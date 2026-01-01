Prev
YouTube ની જેમ એક્સ (Twitter) પર પણ કરી શકાશે કમાણી, ક્રિએટર્સને વધુ એક ફાયદો થશે

YouTube VS X: શું એલોન મસ્ક યુટ્યુબની જેમ પૈસા કમાવવાના રસ્તા ખોલશે? સર્જકોને ફાયદો થશે, યોજના વિશે જાણો?

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:09 PM IST

Elon Musk VS YouTube: જો ક્રિએટર્સ અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર્સને યુટ્યુબ કરતાં X પર વધુ પૈસા મળવા લાગે તો શું થાય? હકીકતમાં, એલન મસ્કે આ અંગે સ્પષ્ટ સંકેતો આપ્યા છે. તેમણે X પર પોસ્ટ કરીને સૂચવ્યું હતું કે સર્જકોને યુટ્યુબ કરતાં પ્રતિ વપરાશકર્તા વધુ ચૂકવણી કરવી જોઈએ. જેથી સારા સર્જકો X તરફ આકર્ષાય. ત્યારબાદ મસ્કે પોસ્ટનો જવાબ આપતા કહ્યું કે તેઓ આ પર કામ કરશે.

એલન મસ્ક યુટ્યુબ સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે કટિબદ્ધ છે. મસ્કે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, X પર સર્જકોને વધુ ચૂકવણી કરવાના વિચારને સમર્થન આપ્યું છે. તેમનું કહેવું છે કે સર્જકો સાથે ન્યાયી વર્તન થવું જોઈએ. મસ્કે આ નિવેદન એક પોસ્ટના જવાબમાં આપ્યું હતું. જેમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે X એ યુટ્યુબ કરતાં વધુ ચૂકવણી કરવી જોઈએ. જેથી ઉત્તમ અને મૌલિક સામગ્રી બનાવનારા સર્જકો પ્લેટફોર્મ તરફ આકર્ષાય. જો આવું થાય, તો X એક ઉચ્ચ કક્ષાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને સર્જકો માટે આવકનો સ્ત્રોત બની શકે છે.

X 'એવરીથિંગ એપ' બનાવવા માંગે છે
એલોન મસ્ક X ને એક લાક્ષણિક સોશિયલ મીડિયા એપ તરીકે જોતા નથી. તે ઇચ્છે છે કે તે એક એવરીથિંગ એપ બને. એક એવરીથિંગ એપનો અર્થ એ છે કે તમે X પર સોશિયલ મીડિયાનો આનંદ માણી શકો છો, સાથે સાથે પૈસાની લેવડદેવડ, ખરીદી અને અન્ય વિવિધ સેવાઓનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હાલમાં, એવી સુવિધાઓ પર કામ ચાલી રહ્યું છે જે X ની અંદર નાણાકીય વ્યવહારો અને વેપારને સરળ બનાવશે.

X Money પણ એક નવો પ્રયાસ છે
X ટૂંક સમયમાં એક નવી પીઅર-ટુ-પીઅર ચુકવણી સેવા, "X Money" શરૂ કરશે. આ સેવા Visa સાથે ભાગીદારીમાં શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં, આ સેવા પરીક્ષણ તબક્કામાં છે અને તબક્કાવાર રીતે શરૂ કરવામાં આવશે. X Money સાથે, વપરાશકર્તાઓ સરળતાથી ચુકવણી કરી શકશે અને એકબીજાને પૈસા મોકલી શકશે. જેમ આપણે હાલમાં PhonePe અથવા Google Pay એપ્સ સાથે કરીએ છીએ.

શું ક્રિપ્ટોકરન્સીનો પણ સમાવેશ થશે?
જોકે મસ્ક લાંબા સમયથી બિટકોઇન અને ડોજકોઇનના સમર્થક છે, તેમ છતાં હાલમાં X ની નવી નાણાકીય સેવાઓમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીનો સમાવેશ કરવામાં આવી રહ્યો નથી. જો કે, નિષ્ણાતો માને છે કે જેમ જેમ X તેના નાણાકીય ઇકોસિસ્ટમનો વિસ્તાર કરશે, તેમ તેમાં ડિજિટલ ચલણ દ્વારા ચુકવણીની સુવિધા પણ શામેલ થઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો X પ્લેટફોર્મ સંપૂર્ણપણે ક્રાંતિકારી નાણાકીય અને સામાજિક મીડિયા હબ બનશે. નિષ્ણાતો એમ પણ કહે છે કે જો X મસ્કના કહેવા મુજબ સર્જકો માટે ચૂકવણીમાં વધારો કરે છે, તો કડક નિયમો અને નિયમો પણ લાગુ થઈ શકે છે. જોકે, આ બધું ભવિષ્યમાં જ સ્પષ્ટ થશે.

