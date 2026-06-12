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પેટ્રોલમાં વધી રહી છે ઇથેનોલની માત્રા! E22, E25, E30 ફ્યુઅલથી માઇલેજ ઘટશે કે થશે ફાયદો? જાણો

Ethanol Blended Fuel: સરકારે E22, E25, E27 અને E30 જેવા નવા ઇથેનોલ-પેટ્રોલ બ્લેન્ડ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી શૂન્ય કરી દીધી છે. E20 પેટ્રોલ દેશભરમાં પહેલાથી જ લાગુ થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ શું વધારે ઇથેનોલવાળું ફ્યુઅલ તમારી કાર કે બાઇકના માઇલેજ અને એન્જિન પર અસર કરી શકે છે? જાણો E20 થી E30 સુધીના ફ્યુઅલની પૂરી કહાની.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:57 PM IST
પેટ્રોલમાં વધી રહી છે ઇથેનોલની માત્રા! E22, E25, E30 ફ્યુઅલથી માઇલેજ ઘટશે કે થશે ફાયદો? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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