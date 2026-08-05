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માત્ર AC નહીં, ઘરમાં રહેલા આ 5 ગેજેટ્સ પણ ચુપચાપ વધારી રહ્યા છે વીજ બિલ, એકનો તો દરરોજ થાય છે ઉપયોગ

Electricity Bill : મોટાભાગના લોકો એવું વિચારે છે કે ઘરમાં ફક્ત AC જ વીજ બિલ વધારે છે. જો કે, ગીઝર, હેર ડ્રાયર અને ઇન્ડક્શન કુકટોપ જેવા નાના ગેજેટ્સમાં પણ AC કરતા વધુ વોટેજ રેટિંગ હોય છે. આ દરેક ગેજેટ્સ કેટલી વીજળી વાપરે છે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 05, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:22 PM IST
માત્ર AC નહીં, ઘરમાં રહેલા આ 5 ગેજેટ્સ પણ ચુપચાપ વધારી રહ્યા છે વીજ બિલ, એકનો તો દરરોજ થાય છે ઉપયોગ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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