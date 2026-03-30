પેટ્રોલ કે ઇલેક્ટ્રિક... કયું સ્કૂટર ખરીદવું ? જો તમને પણ છે આ સવાલ તો જાણી લો જવાબ

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyપેટ્રોલ કે ઇલેક્ટ્રિક... કયું સ્કૂટર ખરીદવું ? જો તમને પણ છે આ સવાલ તો જાણી લો જવાબ

Petrol vs Electric Scooter : જો તમે 2026માં નવું સ્કૂટર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે. હવે તમે પેટ્રોલ અથવા બેટરીથી ચાલતું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પસંદ કરી શકો છો. જો કે, પ્રશ્ન એ રહે છે કે લાંબા ગાળે કયું સ્કૂટર વધુ ફાયદાકારક સાબિત થશે ? ત્યારે આજે અમે તમને આ લેખમાં પ્રાઇસ, મેન્ટેનન્સ અને રનિંગ કોસ્ટની દ્રષ્ટિએ જણાવીશું કે કયું સ્કૂટર બેસ્ટ છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 30, 2026, 01:52 PM IST
Petrol vs Electric Scooter : છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરના વેચાણમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. 2026માં સ્કૂટર ખરીદવાનો નિર્ણય હવે ફક્ત પેટ્રોલ અને ઇલેક્ટ્રિક વચ્ચે પસંદગી કરવાનો પ્રશ્ન નથી. તેના બદલે આ નિર્ણય તમારા ઉપયોગની રીત, બજેટ અને તમારા શહેરની જીવનશૈલી પર આધાર રાખે છે. 

એક તરફ, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ઓછી રનિંગ કોસ્ટ આપે છે, તો બીજી તરફ પેટ્રોલ સ્કૂટર લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે બેસ્ટ છે. આ સંદર્ભને ધ્યાનમાં રાખીને, પ્રશ્ન ઊભો થાય કે કયું સ્કૂટર ઇલેક્ટ્રિક કે પેટ્રોલ ? બેમાંથી કયો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે તે નક્કી કરવા માટે આ લેખમાં પ્રાઇસ, મેન્ટેનન્સ અને રનિંગ કોસ્ટ વિશે જાણીશું, જેના પરથી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે તમારે કયું સ્કૂટર ખરીદવું જોઈએ.

પેટ્રોલ અને ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની કિંમત

ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની સરેરાશ પ્રારંભિક કિંમત આશરે ₹90,000 થી ₹100,000 સુધીની હોય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં આ આંકડો ₹150,000 સુધી વધી શકે છે. જો કે, વિવિધ રાજ્યોમાં ઉપલબ્ધ સરકારી સબસિડીને કારણે તે નોંધપાત્ર રીતે વધુ સસ્તું પડે છે. વધુમાં "બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ" સબ્સ્ક્રિપ્શન મોડેલ્સને કારણે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની માલિકીની કુલ કિંમત પેટ્રોલ સ્કૂટર કરતા લગભગ અડધી થઈ ગઈ છે. પરિણામે સ્કૂટર હવે ₹50,000 જેટલી કિંમતે પણ મળે છે.

બીજી બાજુ જ્યારે પેટ્રોલ સ્કૂટરની વાત આવે છે, ત્યારે તમે તેને ₹80,000ની પ્રારંભિક એક્સ-શોરૂમ કિંમતે ખરીદી શકો છો. આનો અર્થ એ છે કે ઇલેક્ટ્રિક અને પેટ્રોલ સ્કૂટર બંને માટે પ્રારંભિક કિંમતો હવે લગભગ સમાન થઈ ગઈ છે. એક સમયે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખરીદવું મોંઘુ હતું. જોકે, 2026માં તેની કિંમતો પેટ્રોલ સ્કૂટરની કિંમતો લગભગ સમાન થઈ ગઈ છે.

રનિંગ કોસ્ટ

રનિંગ કોસ્ટમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનો એક અલગ ફાયદો છે. ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરનો રનિંગ કોસ્ટ પ્રતિ કિલોમીટર 20 થી 40 પૈસા સુધીની હોય છે. તેનાથી વિપરીત પેટ્રોલ સ્કૂટરની રનિંગ કોસ્ટ પ્રતિ કિલોમીટર ₹2 અને ₹2.50ની વચ્ચે આવે છે. જો તમે મહિનામાં 1,000 કિલોમીટર સ્કૂટર ચલાવો છો, તો ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પરનો તમારો ખર્ચ ₹200 થી ₹300ની વચ્ચે હશે. બીજી બાજુ પેટ્રોલ સ્કૂટર માટે આ ખર્ચ ₹2,000થી વધુ થઈ શકે છે.

મેન્ટેનન્સ 

ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરને એન્જિન ઓઇલની જરૂર નથી. વધુમાં ઓછા પાર્ટ્સ બદલવાની જરૂર પડે છે, જેના કારણે તેનું મેન્ટેનન્સ ઓછું છે. તેનાથી વિપરીત પેટ્રોલ સ્કૂટરને નિયમિત સર્વિસિંગ દરમિયાન ઓઈલ અને ફિલ્ટરના ખર્ચ સહિત વિવિધ ખર્ચ થાય છે, જેના કારણે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની તુલનામાં પેટ્રોલ સ્કૂટરમાં એકંદર મેન્ટેનન્સ ખર્ચ વધારે થાય છે.

તમે ઘરે બેઠા જ ઇ-સ્કૂટરને સરળતાથી ચાર્જ કરી શકો છો. ઘણા સ્કૂટરમાં બહાર કાઢી શકાય તેવી બેટરી હોય છે, જેનાથી તમે તેને બહાર કાઢીને તમારા એપાર્ટમેન્ટની અંદર ચાર્જ કરી શકો છો. તેનાથી વિપરીત પેટ્રોલ સ્કૂટરમાં આ પડકાર નથી. તમે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે તેને ગમે ત્યાં રિફ્યુઅલ કરી શકો છો. લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે પેટ્રોલ સ્કૂટર બેસ્ટ પસંદગી રહે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

