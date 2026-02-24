Epstein files: ગુગલ પર ભૂલથી પણ સર્ચ ન કરતા એપ્સટિન ફાઇલ્સ, જાણો ચોંકાવનારું કારણ
Epstein Files Search: હાલના સમયમાં એપ્સટિન ફાઇલ્સ શબ્દ ઇન્ટરનેટ પર ઝડપથી ટ્રેન્ડ કરી રહ્યો છે, પરંતુ તેનાથી તમને ભારે નુકશાન થઈ શકે છે, મોટા ભાગના લોકો હાલમાં તેના વિશે જાણવા અને તેના દ્વારા વાયરલ કરાયેલા વીડિયો જોવા માગે છે, ત્યારે તે તમારી સૌથી મોટી ભુલ બની શકે છે.
Epstein Files Search: એપ્સટિન ફાઇલ્સ શબ્દ આજકાલ ઇન્ટરનેટ પર ખૂબ જ ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યો છે. લોકો આ વિષય પર વધુ માહિતી શોધવા માટે ગૂગલ અને અન્ય સર્ચ એન્જિન તરફ વળ્યા છે. જો કે, એક્સપર્ટે ચેતવણી આપે છે કે સાયબર ગુનેગારો આ વધતી જતી જિજ્ઞાસાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ફક્ત એક ક્લિક તમારા પર્સનલ ડેટાને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
એક ટ્રેન્ડિંગ વિષય બની ગયો છે સાયબર ટ્રેપ
સાયબર સુરક્ષા એક્સપર્ટ કહે છે કે જ્યારે કોઈ યુઝર્સ એપ્સટિન ફાઇલ્સ સંબંધિત સમાચાર અથવા ડોક્યુમેન્ટ સર્ચ કરે છે, ત્યારે તેમને અસંખ્ય વેબસાઇટ્સની લિંક્સ દેખાય છે. આ વેબસાઇટ્સ સાચા મીડિયા અથવા સત્તાવાર સ્ત્રોતો જેવી લાગે છે. જો કે, આમાંની ઘણી સાઇટ્સ નકલી છે, જે ફક્ત લોકોને ફસાવવા માટે બનાવવામાં આવી છે.
આ સાઇટ્સ ઘણીવાર જણાવે છે કે સંપૂર્ણ ફાઇલ જોવા માટે તેમને તેમના Gmail અથવા અન્ય ઇમેઇલ એડ્રેસથી લોગ ઇન કરવું જરૂરી છે. જલદી કોઈ યુઝર્સ તેમનું ઇમેઇલ એડ્રેસ અને પાસવર્ડ આપે છે, તેમની માહિતી સીધી હેકર્સના હાથમાં આવી જાય છે.
ડેટા ચોરી અને બ્લેકમેલનો ભય
એકવાર હેકર્સ તમારા ઇમેઇલ એકાઉન્ટમાં પ્રવેશ મેળવી લે છે, પછી તેઓ તમારા સંપર્કો, પર્સનલ મેસેજ, બેંક માહિતી અને અન્ય પ્રાઈવેટ ડેટાને ઍક્સેસ કરી શકે છે. કેટલીકવાર, એકાઉન્ટ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવીને, તેઓ લાંચ, છેતરપિંડી અથવા બ્લેકમેલ જેવા કૃત્યો કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત એક ક્લિકથી મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.
સુરક્ષિત રહેવાની રીતો
- એક્સપર્ટોએ ઓનલાઈન સેફ રહેવા માટે યુઝર્સને લઈ શકે તેવા કેટલાક સરળ સ્ટેપ્સ જણાવ્યા છે
- વેબસાઇટ લિંક પર ક્લિક કરતા પહેલા હંમેશા URL ચેક કરો. જો સાઇટ શંકાસ્પદ લાગે અથવા અચાનક લોગિન માટે પૂછે, તો તરત જ બહાર નીકળો.
- કોઈપણ અજાણી વેબસાઇટ પર Gmail અથવા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સથી લોગ ઇન કરવાનું ટાળો.
- તમારા એકાઉન્ટને સેફ રાખવા માટે 2FA (ટુ-ફેક્ટર ઓથેન્ટિકેશન) એક્ટિવ કરો. આ તમારા એકાઉન્ટને સુરક્ષિત રાખે છે ભલે તમારો પાસવર્ડ લીક થઈ જાય.
- એક મજબૂત અને નિયમિતપણે બદલાતા પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરો જેનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ હોય.
સાવધાની એ છે સુરક્ષા
ઇન્ટરનેટ પર દરરોજ નવા ટ્રેન્ડ્સ આવતા રહે છે, પરંતુ દરેક લિંક ઓથોરાઈજ હોતી નથી. ફક્ત ચેક કરવાના કારણે શંકાસ્પદ સાઇટ પર ક્લિક કરવું મોંઘુ પડી શકે છે. ઓનલાઈન દુનિયામાં તમારી સૌથી મોટી સુરક્ષા તમારી સાવધાની અને સતર્કતા છે.
