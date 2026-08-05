/માત્ર AC નહીં, ઘરમાં રહેલા આ 5 ગેજેટ્સ પણ ચુપચાપ વધારી રહ્યા છે વીજ બિલ, એકનો તો દરરોજ થાય છે ઉપયોગ

Electricity Bill : ઘણીવાર લોકોને લાગે છે કે AC ચલાવવાથી તેમનું વીજ બિલ વધારે આવે છે. જો કે, વાસ્તવિકતા એ છે કે ઘણા સામાન્ય ઘરગથ્થુ ગેજેટ્સમાં પ્રમાણભૂત 1.5-ટન એસી કરતા વધુ પાવર રેટિંગ હોય છે. એસીનું બિલ વધારે આવે છે કારણ કે યુનિટ ઘણા કલાકો સુધી સતત ચાલે છે, જ્યારે અન્ય હાઈ-વોટેજ ગેજેટ્સ ટૂંકા ગાળા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હોવા છતાં વીજળીના વપરાશમાં વધારો કરે છે.
વોટર હીટર અને ગીઝર
શિયાળા દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા વોટર હીટર અથવા ગીઝર જેવા ગેજેટ્સમાં સૌથી વધુ વીજળી ખેંચાય છે. એક ગીઝરનું પાવર રેટિંગ સામાન્ય રીતે લગભગ 3000 વોટ હોય છે. જો એક કલાક સતત ચલાવવામાં આવે તો, તે લગભગ 3 યુનિટ વીજળીનો વપરાશ કરી શકે છે. જો કે, તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે મર્યાદિત સમય માટે થતો હોવાથી, બિલ પર તેની અસર એસી જેટલી દેખાતી નથી.
હેર ડ્રાયર
નાના કદનું હોવા છતાં હેર ડ્રાયર નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વીજળી વાપરે છે. સામાન્ય રીતે તેનું પાવર રેટિંગ લગભગ 2200 વોટ હોય છે, એટલે કે જો તે એક કલાક સતત ચલાવવામાં આવે તો તે 2.2 યુનિટ વીજળી વાપરે છે. રોજિંદા જીવનમાં તેનો ઉપયોગ ફક્ત થોડી મિનિટો માટે થાય છે, છતાં તે ટૂંકા ગાળામાં નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વીજળી ખેંચે છે.
ઇન્ડક્શન કુકટોપ અને ઇલેક્ટ્રિક કેટલ
ઇન્ડક્શન કુકટોપને ઝડપથી ખોરાક રાંધવા માટે મોટી માત્રામાં વીજળીની જરૂર પડે છે. તેમાં સામાન્ય રીતે લગભગ 2100 વોટનો પાવર રેટિંગ હોય છે અને તે પ્રતિ કલાક આશરે 2.1 યુનિટ વીજળી વાપરે છે. તેવી જ રીતે ઉકળતા પાણી માટે વપરાતી ઇલેક્ટ્રિક કેટલ 2,200 વોટ પર ચાલે છે. તે એક કલાકમાં 2.2 યુનિટ વીજળી વાપરી શકે છે. જો કે, તે ટૂંકા ગાળા માટે ચાલે છે, તેથી માસિક વીજળી બિલ પર તેની અસર મર્યાદિત રહે છે.
માઈક્રોવેવ ઓવન
માઈક્રોવેવ ઓવનનું પાવર રેટિંગ પ્રમાણભૂત 1.5-ટન AC કરતા વધારે છે. તે આશરે 2,100 વોટથી ચાલે છે અને એક કલાક ચલાવવામાં આવે તો 2.1 યુનિટ વીજળીનો વપરાશ કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે તેનો ઉપયોગ ખોરાક ગરમ કરવા માટે માત્ર થોડી મિનિટો માટે જ થતો હોવાથી, તેનો કુલ વપરાશ ACની તુલનામાં ઓછો રહે છે. જો તમે તમારું વીજળી બિલ ઘટાડવા માંગતા હો, તો આ ગેજેટ્સનો ઉપયોગ ઓછો કરો.