/પેટ્રોલમાં વધી રહી છે ઇથેનોલની માત્રા! E22, E25, E30 ફ્યુઅલથી માઇલેજ ઘટશે કે થશે ફાયદો? જાણો

Ethanol Blended Fuel: કેન્દ્ર સરકાર પેટ્રોલ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા અને ઇથેનોલ બ્લેન્ડ ઇંધણના વપરાશને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સતત પગલાં ભરી રહી છે. આ દિશામાં E22, E25, E27 અને E30 જેવા નવા ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ ફ્યુઅલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી શૂન્ય કરવામાં આવી છે. એટલે કે આ ફ્યુઅલમાં રહેલા ઇથેનોલના ભાગ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી નહીં લાગે. હાલમાં જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર 7.5 રૂપિયાનો વધારો પણ થયો છે, આવી સ્થિતિમાં સરકારની આ પહેલ ગ્રાહકોને વૈકલ્પિક ઇંધણ તરફ આકર્ષિત કરવાનો પ્રયાસ માનવામાં આવી રહી છે.
E85 લોન્ચ થયા બાદ થઈ રહી છે ચર્ચા
માર્ચમાં સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં પ્રતિ લીટર 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો, જેના કારણે વાર્ષિક 1 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની મહેસૂલી આવકનું નુકસાન થયું. આ દરમિયાન કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રીએ E85 એટલે કે 85% ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ પણ લોન્ચ કર્યું છે. ત્યારબાદ લોકોમાં આ પ્રશ્ન ખૂબ જ ઉઠી રહ્યો છે કે વધારે ઇથેનોલવાળું ફ્યુઅલ ગાડીઓના પરફોર્મન્સ અને એન્જિન પર શું અસર કરશે.
E22, E25, E27 અને E30નો શું છે અર્થ?
E22નો અર્થ એ છે કે ફ્યુઅલમાં 22% ઇથેનોલ અને 78% પેટ્રોલ હાજર છે. આવી જ રીતે E25, E27 અને E30 માં અનુક્રમે 25%, 27% અને 30% ઇથેનોલની માત્રા હોય છે. 20 મેના રોજ સરકારે આ તમામ બ્લેન્ડ્સ માટેના નિયમો સૂચિત કર્યા હતા. બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS)એ પણ આના માટે ટેકનિકલ માપદંડો નક્કી કર્યા છે. જો કે, તેને હજુ સુધી સામાન્ય ગ્રાહકો માટે બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું નથી.
ભારતમાં હાલમાં કયું બ્લેન્ડ સૌથી વધુ ઉપયોગ થઈ રહ્યું છે?
દેશભરના પેટ્રોલ પંપો પર હાલમાં E20 સૌથી વધુ ઉપલબ્ધ છે. 1 એપ્રિલ 2026થી E20નો ઉપયોગ ફરજિયાત થઈ ચૂક્યો છે. આ પહેલા ભારતમાં E10 સ્ટાન્ડર્ડ ફ્યુઅલ હતું. નીતિ આયોગે 2021માં ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગનો રોડમેપ જાહેર કર્યો હતો, ત્યારબાદ E20ને ઝડપથી લાગુ કરવામાં આવ્યું. જુલાઈ 2025 સુધીમાં ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ સરેરાશ 19.93% ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ મેળવી લીધું હતું, જે નક્કી કરેલા લક્ષ્યાંક કરતાં લગભગ 6 મહિના વહેલી સિદ્ધિ હતી.
કેટલી ગાડીઓ E20 માટે તૈયાર છે?
વાહન પોર્ટલના આંકડા અનુસાર, 2025માં રજિસ્ટર્ડ થયેલી પેટ્રોલ કાર અને ટુ-વ્હીલર્સમાં 30% કરતા પણ ઓછા વાહનો ઇથેનોલ કમ્પેટિબલ હતા. 30.36 લાખ રજિસ્ટર્ડ પેસેન્જર વાહનોમાંથી આશરે 9 લાખ E20ને અનુરૂપ હતા. જ્યારે 13.76 કરોડ ટુ-વ્હીલર્સમાં માત્ર 50.2 લાખ જ E20 ફ્યુઅલ માટે યોગ્ય હતા. જો છેલ્લા 15 વર્ષના વાહનોના આંકડા સામેલ કરીએ, તો કુલ ચાલી રહેલા વાહનોમાં ઇથેનોલ કમ્પેટિબલ વાહનોનો હિસ્સો માત્ર 3%ની આસપાસ જ માનવામાં આવે છે.
બ્લેન્ડેડ ફ્યુઅલથી માઇલેજ પર કેટલી અસર પડે છે?
લોકલસર્કલ્સના એક સર્વે અનુસાર, બ્લેન્ડેડ ફ્યુઅલનો ઉપયોગ કરનારા ઘણા વાહન માલિકોએ માઇલેજ ઘટવાની ફરિયાદ કરી છે. 24,710 લોકો પર કરવામાં આવેલા સર્વેમાં લગભગ અડધા લોકોએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા નવ મહિનામાં તેમની ગાડીની ફ્યુઅલ એફિશિયન્સી ઓછી થઈ છે. કેટલાક યુઝર્સે માઇલેજમાં 20% સુધીના ઘટાડાનો દાવો પણ કર્યો છે. આનું કારણ પેટ્રોલની સરખામણીમાં ઇથેનોલની ઉર્જા ક્ષમતા ઓછી હોવાનું માનવામાં આવે છે.
એન્જિન પર થતી અસર અંગે સર્વે શું કહે છે?
સર્વેમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, 2022 પહેલા ખરીદેલી કારના દરેક ત્રણમાંથી લગભગ એક માલિકે છેલ્લા નવ મહિનામાં વધારાના રિપેરિંગ અથવા અસામાન્ય ઘસારાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. એન્જિન, ફ્યુઅલ લાઇન, ફ્યુઅલ ટેન્ક અને કાર્બોરેટર સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ સૌથી વધુ જોવા મળી છે. જો કે, આ ચિંતાઓ છતાં સરકાર ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ વધારવાની પોતાની યોજના પર આગળ વધી રહી છે અને ભવિષ્યમાં વધુ ઇથેનોલ મિશ્રિત ઇંધણને પ્રોત્સાહન આપવાની તૈયારી કરી રહી છે.