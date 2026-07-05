/ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પર સરકારે શું ખુલાસો કર્યો? E20 પેટ્રોલથી એન્જિનને નુકસાન અને માઈલેજ ઘટવા અંગે આપ્યો આ જવાબ

E20 Petrol Controversy: પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ બ્લેંડિંગને લઈને વિરોધ વધી રહ્યો છે. લોકોનો આરોપ છે કે તેનાથી ગાડીની માઇલેજ અને તેના એન્જિન, પાર્ટ્સ પર અસર પડશે. તો સરકારે ખુદ સુપ્રીમ કોર્ટમાં તે વાત માની છે કે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલનું મિશ્રણ એક પ્રયોગ છે, જેના પરિણામ આગામી વર્ષ સુધી આવશે. હવે સરકાર દાવો કરી રહી છે કે તેનાથી માઇલેજ અને એન્જિન પર વધુ નકારાત્મક અસર દેખાશે નહીં.
સરકારે ઇથેનોલ મિશ્રણ પર શું કહ્યું?
દિલ્હીમાં ઈન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટ્સની પત્રકાર પરિષદ પર સરકાર તરફથી સામેલ એન્જિનિયર્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડના પ્રથમ મહિલા અધ્યક્ષ તથા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વર્તિકા શુક્લાએ દાવો કર્યો કે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણ પ્રોગ્રામને રાતો-રાત લોન્ચ કરવામાં આવ્યો નથી, તે માટે રિસર્ચ, વૈજ્ઞાનિક અને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ પુરી કરવામાં આવી છે, ત્યારબાદ ઈ20 મિશ્રણનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણ માટે વૈશ્વિક પ્રેક્ટિસ અપનાવવામાં આવી છે અને દુનિયાની ટોપ એજન્સી પણ તેનો ટેસ્ટ કરી ચૂકી છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે તેની ગાડીઓ પર અસર પડશે નહીં.
ઇથેનોલ મિશ્રણની શું ગાડીની માઇલેજ પર અસર થશે ?
પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી ખુદ તે વાતનો સ્વીકાર કરી ચૂક્યા છે કે માઇલેજમાં ઘટાડો થયો છે. પરંતુ તેમણે આ ઘટાડાને સામાન્ય ગણાવ્યો. તેમણે ખુદ સ્વીકાર્યું કે તેનાથી ગાડીઓનું પિકઅપ (એક્સેલેરેશન) વધે છે અને એન્જિનના નોકિંગમાં સુધાર થાય છે. તો મારૂતિ સુઝુકીના વરિષ્ઠ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર રાહુલ ભારતી પ્રમાણે E20 પેટ્રોલથી કારનું માઇલેજ ત્રણ ટકા સુધી ઘટી શકે છે.
શું E20 પેટ્રોલથી એન્જિન ખરાબ થાય છે?
સરકાર અને ઈન્ડસ્ટ્રીના એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે મોટા પાસા પર થયેલા ટેસ્ટિંગમાં ઈ20 પેટ્રોલથી ગાડીઓને નુકસાન પહોંચવાના કોઈ પૂરાવા મળ્યા નથી. ઈન્ડિયન ઓયલ કોર્પોરેશન લિમિટેડના પૂર્વ ચેરમેન બી અશોકે કહ્યુ કે, ઈ20 મિશ્રણને લઈને કોઈ વૈજ્ઞાનિક પૂરાવા નળી મળ્યા કે તેનાથી ગાડીના એન્જિનને નુકસાન પહોંચે છે.
શું E20 પેટ્રોલથી ગાડીની વોરંટી અને વીમા પર અસર પડે છે?
સરકારનું સ્પષ્ટ કહેવું છે કે ઈ-20 પેટ્રોલ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલી ગાડીઓ પર કંપનીની વોરંટી અને વીમા પર કોઈ અસર પડતી નથી.
શું E20 પેટ્રોલમાં શેરડીનો રસ મિક્સ કરવામાં આવે છે?
નહીં, ઈ20 પેટ્રોલમાં શેરડીનો રસ કે ખાંડ મિક્સ કરવામાં આવતી નથી. ફ્યૂલ-ગ્રેડ ઇથેનોલ ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયાથી તૈયાર કરવામાં આવે છે અને નક્કી માપદંડ અનુરૂપ તેને પેટ્રોલમાં મિક્સ કરવામાં આવે છે.
E20 પેટ્રોલનો ભારતમાં કેમ થઈ રહ્યો છે વિરોધ?
ભારતમાં 20% ઇથેનોલ બ્લેડિંગનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. જૂની ગાડીઓના માલિક તેનાથી પરેશાન છે, કારણ કે દાવો કરવામાં આવે છે કે તેનાથી ગાડીઓની માઇલેજ પર અસર થાય છે. ગાડીઓના પાર્ટ્સ ખરાબ થાય છે અને મેન્ટેનન્સ ખર્ચ વધી રહ્યો છે.