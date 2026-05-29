/ગુડ ન્યૂઝ! પેટ્રોલના જમાનાને કહો બાય-બાય! હીરોની નવી બાઇક ચાલશે સસ્તા ઇંધણ પર, જાણો

Hero New Bike: હીરો મોટોકોર્પ 3 જૂને ભારતમાં તેની પહેલી ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે, જેનું અનાવરણ કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી અને હરદીપ સિંહ પુરી કરશે.
Hero New Bike: ભારતની સૌથી મોટી મોટરસાઇકલ ઉત્પાદક કંપની, હીરો મોટોકોર્પ, તેની પહેલી ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ બાઇક લોન્ચ કરી રહી છે. આ બાઇક 3 જૂને લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ ઇવેન્ટમાં રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટર નીતિન ગડકરી અને પેટ્રોલિયમ મિનિસ્ટર હરદીપ સિંહ પુરી પણ હાજર રહેશે. કંપનીની આ નવી બાઇક માત્ર એક નવું મોડેલ નથી, પરંતુ ભારતમાં એક નવા પ્રકારના ઇંધણની શરૂઆત માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આનાથી પેટ્રોલનો ખર્ચ અને પ્રદૂષણ ઘટાડી શકાય છે.
ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ શું છે?
ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ એટલે એવી બાઇક કે વાહન જે ફક્ત પેટ્રોલ પર જ નહીં, પરંતુ પેટ્રોલ અને ઇથેનોલના મિશ્ર ઇંધણ પર પણ ચાલી શકે છે. ઇથેનોલ એ શેરડી જેવા પાકમાંથી ઉત્પન્ન થતો એક પ્રકારનો બાયોફ્યુઅલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, E85 ઇંધણમાં 85% ઇથેનોલ હોય છે અને બાકીનું પેટ્રોલ હોય છે. હાલમાં, ભારતમાં મોટાભાગના વાહનો E20 ઇંધણનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ સરકાર ભવિષ્યમાં વધુ ઇથેનોલ સાથે ઇંધણને પ્રોત્સાહન આપવા માંગે છે.
હીરોની નવી બાઇક કેવી હશે?
હીરોએ હજુ સુધી બાઇકનું નામ જાહેર કર્યું નથી. જોકે, અહેવાલો સૂચવે છે કે તે સ્પ્લેન્ડર અથવા HF ડિલક્સ પર આધારિત હોઈ શકે છે. આ બંને બાઇક ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી કોમ્યુટર બાઇકમાંની એક છે. નોંધનીય છે કે, ભારત મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સ્પો 2025માં હીરોએ જે ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક રજૂ કરી હતી તે HF ડિલક્સ જેવી જ હતી. તેથી, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આગામી બાઇક એક જ પ્લેટફોર્મ પર આધારિત હશે.
ભારતમાં પહેલાથી જ કોણ ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક વેચી રહ્યું છે?
ભારતીય બજારમાં હાલમાં ખૂબ ઓછી ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક ઉપલબ્ધ છે. સુઝુકી મોટરસાઇકલ ઇન્ડિયાની Gixxer SF 250 ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક હાલમાં વેચાણ પર છે. તેની કિંમત લગભગ 1.98 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. વધુમાં, હોન્ડા મોટરસાઇકલ અને સ્કૂટર ઇન્ડિયાએ પણ ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઇક લોન્ચ કરી હતી, પરંતુ તે પછીથી બંધ કરવામાં આવી હતી. મારુતિ સુઝુકી ટૂંક સમયમાં તેની પ્રથમ ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ કાર પણ લોન્ચ કરી શકે છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આ વેગનઆરનું નવું વર્ઝન હોઈ શકે છે.
આ ટેકનોલોજી શા માટે ખાસ છે?
જો ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ ટેકનોલોજી સફળ થાય છે, તો તે ભવિષ્યમાં લોકોના પેટ્રોલ ખર્ચ ઘટાડી શકે છે. તેનાથી પ્રદૂષણ પણ ઘટશે. સરકાર પણ ઇચ્છે છે કે ભારત ધીમે ધીમે પેટ્રોલ પર ઓછું નિર્ભર બને. હીરોની આ નવી બાઇક ખાસ કરીને એવા લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે જેઓ દરરોજ લાંબા અંતરની મુસાફરી કરે છે અને વધતા પેટ્રોલના ભાવથી ચિંતિત છે.