/15000માં મળી શકે છે ઇથેનોલ કન્વર્ઝન કીટ, જાણો કેવી રીતે કરે છે કામ

Ethanol Conversion Kit: ભારતમાં E20 પેટ્રોલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. E20 પેટ્રોલ 20 ટકા ઇથેનોલ અને 80 ટકા પેટ્રોલનું મિશ્રણ છે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય ક્રૂડ ઓઇલ આયાતનો ભારે ખર્ચ ઘટાડવાનો અને ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જનને રોકવાનો છે. જો કે, આ દરમિયાન, ઘણા જૂના વાહનો પર ઇથેનોલ કન્વર્ઝન કીટ ઇન્સ્ટોલ કરવી જરૂરી બની ગઈ છે. હકીકતમાં, ઘણા જૂના વાહનોના એન્જિન E20 પેટ્રોલ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા નથી.
ઇથેનોલ કન્વર્ઝન કીટની કિંમત કેટલી હશે?
ઇન્ડિયન સુગર એન્ડ બાયો-એનર્જી મેન્યુફેક્ચરર્સ એસોસિએશન (ISMA)ના ડિરેક્ટર જનરલ દીપક બાલાનીના મતે, ભારતમાં ઇથેનોલ કન્વર્ઝન કીટની કિંમત લગભગ 15,000 રૂપિયા હોઈ શકે છે. તેમણે સમજાવ્યું કે જો આ કીટ ભારતમાં બનાવવામાં આવે છે, તો ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે છે. હાલમાં, તેવી કીટ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓનલાઈન બજારોમાં 40,000 રૂપિયાથી 60,000 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે.
IIT દિલ્હીના સહયોગથી હાથ ધરાયેલ અભ્યાસ
ISMA અને IIT દિલ્હી સંયુક્ત રીતે આ કીટનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ અભ્યાસમાં, બે અલગ અલગ વાહનો પર આયાતી ઇથેનોલ કન્વર્ઝન કીટ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી હતી: એક BS4 મારુતિ સ્વિફ્ટ અને એક BS6 મારુતિ ડિઝાયર. બંને કાર E15થી E100 સુધીના અલગ અલગ ઇથેનોલ મિશ્રણો પર ચલાવવામાં આવી હતી. પરીક્ષણ દરમિયાન, BS4 સ્વિફ્ટ 10,500 કિલોમીટર અને BS6 ડિઝાયર 14,250 કિલોમીટર કવર કર્યું. બંને વાહનો E100 પેટ્રોલ પર હજારો કિલોમીટર પણ ચલાવવામાં આવ્યા હતા.
પ્રદર્શન અને એન્જિન સ્વાસ્થ્ય પર કોઈ મોટી અસર નહીં
અભ્યાસ મુજબ, આ વાહનોના પ્રદર્શન, માઇલેજ, શરૂઆત, પ્રવેગ, બ્રેકિંગ અને એન્જિન પર કોઈ મોટી અસર જોવા મળી નથી. પરીક્ષણમાં ઉપયોગમાં લેવાતી eFlexFuel કીટ ફિનલેન્ડથી આવે છે અને લગભગ 45,000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. આ સિસ્ટમ સેન્સર દ્વારા ઇથેનોલ સામગ્રી શોધી કાઢે છે અને તે મુજબ ફ્યુઅલ ઇન્જેક્શનને સમાયોજિત કરે છે, જેનાથી વાહન કોઈપણ ECU ફેરફારો વિના વિવિધ ઇંધણ મિશ્રણો પર ચાલી શકે છે.
BS4 અને BS6 વાહનોમાં ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલની સંભાવના
ISMA વડાના જણાવ્યા મુજબ, અભ્યાસોએ દર્શાવ્યું છે કે BS4 અને BS6 વાહનોને આવી કીટનો ઉપયોગ કરીને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનોમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. આ વાહનોને E85 અને E100 જેવા હાઈ ઇથેનોલ મિશ્રણો પર સુરક્ષિત રીતે ચલાવવાની મંજૂરી આપે છે. તેમના મતે, આ ટેકનોલોજી જૂના પેટ્રોલ વાહનોને નવી ઇંધણ તકનીકો સાથે સંકલિત કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ ખોલી શકે છે.
જોઈ રહ્યું છે મંજૂરીની રાહ
દીપક બાલાનીએ જણાવ્યું હતું કે આ ટેકનોલોજી હજુ સુધી ભારતમાં વ્યાપારી ઉપયોગ માટે તૈયાર નથી. બજારમાં રજૂ કરવામાં આવે તે પહેલાં સ્થાનિક કીટને નિયમનકારી એજન્સીઓ, ઓટોમોબાઈલ પરીક્ષણ સંસ્થાઓ અને વાહન ઉત્પાદકો દ્વારા મંજૂરીની જરૂર પડશે. ISMAએ સરકારને વિનંતી કરી છે કે દેશમાં ઇથેનોલ-આધારિત ઇંધણ ઇકોસિસ્ટમના વિકાસને વેગ આપવા માટે આ ટેકનોલોજીના પરીક્ષણ, મંજૂરી અને સ્થાનિક ઉત્પાદન માટે સ્પષ્ટ માળખું સ્થાપિત કરે.