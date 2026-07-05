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ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પર સરકારે શું ખુલાસો કર્યો? E20 પેટ્રોલથી એન્જિનને નુકસાન અને માઈલેજ ઘટવા અંગે આપ્યો આ જવાબ

પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણને લઈને વિરોધ વધી રહ્યો છે. લોકોનો આરોપ છે કે તેનાથી ગાડીના માઇલેજ અને તેના એન્જિન તથા પાર્ટ્સ પર અસર પડશે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 05, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:39 PM IST
ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પર સરકારે શું ખુલાસો કર્યો? E20 પેટ્રોલથી એન્જિનને નુકસાન અને માઈલેજ ઘટવા અંગે આપ્યો આ જવાબ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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