એલન મસ્કની સ્ટારલિંકે ભારતમાં રિચાર્જ પ્લાનની કરી જાહેરાત, આપશે 30 દિવસ મફત ટ્રાયલ, જાણો
Starlink Recharge Plan: સ્ટારલિંકે ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જાહેર કર્યા છે. કંપનીએ તેના ઘરની યોજનાઓની જાહેરાત કરી છે અને તેની ભારતીય વેબસાઇટ લોન્ચ કરી છે, જેમાં 30 દિવસની મફત ટ્રાયલ છે.
Starlink Recharge Plan: એલોન મસ્કની સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ કંપની, સ્ટારલિંક, ભારતમાં લોન્ચ થઈ ગઈ છે. કંપનીએ ભારત માટે એક સમર્પિત વેબસાઇટ લાઇવસ્ટ્રીમ કરી છે, જેમાં તેની સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ સેવાની કિંમત જાહેર કરવામાં આવી છે.
સ્ટારલિંકની વેબસાઇટ અનુસાર, તેના રહેણાંક યોજનાનો ખર્ચ દર મહિને 8,600 રૂપિયા છે. આ યોજનાની માન્યતા એક મહિનાની છે. જોકે, કંપની એક મહિનાનો મફત ટ્રાયલ પણ આપી રહી છે. જો વપરાશકર્તાઓ સેવાથી સંતુષ્ટ ન હોય, તો કંપની સંપૂર્ણ રકમ પરત કરશે. આ સુવિધા એવા વિસ્તારોમાં હાઇ-સ્પીડ ઇન્ટરનેટ લાવશે જ્યાં હાલમાં મોબાઇલ અને બ્રોડબેન્ડ ઇન્ટરનેટ ઉપલબ્ધ નથી. ભારતમાં સ્ટારલિંકના રોલઆઉટની ઘણા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી છે.
આ કીટની કિંમત 34,000 રૂપિયા હશે
સ્ટારલિંકે ભારત માટે તેની વેબસાઇટ https://starlink.com/in લાઇવસ્ટ્રીમ કરી છે. પ્લાનની કિંમતો આ વેબસાઇટ પર સૂચિબદ્ધ છે. સ્ટારલિંકના પ્લાનની બધી વિગતો વેબસાઇટ પર પણ આપવામાં આવી છે. ઘરે બેઠા આ સેવાનો ઉપયોગ કરવા માટે, લોકોએ માસિક સબ્સ્ક્રિપ્શન ફી 8,600 રૂપિયા ચૂકવવી પડશે. આનો અર્થ એ કે તેમને દર મહિને સેવા માટે 8,600 રૂપિયાનું રિચાર્જ કરવાની જરૂર પડશે. વધુમાં, જરૂરી હાર્ડવેર કીટ માટે 36,000 રૂપિયાની એક વખતની ચુકવણીની જરૂર પડશે.
અમર્યાદિત ડેટા ઉપલબ્ધ
વેબસાઇટ અનુસાર, 8,600 રૂપિયા સબ્સ્ક્રિપ્શન પ્લાન અમર્યાદિત ડેટા પ્રદાન કરે છે. નવા ગ્રાહકોને 30-દિવસની મફત ટ્રાયલ પણ મળે છે. જો સેવા સંતુષ્ટ ન થાય તો કંપની સંપૂર્ણ રિફંડનું વચન પણ આપે છે. કંપની જણાવે છે કે સિસ્ટમ બધી હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરવા માટે રચાયેલ છે અને તેનો અપટાઇમ (સેવા અપટાઇમ) 99.9% થી વધુ હશે. આનો અર્થ એ છે કે સ્ટારલિંકનું નેટવર્ક બધી હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં કાર્યરત રહેશે.
વેબસાઇટ જણાવે છે કે સ્ટારલિંકની સેવાનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સરળ છે. વપરાશકર્તાઓને ફક્ત પ્લગ ઇન કરવાની જરૂર છે, એટલે કે તેમના ઉપકરણને કનેક્ટ કરવા પર તેમનું કનેક્શન સક્રિય થઈ જશે. આ સુવિધા ખાસ કરીને બ્રોડબેન્ડ વિનાના ઘરો અને સમુદાયો માટે ફાયદાકારક રહેશે.
સરકારની મંજૂરી મળી
સ્ટારલિંકને ભારતમાં તેની સેવાઓ શરૂ કરવા માટે ભારત સરકાર તરફથી જરૂરી મંજૂરી મળી ગઈ છે. લોકો આ સેવાને કેટલી સારી રીતે અપનાવે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે. અગાઉ, એવું અહેવાલ હતું કે સ્ટારલિંકનું માસિક સબ્સ્ક્રિપ્શન ભારતીય વપરાશકર્તાઓ માટે સસ્તા ભાવે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે, પરંતુ આવું થયું નથી.
