સાયકલ સવારો માટે જોખમી બની રહી છે. ભારત જેવા ગીચ વસ્તી ધરાવતા દેશમાં લોકો વાહનોની હાજરી તેમના એન્જિનના અવાજ પરથી ઓળખે છે. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (ARAI)એ હવે ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે 'આર્ટિફિશિયલ સાઉન્ડ એલર્ટ' (AVAS) અનિવાર્ય કરી દીધું છે, જે ઓક્ટોબર 2026થી અમલમાં આવશે.
શું છે AVAS અને તે કેવી રીતે કામ કરશે?
આર્ટિફિશિયલ વ્હીકલ એલર્ટિંગ સિસ્ટમ (AVAS) એક એવી ટેકનોલોજી છે, જે ઇલેક્ટ્રિક વાહન ધીમી ગતિએ હોય ત્યારે આર્ટિફિશિયલ અવાજ પેદા કરે છે. આ નિયમ ટુ-વ્હીલર, થ્રી-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર એમ તમામ શ્રેણીના ઇલેક્ટ્રિક વાહનો પર સમાન રીતે લાગુ થશે. જ્યારે વાહનની સ્પીડ 20 કિમી/કલાક અથવા તેનાથી ઓછી હશે, ત્યારે આ સિસ્ટમ એક લો-લેવલનો આર્ટિફિશિયલ અવાજ કાઢશે, જેથી આસપાસના લોકોને વાહન આવી રહ્યાનો સંકેત મળી શકે.
પગપાળા મુસાફરો અને બાળકો માટે જીવનરક્ષક
EVનું એન્જિન અવાજ કરતું નથી, જેના કારણે ભીડભાડવાળા અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં અકસ્માતની શક્યતા વધી જાય છે. ખાસ કરીને શાળાએ જતા બાળકો અને વૃદ્ધો, જેઓ વાહનનું અંતર તેના અવાજ પરથી લગાવે છે, તેમના માટે આ નવો નિયમ સુરક્ષા કવચ તરીકે કામ કરશે. આ અવાજ એવો હશે જે સ્પષ્ટ સંભળાશે, પરંતુ નોઈઝ પ્રદૂષણ (Noise Pollution) નહીં ફેલાવે, જેના કારણે રસ્તા પર સુરક્ષા અને શાંતિની વચ્ચે સંતુલન બનેલું રહેશે.
ભારતીય બજારમાં તૈયારી
ભારતમાં ઘણા EV નિર્માતા પહેલેથી જ પોતાની ગાડીઓમાં સુરક્ષા માટે આર્ટિફિશિયલ સાઉન્ડ સિસ્ટમ આપી રહ્યા છે, પરંતુ હવે તેને સરકારી રીતે અનિવાર્ય કરવામાં આવી છે. આ પગલું ભારતના વધતા જતા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી માળખાનો એક ભાગ છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય જાહેર સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. આ બદલાવથી શહેરી ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં અકસ્માતો તો ઘટશે જ, પણ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોમાં લોકોનો વિશ્વાસ પણ વધશે.
નોઈઝ પોલ્યૂશન વગર સારી સુરક્ષા
ARAIએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ અવાજ કુદરતી અવાજો કરતા અલગ અને સ્પષ્ટ હશે, છતાં તે એટલો તીવ્ર નહીં હોય કે જે ઘોંઘાટનું કારણ બને. આ વ્યવસ્થાથી ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની શાંત ડ્રાઇવિંગનો આનંદ પણ જળવાઈ રહેશે અને રાહદારીઓ પણ સુરક્ષિત રહેશે. ઓક્ટોબર 2026થી ભારતના રસ્તાઓ પર દોડતું દરેક નવું ઇલેક્ટ્રિક વાહન આ નવી 'ઓળખ' સાથે જોવા મળશે.
