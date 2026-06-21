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15000માં મળી શકે છે ઇથેનોલ કન્વર્ઝન કીટ, જાણો કેવી રીતે કરે છે કામ

Ethanol Conversion Kit: આવી કીટનો ઉપયોગ કરીને BS4 અને BS6 વાહનોને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનોમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. આ વાહનોને E85 અને E100 જેવા ઉચ્ચ-ઇથેનોલ મિશ્રણો પર સુરક્ષિત રીતે ચલાવવાની મંજૂરી આપે છે. આ ટેકનોલોજી જૂના પેટ્રોલ વાહનોને નવી ઇંધણ તકનીકો સાથે સંકલિત કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ પણ ખોલી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 21, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:42 PM IST
15000માં મળી શકે છે ઇથેનોલ કન્વર્ઝન કીટ, જાણો કેવી રીતે કરે છે કામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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